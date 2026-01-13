Los Angelesin projekti on käynnissä, mutta kenttäratsastajat haluavat muutosta. Kuva Pariisin olympialaisten maastoradalta.
Los Angelesin projekti on käynnissä, mutta kenttäratsastajat haluavat muutosta. Kuva Pariisin olympialaisten maastoradalta. Kuva: Leena Alerini
Kenttäratsastuksen huippu-urheilu solmussa – maajoukkueratsastajat vaativat SRL:n urheilujohdolta muutosta: ”Näin ei voi jatkua”

Suomalaiset kenttäratsastajat eivät ole tyytyväisiä lajinsa huippu-urheilun johtamiseen.
