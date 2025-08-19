Kirjat: Haluaako hevonen voittaa?

Lukija alkaa miettiä: mitä tapahtuisi, jos koirat päästettäisiin radalle ilman viehettä?

Entä jos hevoset laskettaisiin raviradalle vapaasti keskenään, kuten moni on tainnut tehdäkin? Ensimmäisellä kerralla ne ryntäisivät uudessa tilanteessa yhdessä, mutta jo kierroksen jälkeen into hiipuisi.

Ei liene myöskään sattumaa, että hevosille ei ole keksitty viehejuoksua.

Hemmann jatkaa: “Kun ravihevonen toistuvasti nousee maalisuoralla takarivistä hurjan kirin kautta voittoon, tavoitteleeko se henkilökohtaista päämäärää, vai mieltääkö se juoksevansa arolla kilpaa lajitovereidensa kanssa. Vai tekeekö se vain niin kuin käsketään?”

Vai tekeekö se niinkuin sille on opetettu, ja mihin se on koulutettu. Niissä puitteissa, mihin se lajinsa perusteella kykenee ja valmennettuna pystyy.

Vastausta kysytään menestyneiltä valmentajilta. Pekka Korpi korostaa, että hevonen opetetaan ohittelemaan harjoituksissa, jolloin se oppii, että takaa kääntäessä pitää mennä ohi. Esteratsastaja Salla Varenti puolestaan vie nuoren hevosensa kisapaikalle jo viikkoa ennen kilpailuja ja vielä uudelleen juuri ennen, jotta hevonen tunnistaa ympäristön eikä jännity käyttötilanteessa. Molemmissa esimerkeissä toistot ja valmistaminen luovat kilpailusuorituksen edellytyksiä.

Kirjassa Karvanmitalla voittoon on 200 sivua pohdintaa ja lopussa laaja lähdeluettelo. Itse kysymykseen Hemmann ei anna vastausta – ehkä siksi, että vastausta ei yksinkertaisesti tiedetä. Kirjan arvo onkin siinä, että se herättää pohtimaan omia käsityksiämme eläinten motiiveista ja sitä, kuinka paljon projisoimme niihin omia toiveitamme.