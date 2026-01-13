Kenttäratsastuksen huippu-urheilu solmussa – maajoukkueratsastajat vaativat SRL:n urheilujohdolta muutosta: ”Näin ei voi jatkua”

Kuusi suomalaista kansainvälistä kenttäratsastajaa, joista kolme FEI:n tämän hetkisen rankingin kärjestä lähestyi eräänlaisena hätähuutona Suomen Ratsastajainliiton huippu-urheilun johtoryhmän puheenjohtajaa ensimmäisen kerran lähes tasan vuosi sitten ja nyt tammikuussa 2026 toistamiseen. Tässä välissä meni vuosi ja puheenjohtajakin vaihtui. He miettivät aikansa, ennen kuin päättivät tulla asian kanssa julkisuuteen mediassa, mutta lopulta jokainen sähköpostin allekirjoittanut piti asiaa niin tärkeänä, että valitsi seistä sen takana omalla nimellään tässä Hevosurheilu Ratsastuksen artikkelissa.Nimet sähköpostiviestissä ovat Anni Huovinen, Elmo Jankari, Axel Lindberg, Veera Manninen (Nykänen), Sanna Siltakorpi ja Hedwig Wikström."Näin ei voi jatkua. Asiaan on saatava muutos", he toteavat yhdestä suusta. Ratsastajat ovat neljän tähden kenttäkilpailijoita, olympia- ja mestaruustason tekijöitä. He kertovat myös, että kenttäratsastuksen maajoukkuejohtamisen tilanne on kuluneen vuoden aikana entisestään vain huonontunut, tyytymättömyys on laajempaa ja ulottuu koko kenttäratsastuksen ympärillä vaikuttavaan urheiluorganisaatioon viimeaikaisine rekrytointeineen. Osan ratsastajien mielestä SRL:n koko sport officen toiminta tulisi arvioida läpinäkyvästi. Sähköpostin asia oli huoli lajin kapteenin, merkittävimmän huippu-urheilijoiden kanssa toimivan vastuuhenkilön, valinnasta. Tällä hetkellä tyytymättömyys on tosin jo laajempaa ja koskee kenttäratsastuksen osalta koko lajin urheilujohtoa. Kapteeni Mette Samulille tehtävää ehdotti alun perin urheilujohtaja Jutta Koivula ja Samuli valittiin vuoden 2024 lopussa uudelleen tehtävään, toimittuaan siinä sitä ennen jo vuodesta 2022.Kuten useampikin ratsastajista toteaa, kyse ei ole Samulin persoonasta. Kyse on siitä, että hänellä on niin vähän kokemusta kenttäratsastuksesta arvokilpailutasolla, että luottamus hänen kykyihinsä on heikko.Kapteenin tehtävä on erittäin vaativa ja edellyttää käytännön osaamista huippu-urheilun kisatilanteessa, verkostoituneisuutta lajin huippu-urheilussa, sääntötuntemusta, rautaista kokemusta ja rutiinia. Kapteeni on tehtävässään ratsastajia varten, jotta he voivat keskittyä omaan asiaansa, kilpailusuoritukseen.Näin ei ole viime vuosien aikana kenttäratsastajien mukaan tapahtunut. Pariisin olympialaisiin kenttäratsastajat vaativat omat taustajoukkonsa paikalle, jolloin siellä oltiin ilman lajiliiton asettamaa kapteenia. Kun kenttäkapteenin paikka loppuvuonna 2024 uudelleen avattiin, tyytymättömyys oli jo tiedossa. Ratsastajat puolestaan olivat saaneet tietää, että pestiin oli hakenut kolme muutakin henkilöä. He pitivät vuoden 2024 kokemusten nojalla selvyytenä, että tällä kertaa valitaan kokeneempi nimi. Nämä hakijat olivat Veera Nykäsen ja Sir Gregin kuuden vuoden olympiaprojektin johtajana, valmentajana ja hevosenomistajana tunnettu Petri Tolmunen, kokenut kisajärjestäjä, kilpailija ja lajitoimija Aki Karhapää, sekä nuorehko, hyvin verkostoitunut italialainen olympiaratsastaja.Ratsastajien suureksi pettymykseksi kapteenia ei kuitenkaan vaihdettu.”Me ratsastajat todella toivoimme ja oletimme urheilumenestyksen olevan (kapteenin) valinnan ykkösprioriteetti”, ratsastajat kirjoittavat. . 2024-2025HUJO:sta erimielisyyksien takia eronnut puheenjohtaja Tom Gordin ajoi kaudellaan näkyvästi ratsastajienkin vaatimaa muutosta ja näki tarpeen SRL:n urheiluorganisaation laajaan uudelleenarvioimiseen, mistä mediassa myös uutisoitiin. Gordin muistaa, että HUJO-työ alkoi jo oudoissa merkeissä, sillä kun hän 10.1.2025 sai tiedon tulleensa nimitetyksi, myös kapteenit oli samaisessa hallituksen kokouksessa nimitetty.Gordin sanoo harmitelleensa asiaa Väihköselle ja todenneensa ettei ollut tyytyväinen toimintatapaan. 