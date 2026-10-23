Talliarki on Veera Niemisen uusimman kirjan kantava teema.
Talliarki on Veera Niemisen uusimman kirjan kantava teema. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Kirjat: Hevosalan yrittäjyys on pikemminkin diagnoosi kuin ammatti

Veera Niemisen romaani Laumaantumisilmiö on vertaistukea tallinpitäjältä tallinpitäjälle. Hauskassa ja viihdyttävässä muodossa.
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