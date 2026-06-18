Juhannusaattona tulessa.
Juhannusaattona tulessa. Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Axel Lindbergin juhannusaatto sujuu kenraaliharjoituksissa: "Tähänastisista nelosista varmasti haastavin"

Luokka toimii ratsukon kenraaliharjoituksena elokuun MM-kilpailuihin.
Julkaistu
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kenttäratsastus
MM-kilpailut
Axel Lindberg
kenttäratsastuksen MM-kilpailut
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