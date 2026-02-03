Kiellettyä ainetta löytyi esteratsusta, FEI hyväksyi selityksen lääkeainetta käyttävästä serkun tuttavasta

FEI:n tuomioistuin käsitteli tapauksen, jossa meksikolaisen Arturo Parada Vallejon Fellow vant Moerven -hevosesta löytyi Wellingtonin CSIO4* -kisoissa hevosilla kiellettyä lääkeainetta lamotrigiiniä viime maaliskuussa. Lamotrigiinilöydöksiä on tehty aiemminkin, muun muassa laukkahevosilla. FEI:n dopingsääntöjen mukaan lamotrigiini on täysin kielletty aine. Sitä käytetään ihmisillä erilaisten epilepsiamuotojen hoitoon ja myös mielialan tasaajana kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvien masennusjaksojen estossa. FEI pitää riittävän todennäköisenä hevosen vastuuhenkilön selitystä serkun tuttavasta, joka annetun selvityksen mukaan käytti kyseistä lääkettä kilpailupäivänä ja oli murskannut tabletin kädellään ja sitten koskenut hevoseen. Näin sitä olisi hyvin pieninä pitoisuuksina joutunut myös hevoseen. Hevonen asetettiin kahden kuukauden kilpailukieltoon, joka päättyi 14.6. siihen, kun vastuuhenkilö 11.6. halusi sen päättyvän. Elokuusta lähtien ruunalla on kilpaillut puertoricolainen Mark Watring. Kahden kuukauden väliaikaisen kilpailukiellon ja kisapäivän tulosten mitätöimisen ohella asiasta ei koidu rangaistuksia eikä seuraamuksia. Lopullinen päätös julkaistiin 26.1.2026.