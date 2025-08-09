KenttäSM3: Axel Lindberg on kenttäratsastuksen Suomen mestari – "Mä rupeen ehkä jo tottumaan tähän"

Vielä ennen palkintojenjakoa Axel Lindberg viilettää pyörällään pitkin kilpailupaikkaa. Tuore kultamitalisti kertoo olevansa tyytyväinen, vaikka torstain koulukokeen prosentit jäivätkin hieman harmittamaan:"Kun tekee täydellisen kisan, tuntuu vielä paremmalta. Mutta kaksi viimeistä osakoetta meni aivan nappiin. Olen tyytyväinen, mitali on aina kiva. Hevonen on upea.".Loppukaudesta Lindbergin suunnitelmana on hypätä ulkomailla neljää tähteä sekä osallistua Bonapartisin (Bonaparte N - Kancellar) kanssa kenttäratsastuksen PM-kilpailuihin Össjössä Ruotsissa. Kultamitali on Lindbergille toinen peräkkäinen:"Mä rupeen ehkä jo tottumaan tähän!" hän nauraa. . Lauantaina ratsukkojen tulokset pysyivät samoina: Lindberg ja Bonan pysyivät 35,3:ssa pisteessä, Lumi Joutsen ja Louie Bracciole (Cagliostro 161 - Sion) 42,7:ssä pisteessä. Joutsenen pisteet riittivät hopeamitaliin. Viime vuonna hän voitti nuorten SM-kultaa."Tämä oli hieno juttu. En olisi koskaan uskonut, että voittaisin koskaan mitään senioreiden mitalia."Nousu kolmeen tähteen Ypäjällä ei tuntunut pelottavalta. Myös Joutsenen on tarkoitus kilpailla PM-kisoissa kolmea tähteä."Kokonaisuus oli ehjä, vielä jäi parannettavaa kaikkiin osakokeisiin. Tästä on hyvä jatkaa treenejä. Tämä oli tason nosto meille. Olen tosi tyytyväinen", Joutsen aloittaa. .Mitalistit kuvaavat Ypäjää erilaiseksi kilpailupaikaksi – ainakin maastoreittien osalta:"Metsä ja laitumien käyttö rajoittaa. Esteet pitää rakentaa juuri siihen, missä ei ole kiviä tai puita. Tällöin esteet ovat yleensä samassa paikkaa, vaikka tehtävät voivat toki olla erilaisia. Esimerkiksi Keravalla on enemmän aukeaa, pystyy hyödyntämään korkeuseroja ja maastoja", Lindberg pohtii ja lisää:"Mutta ei ole mitään valitettavaa.""Mietin samaa. Täällä laukkaillaan yksin tuolla mettässä polkuja pitkin. Muualla on aakeampaa. Aika yksinäistä", Joutsen sanoo. .Susanne Orelma-Törmänen ja ST Carlisle (Concreto 174 - Loreno 148) kielsivät ulos vesisarjaesteellä 19, eivätkä päässeet mitaleille..Katso SM-kisojen tulokset täältä. .KenttäSM2: Axel Lindberg johtoon, Kirsi Oksanen putosi pelistä – "Tämä on kenttäratsastusta".KenttäSM1: Kirsi Oksanen johtoon ja aikaisin nukkumaan, nuorten SM-kisa peruuntui