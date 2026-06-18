Axel Lindbergin juhannusaatto sujuu kenraaliharjoituksissa: "Tähänastisista nelosista varmasti haastavin"

Axel Lindberg starttaa Saksan Luhmühlenin neljän tähden kenttäratsastuskilpailut juhannusaattona koulukokeella. Lindberg ja Quelle Bonne (Qualito - Diarado) viettävät siis juhannuksen 33 asteen helteessä. Lyhyen nelosen koulukokeen ensimmäinen puolikas on jo mennyt ja johdossa on Saksan Julia Krajewski Tullabeg Platinumilla, tuloksella 27,2. Ajantasainen lähtö- ja tuloslista täällä"Täällä on hienot kisat, ja Quelle Bonne tykkää lämpimästä kelistä. Tamma on nyt vaikuttanut rennolta ja hyväntuuliselta, mutta katsotaan miten koulu sujuu. Sitten näkee paremmin, miten loppuviikko tulee menemään", Lindberg kertoo. Kilpailu toimii ratsukon kenraaliharjoituksena loppukesän MM-kilpailuihin."Tältä viikolta toivon ehjää kisaa, jossa päästäisiin esittämään jokainen osakoe omalla tasolla", ratsastaja kertoo.MM-kisat järjestetään elokuussa Saksan Aachenissa. Kyseessä on Lindbergin ensimmäinen arvokisa senioriratsastajana. "Uskon, että olemme valmiita. Hevonen on kuitenkin vielä aika kokematon, ollaan menty nelosia vasta reilu vuosi. Luhmühlenin kisat tulevat olemaan tamman tähänastisista nelosista varmasti haastavin!"Lindbergin mukaan maastokoe on ratsukon vahvuus. Myös rataesteet sujuvat. "Koulussa on eniten parannettavaa, mutta hyvä niin. Koulua voi kuitenkin treenata aina, talvellakin."Ratsastaja ei osaa vielä sanoa, missä kaikkilla ratsukko vielä nähdään ennen Aachenin MM:iä. Joka tapauksessa edessä on valmistautumista arvokilpailuihin. "Päätän vasta näiden kisojen jälkeen, minne mennään seuraavaksi. Riippuu siitä, miten hevonen palautuu ja miltä se tuntuu. Mutta menen hyvillä mielin MM-kisoihin. Meillä on hyvä tiimi Sannan (Siltakorpi) ja Elmon (Jankari) kanssa. Saadaan myös omat valmentajat paikalle. Siitä tulee varmasti hyvä kokemus", Lindberg päättää. Kilpailujen yhteydessä kilpaillaan Saksan mestaruudesta. Lindbergin kouluosuus kisataan perjantaina, maasto on lauantaina ja rataesteet sunnuntaina. .Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita".Axel Lindberg keskeytti Bonapartiksella Baborowkossa – seuraava startti Saksan mestaruuksissa.Kenttäratsastajat saivat tahtonsa läpi MM-kisojen suhteen