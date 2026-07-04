Kirja-arvio: Tätiratsastajat ratkaisemassa mysteeriä – nuortenkirjojen asetelma toimii myös aikuisille

Kaveriporukka menee ratsastusleirille pikkukylään ja ajautuu keskelle hämärää salapoliisioperaatiota. Tämä sama virsi on kuultu monesti nuorten hevoskirjasarjoissa, mutta entä jos sama asetelma sijoittuisi aikuisten maailmaan?Tiina Tanskasen uutuusteoksessa Tämä kesä on meidän kolme toisistaan erkaantunutta ystävää päättää palata hevosen selkään nuoruudestaan tutulla tallilla. Tarina sijoittuu Usva-ahon ratsutilalle, jossa järjestetään aikuisille suunnattu tätiratsastusleiri. Tarina saa klassisten nuorten hevoskirjojen salapoliisikäänteen, kun yksi kurssilaisista katoaa läheiseen metsään hämärissä olosuhteissa – tosin hieman lonkeronhajuisemmalla, ronskimmalla sävyllä.Tarinan päähenkilöitä ovat ystävykset Kerttu, Maaria ja Stella. Kerttu pelkää olevansa liian kylmäsydäminen, kun tuore ero ja yhteisen asunnon myyminen eivät tunnu missään. Ylisuorittava Maaria on turhautunut puolisoonsa ja hemmoteltuun tyttäreensä pieleen menneiden yo-juhlien jälkeen. Stella on tehnyt hyvän exitin, mutta pelkää elävänsä liiankin turvallista ja yllätyksetöntä elämää omassa terraariossaan. Kun yksi leiriläisistä katoaa, alkaa johtolankojen kerääminen ratsastustuntien, nuoruuden tapahtumien nostalgisoinnin ja uusien ihastuksien lomassa.Tanskanen tekee teoksessaan tarkkoja havaintoja ratsastusleirien huumaavasta tunnelmasta. Ratsastustunneilla käsitellään vaikeita hevoskohtaamisia, paluuta satulaan eri lähtökohdista sekä jännitystä, jota voi kokea vain silloin, kun opettaja jakaa hevosia tunnille. Päähenkilöt käyvät läpi samoja tunteita – jännitystä, odotusta ja turhautumista – joita tavalliset ratsastajat kokevat.Tanskasella on termistö hallussa ja sitä oletetaan myös lukijalta. Hahmot puhuvat sujuvasti pyhästä yrjöstä, piffeista ja paffeista sekä hevosen anatomiasta. Hevosten tunnetiloista kuvataan tarkasti pienillä yksityiskohdilla. Yksi hahmoista tunnistaa heti tuntihevosen nuoruudesta tutun tamman jälkeläiseksi – havainto, joka tavan tallaajan voi olla haastava tehdä. Ainoa kritiikki on se, että teoksessa puhutaan ehkä häiritsevän paljon hevoseen löydettävästä yhteydestä vain viikon mittaisella leirillä.Bonusta tarinassa on itsetietoisuus. Keski-ikäiset ratsastajat stalkkaavat nuoruuden komeita tallipoikia Facebookissa ja naureskelevat omalle salapoliisityölleen. Pohdinta jatkuu paljussa tai korttipelin ääressä palauttavat juomat käsissä. Kaverukset yrittävät selvittää mysteeriä virallisten tahojen kautta ja pyrkivät olemaan sekaantumatta liikaa, ainakin aluksi.Pikkukylän salaperäisestä tunnelmasta huolimatta teos on hyvin kevyttä rantalukemista. Alku saattaa vaatia keskittymistä, koska kaikki hahmot exineen ja nyxineen esitellään nopeasti. Kaikkitietävä kertojan näkökulma hyppii kesken luvun hahmosta toiseen, eikä takaumiltakaan vältytä. Kun alun pienestä sekavuudesta pääsee yli, loppupuolella täytyy keskittyä vain siihen, kuka tietää mitäkin ja kuka on ihastunut kehenkin. .Tiina Tanskanen (s. 1984) on käsikirjoittaja ja kirjailija. Hän on käsikirjoittanut televisioon dramaattisia Salatut Elämät -, Syke- ja Pohjolan Laki -sarjoja sekä valkokankaalle Nightmare – painajainen merellä -elokuvia. Hevosten ja ratsastuksen harrastaja on julkaissut nuorten Hevostyttö Iitu -kirjasarjaa vuodesta 2014 lähtien. Tämä kesä on meidän on julkaistu 02.07.2026 (264 s.). .Takakansiteksti – WSOYAurinkoa, kesää ja tunteiden kiitolaukkaa.Kun vuosien etäännyttämät vanhat ystävykset Kerttu, Maaria ja Stella ajautuvat kukin kesän kynnyksellä vuorollaan kriisiin, he päättävät paeta yhdessä. Pakopaikka on iki-ihana Usva-ahon ratsutila, jossa he aikoinaan viettivät kaikki nuoruutensa kesät. Paluu tuttuun paikkaan, sen loputtomat pellot, kesäyöt ja samettiturpaiset hevoset upottavat naiset muistoihin ja nostalgiaan. Mutta kun yksi leiriläisistä katoaa, kolmikko on valmis toimintaan. He päättävät selvittää mysteerin.Ratkeaako pikkukylää kuohuttava katoamistapaus? Syttyykö leiriromansseja? Ja miten elämä jatkuu leirin päätyttyä?Tämä kesä on meidän on hevoskirja aikuiseen makuun ja pienellä dekkarikierteellä piristetty feelgood-romaani niillekin, joilta ponivuodet jäivät väliin..Kirja-arvio: Nuori kilparatsastaja katoaa kisamatkalla – esikoiskirjailijan dekkari sijoittuu väkivaltaiseen maailmaan hienojen kulissien takana\n\n.Kirja-arvio: "Kuvittele, että keskikehoosi on kiinnitetty vieteri" – juuri suomennetussa Centered riding -klassikkoteoksessa pyritään parempaan ratsastukseen ottamalla mielikuvat avuksi .Kirja-arvio: Hevoshulluuden hyväntuulinen anatomia\n\n.Kirja-arvio: Monté-kirja kuuluu jokaisen raviharrastajan hyllyyn.Kirja-arvio: Kohteensa näköinen elämäkerta