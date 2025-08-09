Lindbergin palkintojenjakoihin tottunut Bona uneksii kesken poseerausten.
Lindbergin palkintojenjakoihin tottunut Bona uneksii kesken poseerausten. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

KenttäSM3: Axel Lindberg on kenttäratsastuksen Suomen mestari – "Mä rupeen ehkä jo tottumaan tähän"

"En olisi koskaan uskonut, että voittaisin koskaan mitään senioreiden mitalia", hopeamitalisti Lumi Joutsen pohtii.
