Axel Lindberg ja Bonapartis.
Axel Lindberg ja Bonapartis.Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

KenttäSM2: Axel Lindberg johtoon, Kirsi Oksanen putosi pelistä – "Tämä on kenttäratsastusta"

Lauantain maastokoe starttaa kello 9 aamulla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kenttäratsastus

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi