Tämä teos sopii aikuisempaan makuun.
Tämä teos sopii aikuisempaan makuun. Kuva: Sabrina Bqain, kansikuva WSOY
Ratsastusuutiset

Kirja-arvio: Tätiratsastajat ratkaisemassa mysteeriä – nuortenkirjojen asetelma toimii myös aikuisille

Tiina Tanskasen uusi hevoskirja on täynnä kevyttä nostalgiaa ja kesäleirin huumaa.
Julkaistu
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Kirja-arvio
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