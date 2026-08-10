Nuori Pietarila osallistui viime syksynä Fire Dreamilla Terhi Stegarsin ja Emma Kanervan klinikalle.
Nuori Pietarila osallistui viime syksynä Fire Dreamilla Terhi Stegarsin ja Emma Kanervan klinikalle.Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Kolme starttia, kolme voittoa – Mila Pietarilan Fire Dream nousi nopeasti ikäluokkien EM-tasolle

Hevosen tasoa on nostettu sen ehdoilla, kertoo ratsastaja.
Julkaistu
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Mila Pietarila
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