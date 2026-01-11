Sonja Kallioinen loi keppihevosista itselleen työn ja yrityksen – "Suomalaisten keppihevosharrastuksen kansainvälistyminen on erikoinen ja erityinen juttu"

Keppihevoset mielletään joskus lasten leikiksi, mutta Kallioinen on luonut lapsuuden harrastuksestaan itselleen yrityksen.

”Mietin useamman vuoden, mitä tekisin lukion jälkeen ja tämä oli ollut haaveena. Lukiosta valmistuttuani pidin välivuoden, jonka jälkeen menin opiskelemaan Steiner-pedagogiikkaa, joka sopi myös tähän hommaan. 2020 perustin yrityksen ja 2019 syksy oli valmistautumista ja valmistelemista sitä kohden. Aluksi yritystoimintaan kuului valmiiden keppihevosten myynti ja leirit.”

Tällä hetkellä toimintaan kuuluu kepparisynttärit, leirit, valmennukset, tapahtumat ja kauppa.

”Nykyään teen paljon tilauskeppareita. Pääosa tilauksista menee, ainakin käsitykseni mukaan, lapsille ja nuorille käyttöön, mutta tilauksia tulee hyvin eri-ikäisiltä ja jotkut tilaavat esimerkiksi edesmenneestä hevosestaan itselleen muiston”, kertoo Kallioinen, joka on valmistanut yli 600 keppihevosta.

”Keppihevosia tehdessä täytyy tietää tarkasti esimerkiksi varusteista, roduista ja väreistä. Varusteita voi olla satoja erilaisia. Kouluratsujen, estehevosten, ravihevosten, lännenratsujen varusteista ja jopa keskiajasta täytyy tietää”, Kallioinen avaa. ”Hevosten kanssa toimisesta on tässä lajissa hyötyä. Itse aloitin ratsastamisen 10-vuotiaana ja harrastan edelleen hevosia. Kouluratsastusta ja esteitä, mutta erityisesti nautin tällä hetkellä pitkistä maastoratsastuksista.”