Kompakti Vapun Voima Kelmi cupin voittoon, Lassi Lehmusto loisti Kelmi kürissa

Ensimmäinen Kelmi Cup kilpailtiin vuonna 2014. Kahdessa helppo A -tasoisessa luokassa käyty kisa on tarkoitettu mestaruuskilpailuksi ratsukoille, jotka eivät vielä ole mestaruustasolla. Osakilpailujen yhteistulos ratkaisee voittajan, ja tällä kertaa suurimmat yhteisprosentit tekivät Elina Kuru ja Vapun Voima (Valon Veikka - Ponuveikko) tuloksilla 71,087 ja 67,212 prosenttia – yhteensä 138,299 prosenttia.”Molemmat radat menivät hyvin. Hevonen oli mukavan energinen, mutta myös kuulolla. Eli asiat kyllä onnistui. Tänään rata oli vaikeampi, ja tämän päiväinen laukkaohjelma ei ollut meidän parasta antiamme. Mutta selviydyttiin kuitenkin!” Kuru iloitseeKuru on ratsastanut ja kilpaillut hevosella nyt reilun vuoden verran. Ratsukko aloitti viime vuoden kasvattajakilpailusta, ja ratsastaja uskoo, että hevosesta olisi myös mestaruustasolle.”Nyt pitää rakentaa voimaa, sitä mitä tarvitaan vaikeammissa luokissa, teknisemmissä ohjelmissa ja kürissa”, hän päättää.Ratsastaja kuvailee hevosta työmyyräksi, joka osaa myös kujeilla:”Meillä ei ole ikinä tylsää. Sillä on hyvä pilke silmäkulmassa kaiken aikaa”, hän naurahtaa.Vapun Voima on Minna Hietasen ja tämän miehen Jukka Hietasen toisen polven omakasvatti.”Tämän emä Venlan Vappu (Ponuveikko - Pikku-Peto) oli aika iso, säkä 171 senttiä. Haimme sitten kompaktiutta Valon Veikasta (Murron Valo - Pellervo)”, hän taustoittaa.Omistaja on viikonloppuun tyytyväinen. Tulevaisuuden suunnitelmatkin ovat nyt tarkentuneet.”Kyllä nämä menee mestaruuksiin, ehkä jo ensi vuonna, jos saadaan kerättyä voimaa tarpeeksi ja jos hevonen on kunnossa. On ollut aivan mahtava viikonloppu ja on kyllä jännittänyt todella paljon. Ellu on tehnyt mahtavaa työtä”, omistaja kiittelee. .Viikonloppu huipentui musiikin tahtiin ratsastettavaan Kelmi Kür- kilpailuun, joka järjestetään vuorovuosittain esteratsastuksessa käytävän ori Samulin muistokilpailun kanssa. Cupin ja Kürin kautta muistellaan vuonna -79 syntynyttä suomenhevosori Kelmiä (Kotomies - Saparo - Taaroni). Ensimmäinen muistokilpailu järjestettiin vuonna 2009, ja sen voittivat Lassi Lehmusto ja A.L. Peto (Peto - Suikku) prosentein 70,85. Tänään Lehmusto uusi voittonsa Vekardon (Herkko Hurmaus - Vispok) kanssa upein prosentein 74,475.”Olen ihan tyytyväinen, meni hyvin. Meillä oli hauskaa.”Ohjelma oli sama kuin aiemminkin kesällä.”Olisi ollut kiva tehdä jotain uutta, mutta ehkä sitten tulevaisuudessa. Nyt pidetään hevonen hyvällä mielellä mestaruuskilpailuja varten”, Lehmusto toteaa..Katso luokan tulokset täältä.Lue eilinen Lehmuston haastattelu täältä:.Lassi Lehmusto ottaa suomenhevosten kuninkaalliset viikonlopputreeninä.KelmiMTT Hevostalouden nimissä ollut Kelmi teki pitkän uran kilpailu- ja siitospuolella. Kelmi kantakirjattiin 5-vuotiaana MTT:n ratsuttajan, Heikki Haapalan, toimesta. Tämän jälkeen hevonen kilpaili useita vuosia Eija Asikaisen (nyk. Markkanen) kanssa, kunnes siirtyi 8-vuotiaana Kiki Nybergin ratsastettavaksi. Yhdessä ratsukko osallistui avoimiin, intermediare I-tasolla käytyihin kouluratsastuksen SM-kilpailuihin. Suomenhevosten koulumestaruuksia ori keräsi viisi. Pitkän siitosuran jälkeen Kelmille on merkitty 103 jälkeläistä, joihin kuuluvat esimerkiksi jalostusoriit Samuli, Eeli, Jaime, Karl-Hemming, Lorentso, ja Silvolan Elmeri. Ori eli lähes 30-vuotiaaksi.Lähde: Hevosopisto