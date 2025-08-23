Hollantilaistuomari piti Fiinadonnasta. "Tällaisia hevosia halutaan."
Hollantilaistuomari piti Fiinadonnasta. "Tällaisia hevosia halutaan."
Ratsastusuutiset

Koulu-Breedersin shekki Katallin Fiinadonnalle: "Hyvää työtä on tehty"

Breeders-finaalissa oli kaksi hevosta yli muiden. Ne olivat tuomarin mukaan täysin kansainvälistä tasoa.
