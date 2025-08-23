Koulu-Breedersin shekki Katallin Fiinadonnalle: "Hyvää työtä on tehty"

"Oikein miellyttävä kouluratsutyyppi, tyytyväisen ja ystävällisen näköinen ja ylämäkeen rakentunut", totesi Katallin Fiinadonnasta (Foundation - Bernstein) lauantain koulu-Breedersin toisen ja viimeisen osakilpailun C-tuomari, Hollannista kutsuttu nuorten hevosten kokenut arvioitsija Frenk Jespers, joka istui kopissa yhdessä Inkeri Kostiaisen kanssa. Tammalle annettiin lauantaina 77,8 prosenttia. Kahden päivän voittosuoritukset toivat ratsastajan äidin Mervi Lammisen omistamalle ja Katriina Kaisko-Helanderin kasvattamalle tammalle yhteensä 157,400 pistettä. "Hyvää työtä on tehty", kehui Jespers. Tamman taustajoukoille, omistajalle ja kasvattajalle annettiin yhteensä reilu 4500 euron shekki, joka jaetaan periaatteella 75/25. Jespers ja hänen poikansa Rick Jespers, koulutuomari hänkin, totesivat nähneensä kisassa kaksi, ehkä kolme, sellaista hevosta, joiden tie näyttäisi johtavan kansainväliseen grand prix'hin."Näimme oikein hyviä hevosia, very nice. Kärjessä, siis", hän täsmensi. Kärki oli pienehkössä luokassa yhtä kuin kaksi ensimmäistä. . Kakkoseksi kokonaiskisassa sijoittui Suvi Kettunen Desiree Nybackalla (De Angelo - Cola), joka osasi väläyttää laatua. Ratsukko sai 147, 200 pistettä.Kolmas oli Eveliina Kurkela Baroccolla (Fürsten-Look - Limotas) 144,600. Mistä sen sitten näkee, siihen isä-Jespers vastasi hymyillen, että sen näkee, kun on nähnyt tarpeeksi monta tuhatta hevosta elämässään. "Me olemme syntyneet hevosiin. Ennen kuin opimme puhumaan, me hirnuimme", hän hauskuutti. Hän jatkoi Fiinadonnasta: "Se kantaa itsensä hyvin. Näimme hyvän keskiravin, lisätty ravi oli puhdas, ehkä aavistuksen kiireinen. Hyvät takajalat ja myös etujalat. Käynti on puhdas, hieman kiireinen, jotta olisi saanut kaikkein korkeimpia pisteitä", Jespers luetteli. Laukka on hyvä myös, vaikka Jespers uumoili pientä hämmennystä oikealle käännyttäessä. Laukanvaihdoissa tamma kiirehti myös hieman liikaa. Korkeammat pisteet olisivat edellyttäneet, että tamma on selkeämmin takaosallaan.Jespers arvostaa näkemäänsä suomalaista ratsastusta. Se on hänen mukaansa siistiä ja hevosystävällistä. "Kaikilla hevosilla ei välttämättä ollut edellytyksiä sen suurempaan, mutta niitä ei yritetty myöskään työntää sellaiseen. Arvostan suuresti. Teille ei tule ongelmia, kun jatkatte tähän malliin."Jespers käytti aika ajoin sanaa "koottu". Hän kiinnitti huomiota kokoamiskykyyn ja -asteeseen. Kuusivuotiaan tulee olla jo "ylämäkeen", siinä missä nelivuotias saa vielä olla melko horisontaalinen. "Sellainen kuin Katallin Fiinadonna. Se on hyvä esimerkki."Entä voikko väri, oliko se plussaa?"Me puhuimme siitä, sillä se on mukava ja hauska väri, mutta ei siitä lisäpisteitä tässä kisassa saanut."Breedersin tulokset täällä