Koronavirusta Hevosopistolla

Yksittäisellä hevosella on todettu koronavirusinfektio Hevosopiston tallissa. Hevonen on ollut eristettynä erillisessä talliyksikössä ja erillään muista hevosista oireiden alkamisesta saakka. Eristyksessä olevan hevosen kulkuyhteydet muihin talliyksiköihin on suljettu, eikä kyseessä olevan talliyksikön hevonen ole yhteydessä muihin alueella oleviin hevosiin.

Tarvittaviin desinfiointeihin ja hygieniatoimenpiteisiin on ryhdytty heti oireiden alkaessa. Eri tallien välinen kulku on minimoitu niin henkilöillä kuin hevosilla. Sairastumistapauksessa on toimittu Ypäjän Hevossairaalan suositusten mukaisesti.

Yleiset hygieniaohjeet ehkäisevät tehokkaasti tartuntoja:

vaatteet ja kengät tulisi vaihtaa tai desinfioida eri tallien välillä

ethän anna hevosten kosketella maneesin tai muiden yleisten tilojen pintoja

vältä kulkua eri tallien välillä

lantojen kerääminen alueilta erityisen tärkeää

pese kädet talliin mennessäsi ja sieltä lähtiessäsi

käytä vain hevosen henkilökohtaisia välineitä

Hevosten parissa toimivien asiakkaiden toivotaan tulevan paikalle puhtaissa varusteissa. Samoilla vaatteilla ja varusteilla ei liikuta eri tallien välillä. Hevosten terveydentilaa Hevosopiston kaikissa talleissa seurataan erityisen tarkasti.

Lähde: Hevosopiston tiedote