KenttäSM1: Kirsi Oksanen johtoon ja aikaisin nukkumaan, nuorten SM-kisa peruuntui

Kentän SM-kisa alkoi torstaina Ypäjällä Kirsi Oksasen ja FWB-ruuna Conbason (Concreto - Sofix) komennossa 33,8 pisteellä. Axel LIndberg on Bonapartiksella (Bonaparte N - Kancellar) toisena 35,3 -tuloksella ja Tiia Mäntykoski heti perässä ROA's Casanovalla (Jetset-D - Lancer III), 35,6. . "Kannattaa kaveerata noiden kouluratsastajien kanssa", Oksanen naurahti 66,159 prosentin johtotuloksestaan, joka vähennetään sadasta ja lopputulos on kilpailun väliaikatulos, jolla lähdetään seuraavaan osakilpailuun, rataesteisiin. "Huomenna sitten tietysti nähdään, olisiko kannattanut kaveerata myös esteratsastajien kanssa."Lyhyessä formaatissa rataesteet ratsastetaan toisena päivänä. Tämä derbykentällä ratsastettava osakoe on Oksaselle se vaikein."Kyllä se vähän niin on. Kun ei ne puomit tahdo pysyä kannattimillaan. Mä en ole tolla hevosella hypännyt nurmella koskaan, mutta se on hirvittävän laadukas estehevonen, joten sen puoleen rataesteiden ei pitäisi olla mikään ongelma. Innolla odotan."Viimeisenä kolmen tähden maastokoe. "Siinä se on hyvä", Oksanen toteaa.Hänellä itsellään on ollut neljän vuoden tauko edellisestä kerrasta."Se oli Puolassa vuonna 2021, kun menin Thunder of Lovella viimeksi kolmea tähteä."Häntä ei kuitenkaan erityisemmin jännitä. "Mulla on tosi hyvä hevonen, vaikka sekään ei ole hirveästi sillä tasolla tehnyt."Ypäjän reitit ja este-elementit ovat tuttuja, mutta Oksanen sanoo odottavansa mielenkiinnolla mitä uutta Aki Karhapää on maastoon saanut aikaan.Hän ei ole ehtinyt vielä kävellä maastorataa, sillä panostaa tänään torstaina aikaiseen nukkumaanmenoon. Maastoradan ehtii kävellä huomennakin. Ajomatkaa Pohjois-Pohjanmaalta Ypäjälle kertyy kuitenkin yli 400 kilometriä. "Oltiin vähän tiukalla aikataululla perillä ja paljon työhommia edeltävästi, niin tänään pitää palautua."Rataestekokeeseen starttaa perjantaina viisi. Oksanen on johdossa myös kahden tähden luokassa, jonka piti olla nuorten SM-luokka, mutta koska luokassa on vain kaksi ikäluokkaratsastajaa, Arvi Martikainen Pin Rock's Brewingtonilla ja Juuli Norha Kamelotaksella, se on muutettu tavalliseksi avoimeksi kahden tähden luokaksi. .TuloksiaSenioreiden suomenmestaruus, 1. osakoe, lähti 5, sijoittui 2: 1) Kirsi Oksanen, Prima Riders – Conbaso 33.8, 2) Axel Lindberg – Bonapartis, Husaariratsastajat 35.3, 3) Tiia Mäntykoski – Roa's Casanova, Team Pähkinä 35.6,…CCN2* Ostoskatu.com Big Tour, 1. osakoe, Lähti 11, sijoittui 31) Kirsi Oksanen – Thunder Of Love, Prima Riders 32.0, 2) Pauliina Ketonen – La Luna, Sjökulla Riders 34.5, 3) Arvi Martikainen – Pin Rock's Brewington, Suomen Kenttäratsastusseura 35.7,…