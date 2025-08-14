Kolmen tähden 145-luokan ja 7050 euron palkintosumman voitto – "Tämä kausi on mennyt hyvin", toteaa Hugo Kogelnig

Kolme viikkoa esteratsastusta Slovakiassa Šamorínissa ovat päättyneet ja Hugo Kogelnig on palannut kotiinsa Itävaltaan.”Kisat meni tosi hyvin. Kisapaikka on hieno tunnelmavaloineen”, ratsastaja kuvaa.Ratsastaja on sijoittunut Slovakiassa kolmen viikonlopun aikana neljä kertaa viiden parhaan joukkoon. Viimeisenä lauantaina Kogelnig ja Vermont 2 (Valentino 240 - Fly High) voittivat kolmen tähden 145-luokan ja 7050 euron palkintosumman. Voiton lisäksi Kogelnig sijoittui kolmen tähden 145-luokissa Vermontilla neljänneksi sekä kahdessa U25 GP-luokassa BG Conquistolla (Clarimo - Quebec 19) neljänneksi ja viidenneksi. Kolmen viikon aikana ratsastaja pääsi kilpailemaan neljässä rankingluokassa.Voittosummat eivät kuitenkaan mietitytä 16-vuotiasta ratsastajaa, jokaiseen luokkaan keskitytään samalla tavalla. Kogelnig valmistautuu luokkaan kertaamalla rataa mielessään, lauantain luokassa kilpailtiin aikaa vastaan.”Starttasin luokan loppupuolella, ja lähtijöitä oli melkein 90. Katsoin muutaman radan alkuluokasta, jotta näen millaisia ratkaisuja muut ratsukot tekevät. Rata sujui hyvin ja Vermont oli iskussa”, hän kertoo.Aiemmin kaudella ratsastaja ja Vermont kilpailivat myös junioreiden EM-kisoissa ja pääsivät finaaliin.”Tämä kausi on mennyt hyvin. EM-kisat olivat tärkeimmät, onhan ne mestaruuskisat. Olimme finaalissa kahdeksansia ja olen tosi tyytyväinen”, hän summaa kauttaan.Nyt edessä on kansainvälisiä U25-kisoja Sveitsissä ja Itävallassa, kuten Wienin LGCT -kilpailut. Myös Espanjassa kilpailu myöhemmin talvella on mahdollista..Opintojen yhdistäminen hevosiin.Kogelnig asuu isänsä, Fritz Kogelnigin, luona Itävallassa. Ratsastaja käy säännöllisin väliajoin Suomessa – enimmäkseen kuitenkin kesällä. Tällä hetkellä ratsastaja suunnittelee myös pysyvänsä Itävallassa täysi-ikäistyttyään. Opiskelu hoituu nettilukion kautta, kirjoitukset ovat edessä vasta ensi vuoden puolella..”Opinnot ovat sujuneet hyvin. Ridaan aina puolet päivästä, toisen puolen käytän opintoihin. Kesällä teen joitain tehtäviä, saan ne pois alta. Mutta kesällä kuluu paljon aikaa kilpailemiseen”, hän kertoo.Ja hevosia riittää – Kogelnig ratsastaa noin viisi hevosta päivässä. Hän on kilpaillut jo useamman vuoden Vermontilla, mutta hän uskoo uudemman tuttavuuden, BG Conquiston, olevan hyvä tulevaisuuden kilparatsu. Conquisto on Kogelnigin isän entinen kilpahevonen.”Isä on kilpaillut sillä Itävallan nations cupissa, mennyt 160-luokkia. Sen kanssa on mennyt tosi hyvin ja toivottavasti menee tulevaisuudessakin.”BG Rio van de Groenhoevella (Di Cantero Van Ter Hulst Z - Hunters Scendro) Kogelnig on kilpaillut jo pidempään, ruuna oli ratsastajan käytössä jo vuoden 2024 EM-kisoissa. Lisäksi hän on kilpaillut 6-vuotiaalla Million Dollar Girl -tammalla (Emerald van het Ruytershof – Contendro) jo melkein vuoden, kaksi luokkaa 9-vuotiaalla I'M A Special Lady Van'T Ravennest -tammalla sekä muutamia luokkia 6-vuotiaalla BG Desperados By Hidalgo Z:lla (Diabeau van de Heffinck - Cartier van de Heffinck).Ratsastaja ei osaa kertoa vahvuuksistaan radalla, ne ovat valmentajan arvioitavissa. ”Haluaisin kehittyä sileällä ratsastamisessa. Toki kaikessa muussakin, mutta etenkin sileällä”, hän arvioi.Kaikki aika tuntuu kuluvan hevosiin, ratsastukseen ja koulunkäyntiin, mutta arkeen kuuluu myös oheisliikuntaa.”Käyn vähän salilla, mutta suurin osa päivästä menee kouluun tai tallissa”, hän päättää..Hugo on isä Fritz Kogelnigille kuin pikkuveli – GP-sijoitus Latviassa, seuravaksi viittä tähteä Itävallassa.Kogelnig junioreiden kahdeksan parhaan joukkoon tuplanollalla – "Hugo teki supertyötä"