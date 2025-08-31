Kouluratsastuksessa on aina ollut poikkeuksellisia, superhienoja hevosia joiden nimet jäävät historiaan. Totilas, Valegro, Dalera... hevosia jotka ovat voittaneet kaiken.Tänä kesänä on nähty uuden tähden syttyvän: Belgian Justin Verboom ja Zonik Plus (Glock´s Zonik – Hohenstein I ) voittivat juuri Euroopan mestaruuden saaden vapaaohjelmasta huikean tuloksen 89,964 prosenttia. Näin ratsukko voitti ratoja pitkään hallinneen Cathrine Laudrup-Dufourin ja Mount St John Freestylen (Fidermark – Donnerhall) vain kymmenyksellä, kun hopearatsukon tulos oli 89,821 prosenttia.Pronssimitali meni Saksan kouluratsastuslegenda Isabell Werthille ja Wendy de Fontainelle ( Sezuan – Soprano) tuloksella 88,046.Tavoitamme koulutuomari Mascha Collianderin Ranskasta välittömästi tuloksen ratkettua. Ensikommentit?”Saatiin oikea voittaja, niin sanoo myös mun sydän. Justin Verboomilla ja Zonikilla oli ohjelmassa aivan maaginen aloitus, ratsukko suorastaan leijui. Heille tuli yksi iso virhe ravisulussa, jos sitä ei olisi tullut prosentit olisivat nousseet varmasti yli 90 prosentin. Kaunis kür, kaunis ja sovelias musiikki, aivan fantastista katsoa heitä.”Entä Cathrine Laudrup-Dufour ja Isabell Werth?”Kaunis ja hieno ohjelma, muutama pieni virhe Cathrinellakin. Pari tuomaria oli laittanut heidät ykkössijallekin. Isabell Werth ja Wendy suorittivat tietenkin hienosti kuten aina, mutta ratsastus oli välillä ainakin minun silmiini aika työlään näköista. Muutama tuomari oli jopa laittanut neljänneksi tulleen Becky Moodyn ja Jägerbombin Werthin edelle.”Charlotte Fry ja Glamourdale eivät onnistuneet odotetusti, sijoitus oli vasta kymmenes ja prosentiti jäivät alle 80.”Juu, hevonen oli aivan yliviritetty ja heille tuli paljon isoja virheitä.” FEI:n sivuilla tuoreesta Euroopan mestari Justin Verboomista kerrotaan:Justin Verboom on 38-vuotias ammattiratsastaja, jolla on oma talliyritys. Hän on todellakin uusi tulokas kouluratsastuksen kansainväliselle huipulle, ratsukko kilpaili ensimmäisen CDI grand prix -ratansa alle vuosi sitten, marraskuussa 2024. Verboom tulee hevosperheestä, hänen isänsä on ratsastuksenopettaja. Verboomilla on pitkä historia erityisesti lusitanohevosten kanssa. Hän on kilpaillut niillä GP-tasolla ja ollut töissä lusitanokasvattajalla yli 15 vuotta. Hän oli itse asiassa etsimässä uutta lusitanoa Portugalissa Dressage Plus -tallilla, jossa kasvatetaan paitsi lusitanoja, myös puoliverisiä. Verboom näki siellä 2-vuotiaan Zonikin:”Kun näin hänet, tiesin heti. Hän se on!”Justin on ratsastanut hevosta itse alusta asti kokonaan. Hän kertoo, että jo ensimmäisellä ratsastuskerralla hän tunsi että tässä on aivan poikkeuksellinen hevonen. ”Siinä oli kaikki.”Verboom kertoo olevansa ujo ja menestyksen mukanaan tuoma pyöritys hämmentää. Hän kertoo kilpailevansa hyvin harkiten, vain silloin kun se tuntuu täysin oikealta sekä hevoselle että hänelle itselleen.”Onnellisin olen kuitenkin kisojen jälkeisenä päivänä, kun pääsen yksin ratsastamaan hiljaiseen ja rauhalliseen maneesiin. Vain me kaksi.” ."20 metriä jäi puuttumaan, kaikki muu oli hyvää", kuittaa EM:t Henri Ruoste, josta tulee seuraavaksi SRL:n suora linja huippu-urheilijoihin."Elämä on", totesi GP specialissa viime metreillä stiplannut Henri Ruoste koko maailmalle ja teki sen jälkeen aluevaltauksen tv-selostajana