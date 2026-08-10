Kolme starttia, kolme voittoa – Mila Pietarilan Fire Dream nousi nopeasti ikäluokkien EM-tasolle

Mila Pietarila starttasi kolme kertaa Turussa ja sai voiton joka luokasta. Sunnuntaina Pietarila voitti Fire Dreamilla (For Romance - Desperados) vaativa A/ pyhä Yrjö-luokan tuloksin 67,613 prosenttia. Turussa kilpailtiin myös Lounais-Suomen aluemestaruudesta. Ratsukko voitti lauantaina nuorten ja senioreiden yhdistetyn aluemestaruuden sekä sunnuntaina siskon ponilla, Andor BKO:lla (Hagelkruis Valentijn - Morgenland's Andor), joukkuemestaruuden. "Dream on älyttömän mielyttävä ratsastaa. Sain sen neljä vuotta sitten. Se oli alkuun aika innokas, kesti hetki löytää yhteinen sävel. Ja vei aikaa päästä psg-tasolle", ratsastaja kertoo. Hevosen tasoa on nostettu rauhassa. "En ole halunnut kiirehtiä. On menty täysin hevosen ehdoilla.".Lopulta Dream nosti tasoa niin nopeasti, että ratsukko pystyi tänä kesänä hankkimaan kvaalit nuorten ratsastajien EM-kilpailuihin."Kevät meni siinä ja sitten lähdettiin heti kesäkuun alussa Puolaan kansainvälisiin kisoihin. Sen jälkeen annoin sille pidemmän kisatauon. Yksi psg-luokkavoitto haettiin Lohjalta pari viikkoa sitten."Tällä kertaa Pietarila jäi varasijalle, mutta ensi vuonna häin aikoo yrittää uudestaan. "Ja eihän se ollut tämän kauden tavoitteena, Dream vain yllätti nopealla nousullaan. Mutta ensi kaudella EM-kisoihin pääseminen on päätavoite", ratsastaja kertoo.Jos Kaarinan kenttäratsastajat saavat joukkueen kasaan, Pietarila saattaa edustaa seuraansa joukkueSM-kisoissa. Pidemmän ajan tavoitteina on maajoukkuepyrkimysten lisäksi kouluttaa hevonen GP-tasolle..Katso psg-luokan tulokset täältä. .Kouluratsastuksen maajoukkuerenkaiden valinnat julki – Mila ja Pihla Pietarila ovat jo maajoukkueveteraaneja.Tarvittaessa kanget käytössä – kaulanaruratsastajan kaksoisvoitto Lohjan interissä."Kuin James Bond" – Charlotte Dujardinin Secret Agent voitti 7-vuotiaiden karsinnan nuorten kouluhevosten MM:issä