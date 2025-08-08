KenttäSM2: Axel Lindberg johtoon, Kirsi Oksanen putosi pelistä – "Tämä on kenttäratsastusta"

Torstain koulukokeen jälkeen Kirsi Oksanen vielä johti SM-luokkaa Conbason (Concreto - Sofix) kanssa 33,8 pisteellä. Tänään kuitenkin ratsukko kielsi luokan neljännelle esteelle, pystylle. Oksanen putosi selästä ja samalla pelistä, eikä jatka FWB-ruunansa kanssa enää sunnuntain maastokokeeseen. "Hevonen ja minä ollaan kunnossa. En jäänyt alle, en ihan tiedä mihin kolautin pään. Putosiko puomi vai mikä", ratsastaja kertoo. Oksanen putosi kiellon yhteydessä:"Kolmoselle eli trippelille tuli iso hyppy, ja sen jälkeen se joutui pikkuisen pohjiin. Normaalitilanteessa Conbaso olisi tullut siitä yli, mutta tällä kertaa se oli tarkempi. Hevonen pysähtyi, mutta en sitten tiedä mikä yhtäkkinen liike sitten singautti minut yli.".Ennen maastokoetta luokkaa johtavat Axel Lindberg ja Bonapartis (Bonaparte N - Kancellar) 35,3 pisteellä. Ratsukon lisäksi lauantain kokeeseen osallistuvat Lumi Joutsen ja Louie Bracciole (Cagliostro 161 - Sion), 42,7 pistettä sekä ja Susanne Orelma-Törmänen ja ST Carlisle (Concreto 174 - Loreno 148), 56,6 pistettä. "Esteosuus oli kyllä tosi hyvä. Bonan kanssa parhaita esteratoja. Eilen vähän harmitti, kun päässyt koulussa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen", Lindberg kertoo. Ratsastajan mukaan derbykentällä oli hyvä hypätä rataesteosuutta. "Yhden kerran vähän nurmi petti sisääntulokurvissa. Jouduin lisäämään yhden askeleen, kun hevonen liukastui vähän."Ratsastaja kävi pyöräilemässä maastoradan kerran läpi torstaina."Ei pitäisi olla yllätyksiä tai mitään erikoista. Mutta tarkkana saa olla tietenkin. Mulla on hyvät hermot, menen yksi osakoe kerrallaan. Yleensä kävelen linjat ja lähestymiset tarkemmin vasta estekokeen jälkeen. Kahdessa tähdessä Lindberg kilpaili Kronos SW:llä (Ephebe For Ever - Corland). "Se teki eilen hyvän kouluradan omalla tasollaan. Tänään oli pieni pettymys, en päässyt ihan parhaaseen ratsastukseen sen kanssa."Vaikka mitalikilpailu onkin Oksasen osalta ohi, myös hänet nähdään kahdessa tähdessä Thunder Of Lovella (Stenograph 176 - Concorde)."Harmittaa, etten pääse maastoon SM-luokassa. Mutta tulevaisuutta ajatellen, on hienoa että hevonen hyppää sitä tarkemmin, mitä isompi areena on. Se on hyvä asia, pitää vain opetella ratsastamaan. Mutta semmosta se on. Tämä on kenttäratsastusta", Oksanen päättää. .Tuloksia: CCN2*1) Aada Partanen ja Midnight Star 40,7 2). Tiia Mäntykoski ja Roxy 41,3 3) Pauliina Ketonen ja La Luna 42,5 4) .Katso SM-luokan estekokeen jälkeinen tilanne täältä. .KenttäSM1: Kirsi Oksanen johtoon ja aikaisin nukkumaan, nuorten SM-kisa peruuntui