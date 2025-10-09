Kilpailemaan Helsinki Horse Show´hun 2026? Näin se onnistuu!

Kansainväliset esteluokatViiden tähden luokkiin Suomi saa tietyn määrän maapaikkoja, joiden jakamisesta päättää Ratsastajainliitto. Määrä tarkentuu aina lähempänä kilpailua ja siihen vaikuttaa ulkomaisten kilpailijoiden määrä. Aiempina vuosina yksi paikka on ollut varattuna Pohjola GP-sarjan voittajalle, mutta tulevan kevään kilpailuun käytäntö muuttuu. Horse Show´n toimitusjohtaja Valtteri Gundersby kertoo, että vaikka hallikaudella hypätään Pohjola GP-sarjaa, siitä ei suoraan paikkoja viiden tähden luokkiin anneta. Messukeskuksessa hypätään myös yhden tähden tasolla, ja tarjolla on sekä iso että pieni linja korkeuksilla 130-140 cm . Paikkamäärään vaikuttaa se, kuinka paljon ulkomaisia luokkiin osallistuu. Suomalaisille jäävät paikat jaetaan jälleen SRL:n toimesta, mutta kisapaikan saa myös menestymällä Pohjola-hallisarjassa."Yhden tähden linjaan annetaan paikkoja hallisarjan perusteella, eli Gold- ja Silver- sarjasta. Ajatus on, että se innostaisi myös kilpailemaan hallikaudella sarjassa", Gundersby kertoo..Nuoret estehevosetHorse Show´n perinteinen nuorten hevosten kilpailu, Talent of the Year, testiratsastajineen käydään torstaina. Vielä ei ole lyöty lukkoon, hypätäänkö esimerkiksi karsintakilpailu Ypäjän semifinaalissa vai tehdäänkö siitä kutsukilpailu."Pointti oli päättää valintakriteerit alkuvuodesta, kun näemme paljonko meillä on ollut nuoria hevosia kilpailemassa hallikaudella."Gundersby kertoo, että kilpailulle on Horse Show´ssa varattu enemmän aikaa kuin ennen. Myös aikataulua on muutettu ulkomailta tulevien ratsastajien lentoaikojen mukaan niin, että mahdollisimman moni heistä pääsisi kilpailua katsomaan."Ajatus on, että vaikka siinä kilpaillaan Talent of the Year -palkinnosta, se olisi myös näyteikkuna kansainvälisille ratsastajille. Pääsisimme näyttämään meidän parhaimmistoamme niin, että sieltä saisi vaikka jonkun hevosen myytyä."Toiveena on saada mukaan Suomen parhaat nuoret hevoset."Ideaalitilanteessa meillä olisi hyvä kattaus parhaimpia suomalaisia nuoria hevosia testiratsastettavana. Ne totta kai kilpailevat, mutta niitä päästään näyttämään myös yleisölle ja ratsastajille", Gundersby kiteyttää..Kansalliset esteluokat - Road to HelsinkiHallikaudella hypättävän Pohjola-hallisarjan matalampien luokkien finaalit ratsastetaan HIHS:ssa. Eli Bronze-, Small- ja suomenhevosten hallisarjaa kilpaillaan kolme osakilpailua ja semifinaali helmikuussa Ypäjällä. Jokaisen osakilpailun voittaja pääsee suoraan finaaliin, minkä lisäksi helmikuun semifinaalista pääsee Bronze- ja Small-tourista vähintään 22 parasta ja suomenhevosten sarjasta vähintään 12 parasta ratsukkoa."Finaalissa hypätään eri tavalla kuin aikaisempina vuosina. Eli kaikki hyppäävät kaikki päivät Horse Show´ssa, eikä niin kuin aiemmin, että karsiudutaan viimeiselle päivälle", Gundersby kertoo.Bronze-sarjan estekorkeudet ovat 120-125 cm ja Small-sarjan 110-115 cm. Suomenhevosilla korkeus on 100 cm..Amateur TourAmateur Tourissa on kolme luokkakorkeutta, 80, 95 ja 105 cm, ja myös sen semifinaali on helmikuussa Ypäjällä. Päästäkseen semifinaaliin ratsukon on hypättävä kolme virheetöntä suoritusta valitsemallaan korkeudella missä tahansa seura-, alue- tai kansallisessa kilpailussa.Semifinaalin lisäksi on kaksi bonuskilpailua, joissa bonusluokkien voittajat saavat suoran osallistumisoikeuden Horse Show´hun. Ensimmäinen bonuskilpailu oli jo heinäkuussa Solbackassa, seuraava on ensi viikolla Ypäjällä. "Ypäjä on tavallaan startti koko hallikauden sarjoille", Gundersby sanoo.Messukeskuksessa Amateur Tourissa on kaksi osakilpailua, joiden perusteella joka korkeuden kymmenen parasta etenee sunnuntain finaaleihin..KouluratsastusKansainvälistä kouluratsastusta on tarjolla perjantaina ratsastettava GP sekä lauantain GP:n vapaaohjelma. Kansainvälisiin luokkiin ratsastajat valitsee SRL.Lisäksi Horse Show´ssa kilpaillaan kaksi erillistä kansallista luokkaa, torstaina inter-tason Small Tour sekä sunnuntain Winter Cupin superfinaali. Toiveena oli saada ohjelmaan myös kouluratsastukseen pikkukierros, mutta se ei ollut aikataulullisesti mahdollinen."Winter Cupin finaali on ollut hyvin suosittu, yleisö on siitä tykännyt ja se on aikataulullisesti lyhyempi", Gundersby sanoo.Winter Cup kilpaillaan talven aikana kolmena osakilpailuna, ja siinä on omat sarjansa poneille, junioreille, nuorille ratsastajille, senioreille sekä suomenhevosille. Superfinaaliin pääse sarjakilpailupisteiden mukaan paras ratsukko jokaisesta kategoriasta ja se ratsastetaan Horse Show´ssa yhtenä luokkana, jossa jokainen ratsastaa oman sarjansa mukaisen kür-ohjelman..Uudet lajitMessukeskuksessa tulee olemaan kaksi erillistä areenaa, mikä mahdollistaa uusien lajien mukaantulon. Horse Show´ssa nähdään keväällä valjakkokilpailu, lännenratsastuksen trail-kilpailu ja islanninhevosten askellajikilpailu.Valintakriteerit kilpailuun määrittävät kunkin lajin lajikomiteat, joille on myös ulkoistettu itse kilpailun suunnittelu ja toteutus."Se on heidän näpeissään, ja me annamme tukemme kisan järjestämisessä. Kilpailu tapahtuu meidän tapahtumassamme ja meidän toimihenkilöidemme kautta, mutta lajikomiteat hoitavat asiantuntijaroolin ja sen, mitä kautta ratsastajat pääsevät mukaan", Gundersby kertoo..Helsinki Horse Show'n toimitusjohtaja kengittää hevosensa itse.Helsinki Horse Show 2026 on nelipäiväinen ja siinä on kolme kertaa suurempi messualue – ”Visiona kasvaa maailman parhaaksi ratsastuskilpailuksi”