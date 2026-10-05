Ratsastuskilpailujen järjestäminen on arvo sinänsä, mutta se käy yhä kalliimmaksi.
Ratsastuskilpailujen järjestäminen on arvo sinänsä, mutta se käy yhä kalliimmaksi. Kuva: Eeva Torttila
Ratsastusuutiset

Kilpailujärjestämisen tuotto – Mitä, jos sukkamyynti ei auta?

Tänä päivänä kilpailunjärjestäjä jännittää aivan viimeisille minuuteille asti, tuleeko ilmoittautumisajan puitteissa tarpeeksi ilmoittautumisia sisään.
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