Kiirettä pitää! Sami Siltakorpi suunnittelee maastoratoja ja kilpailuttaa kumppaninsa kansainvälistä hevosta

Kenttäratsastaja Aino Lavosen omistama 12-vuotias oldenburginruuna Riverrun (Rivero xx - SIlvio I) on ollut tämän kesän Sami Siltakorvella ratsastuksessa ja myytävänä. Vuosina 2022-2024 hevonen oli Elmo Laiholla ratsastuksessa vaihtelevalla menestyksellä ja sai parhaimmillaan tuloksia kansainvälisestä kahdesta tähdestä Euroopassa. Hevonen on näyttävä ja pystyvä, mutta sen verran vahva, ettei aivan kenen tahansa ratsastettavissa. "Siinä on sen verran liikettä, että riittää koulupuolella ja tarpeeksi laukkaa maastoon. Pätevä hevonen", Siltakorpi tuumailee. Viime viikonlopun startti Niinisalossa meni suunnitelmien mukaan ja tuloksena oli voitto metrin luokassa Hessun eli Heikki Anttisen elämäntyö -kenttäratsastuskilpailuissa. Lavosen keskittyessä nuorempiin hevosiinsa Siltakorpi työstää kaikkia kolmea osakoetta ja yrittää nostaa ruunaa pikkuhiljaa kohti isompia luokkia. Nyt takana on aluetason metriä, mutta ensi viikolla tarkoitus on osallistua Virossa kansalliseen yhteen tähteen. Samaan aikaan Lavonen lähtee Siltakorven isosiskon Sannan avuksi Blenheimin EM-kisoihin Bofey Clickin monivuotisena hoitajana. 24-vuotiaalla Siltakorvella riittää kiireitä. Juuri tällä hetkellä hän on työllistettynä Porin kenttäkisojen maastoradan suunnittelijana. Kisat ovat ensi viikonloppuna Porin raviradalla. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tallinpito Niinisalossa, kauppatieteiden opiskelut ja osa-aikaiset palkkatyöt taloushallinnon alalla.Siltakorpi starttaa Porin kisassa nuoremmilla hevosilla itsekin. Best Day (Baron - Garde de Coeur) ja Comanche (Cantona TN - Jaguar Mail) ovat kuusivuotiaita.Talveksi pariskunnalla on edessä muutto Turkuun töiden perässä. Hevoset sijoitetaan Lavosen perheen kotitalliin."Sieltä on kätevämpi matka kisoihin Ruotsiin", juniorivuosinaan Lucky Accordilla ja Bofey Bridgellä kansainvälisellä mestaruustasollakin ratsastanut Siltakorpi iloitsee.