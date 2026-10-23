Kirjat: Hevosalan yrittäjyys on pikemminkin diagnoosi kuin ammatti

”Vielä kysyisin, että onko se hyvä klipata?”Ostaja Renata ei halua ratkaisua mahdolliseen klippausongelmaan. Hän on tullut katumapäälle ja haluaa perua kaupat mihin tahansa verukkeeseen vedoten.Renata jatkaa viestittelyä. Seuraavaksi hän selittää, miksi hevonen pitäisi uudessa kodissaan klipata. Sitten seuraa kuvaus hänen omista selkäongelmistaan, joiden takia hän ei siedä äkkinäisiä liikkeitä.Myyjä on Katri, Veera Niemisen romaanihahmo, ja hän vastaa Renatalle: ”Joo. Heippa.”Katri on tuttu jo aiemmasta teoksesta, Kottikärrykarusellista vuodelta 2022. Hän on käytännönläheinen, suorapuheinen ja omapäinen hevostilallinen, joka selviää arjen ongelmista tekemällä. Hevosten kanssa hän on omimmillaan, mutta ihmissuhteissa elämä ei aina tottele samaa logiikkaa.Talven selkä ei meinaa taittua, mutta Katrin selkä meinaa. Kirjan tapahtumat sijoittuvat vuodenvaihteen tienoille, kylmimpään ja pimeimpään aikaan. Katri ei ole mikään jouluihminen.Katri pitää kotonaan täysihoitotallia, joka tarjoaa asiakkaille myös maastotunteja. Hän tietää, että hevosalan yrittäjyys on pikemminkin diagnoosi kuin ammatti.Koska Katri on todennäköisesti pitkälti Veera itse, talliarjen kuvaukset ovatkin kirjan parasta antia. Mutta kyllä romaanin juonikin toimii. Katrilla on elämässään tärkeitä ihmisiä: miesystävä Tuukka ja hänen taloonsa muuttanut Jennica, tuleva teiniäiti - päällisin puolin edesvastuuton, mutta oikeasti järkevä ja lämminsydäminen nuori nainen – kuten tuonikäiset usein ovat. On myös jo vähän vanhempi Eepo, joka auttaa tallilla. Ja muutama muu tärkeä tai vähemmän tärkeä ihminen. Arki siis toimii. Paitsi silloin, kun se ei toimi.Entä hevosnaiset sitten, eli asiakkaat? Välillä miehetkin. He eivät osta hevosia, mutta eivät myöskään maksa laskujaan. Niitä saa karhuta kerta toisensa jälkeen. Talvipakkasella asiakas ei jostakin syystä voi vetää ovea perässään kiinni, ja putket jäätyvät. Tallilla käydään taistelua siitä, kenen varusteet kuuluvat millekin hyllylle. Tallivuokrasta taas pitäisi saada 200 euroa alennusta sillä perusteella, että joku siivoaa hevosensa karsinan pari kertaa viikossa.Ratsastustuntiasiakkaat eivät puolestaan oikein luota tallinpitäjään, vaan ovat vakuuttuneita siitä, että kuolaimet sattuvat koko ajan hevosen suussa.Ja se jatkuva selittäminen ja besserwisseröinti!Ootsä varma että se on siitä kohtaa jäässä.Sellaista arkea helpottavaa keksintöä ei ole tehty, etteikö hevosnainen näkisi siinä piilevää uhkaa, oltiin sitten somessa tai reaalimaailmassa.En kyllä jättäisi tuota alareunaa noin, hevonen voi jäädä kengästään kiinni siihen.Hevosnaisten katu-uskottavuuden yläkastiin kuuluu ravimuija. Sellainen saattaa ilmaantua kotiin sossutädin muodossa. Kun ravimuija tulee katsomaan tallia, ei tee mieli antaa hänen lukea seinältä asiakkaiden toiveiden mukaan laadittuja ruokintaohjeita. Ilta-aterioiden reseptit voivat nimittäin olla yhtä pitkiä kuin valmisruokien ainesosaluettelot.Ravimuija tietää, ettei kenenkään harrastehevonen tarvitse joka päivä ruokalusikallista magnesiumia ja neljäsosadesiä hampunsiemeniä.Mutta nyt hän luulee, että minä en tiedä!Veera Nieminen: Laumaantumisilmiö. Tammi, 2026.