5.12.2024 HUJO:n Teams-kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu näin: "Mj-kapteeni-tehtäviä haki määräaikaan mennessä 1 hlö/RE ja 3 hlöä/KE. Satu (Väihkönen, toim.huom) ja Jutta (Koivula) ovat käyneet hakemukset läpi, valintaprosessi jatkuu Meukan (Marjukka Manninen) ja Jukan (Koivisto) kanssa."Jutta Koivula avasi Hevosurheilu Ratsastukselle asiaa näin: "Koko prosessi meni niin, että kutsuimme työryhmän haastatteluun kolme hakijaa ja heistä HUJO ehdotti yksimielisesti Mette Samulia. Hallitus hyväksyi valinnan."Helmikuussa 2025 ratsastajat päättivät reagoida ja lähettivät 5.2. sähköpostin tehtäväänsä HUJO:n puheenjohtajana juuri valitulle Gordinille. Gordin vastasi ratsastajille tutustuvansa asiaan ja arvioivansa mitä on mahdollista tehdä. Kirje oli lähetetty vain hänelle, ei koko johtoryhmälle, mutta Gordin sanoo kuitenkin kertoneensa HUJO:lle kenttäratsastuksen tilanteesta ja alkaneensa toimia asiassa. "Kaikki tiesivät tilanteen", hän sanoo. "Se, mikä on oleellista, on, että tilanne on edelleen sama eli maajoukkueratsastajat eivät tällä hetkelläkään luota kapteeninsa toimintaan ja johtajuuteen", Gordin sanoo. "Se on vakava viesti liittoon korkeimmalta mahdolliselta taholta", hän jatkaa. Gordin myöntää, että hänen osaltaan työ jäi kesken, eikä hänen ajamaansa SRL:n urheiluorganisaation kokonaisvaltaiseen uudelleenarviointiin päästy. Hän kertoo seuranneensa sporttiorganisaation toimintaa ja toimintatapoja vuoden aikana. "Kesän maajoukkuetoimijoiden valintojen yhteydessä sovittiin, että kaikki pestit, sekä kapteenien että valmentajien tilanne arvioidaan perusteellisesti ja ammattimaisesti alkukesällä 2026."Gordin sanoo, että asia on kuitenkin nyt kirjattu SRL:n toimintasuunnitelmaan HUJO:n osiossa. ”Ja mikäli joillakin maajoukkuejohdon ihmisillä ei ole senioriratsastajien luottamusta, on uskallettava tehdä oikeat toimenpiteet.”Tilanne kriisiytyi kesällä 2025 itse asiassa sen verran, että Gordin joutui järjestämään Sanna Siltakorvelle EM-kisoihin ratsastajan itsensä toivoman maajoukkuejohdon tilanteessa, jossa hänen kommunikointinsa SRL:n urheiluorganisaation kanssa ei toiminut.Kun Gordin HUJO:sta joulukuun 2025 lopulla sitten erosi, tilanne oli kapteenin suhteen edelleen ennallaan. Ratsastajien mielestä kokonaistilanne oli entisestään huonontunut, joten he päättivät toimittaa saman kirjeen HUJO:n uudelle puheenjohtajalle Satu Väihköselle. . Vuosi 2026Kuten tiedetään, Väihkönen oli HUJO:n puheenjohtajana myös silloin, kun kapteenien valinnat tehtiin. "Yksimielisesti", Väihkönen alleviivaa.Satu Väihkönen, jos ja kun ratsastajat tällaisen viestin huippu-urheilun johtoryhmälle lähettävät, eikö se ole melkoisen tyrmäävä arvio valinnan onnistumisesta?"Kyllä me se asia aiotaan heiltä kysyä, ja jos ei luottamusta ole, siihen täytyy reagoida. Täytyy mahdollisesti arvioida, onko joku parempi vaihtoehto sitten olemassa. Aina näissä rekrytoinneissa ei välttämättä onnistuta", Väihkönen vastaa. Hän myöntää, että hakijoita kenttäpuolelle oli useampiakin, mutta "heillä oli erilaisia taakkoja".Väihkönen kommentoi kenttäratsastajien kirjettä nyt näin:"Se on sillä lailla vähän tylsä juttu, kun se on jo vuoden vanha kirje, mutta aion kyllä ottaa siihen kantaa", hän Väihkönen sanoo. Lopuksi Väihkönen toteaa, että tämänkaltainen tyytymättömyys urheilujohtoon ei ole harvinaista lajeissa."Urheilu-uutisia kun lukee, niin vähän väliähän sitä näkee. Ei tämä urheilumaailmassa mitään ihmeellistä ole, vaan melkein jokapäiväistä, valitettavasti.”. "Syytä kuunnella ratsastajia"Hevosurheilu Ratsastus tavoitti Petri Tolmusen ja Aki Karhapään. Tolmunen toimii tällä hetkellä kenttäratsastuksen lisäapuna HUJO:ssa, eikä kommentoi tehtyä valintaa sen enempää, mutta toteaa meneillään olevasta tilanteesta näin: ”Kyllä ratsastajia on syytä kuunnella valittaessa henkilöä, jonka nimenomainen tehtävä on auttaa heitä. Myös osaamistason on ehdottomasti oltava riittävä. Koska ratsastajat ovat laittaneet jo peliin kaikkensa, myös lajiliiton täytyy toimia vastaavalla vakavuudella.”Tolmusta harmittaa se, että Los Angeles lähenee kovaa vauhtia ja käytännössä alkaneella kaudella tulisi rakentaa joukkuetta sinne. ”Kaikki tämä vie katsetta pois pallosta”, hän sanoo. Karhapää on tällä hetkellä SRL:n lajiliiton hallituksen jäsen, vastuualueenaan kenttäratsastus. Hän näkee kapteenin tehtävän mielenkiintoisena, mutta vaativana posti. ”Kapteeni on se liima liiton ja ratsastajien välissä”, hän sanoo. Mitä valintaan muuten tulee, hän ei katso voivansa kommentoida asiaa, mutta toteaa, että jos olisi tullut valituksi tehtävään, hän olisi jäänyt pois hallituksesta päällekkäisyyksien välttämiseksi.. Hevosurheilu Ratsastus ei ole toistaiseksi tavoittanut kapteeni Mette Samulia kommentteja varten.Päivitys 13.11. klo 19.20: Lisätty Jutta Koivulan kommentti .Kommentti: Taustapeiliin katsomisen paikka