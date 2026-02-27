Koulu-GP meni Ruotsiin: "Muutama kiva askel piaffissa"

Ruotsalainen, alun perin tanskalainen olympiaratsastaja Mads Hendeliowitz 44, ratsasti voittoon 16-vuotiaalla ruunallaan Autograf Q (Ampere -Jazz) saaden tulokseksi tasan 68 prosenttia. Toinenkin sija meni Ruotsiin, Sofia Möllerille ja 16-vuotiaalle ruunalle Flawless (Furstenball – Rhodes Scholar) tuloksella 67,4 prosenttia. Paras suomalainen oli Anu Suominen Ypäjän Fiorettolla (Furtst Romancier – Sir Donnerhall) tuloksella 65,7 prosenttia.Hendeliowitz kertoi olevansa hyvin tyytyväinen rataansa.”Meillä oli syksyllä vain yksi startti ja olen tehnyt työtä hevosen herkkyyden kanssa. Olin tyytyväinen piruetteihin ja koottuun käyntiin, ja meillä oli muutama kiva askel piaffissa. Tämä areena on todella hieno, tykkäsin siitä kovasti.”Hendeliowitz on olympiaratsastaja, hän on edustanut Ruotsia vuodesta 2010 ja oli mukana Rion olympialaisissa 2016 Ruotsin joukkueessa, joka sijoittui viidenneksi. Hän on aiemminkin käynyt Suomessa voittamassa GP-luokkia, 2024 hän voitti Ypäjällä grand prix kürin samalla hevosella kuin tänään.Anu Sironen oli erittäin tyytyväinen suositukseensa.”Fioretto on todella sensitiivinen hevonen, ja mulla oli tavoitteena pitää se rentona tällä areenalla. Hevonenhan menetti silmänsä viime kesänä ja mietin jo, että oliko sen kisaura siinä, mutta se on palautunut hienosti. Jos ja kun hevonen pysyy niin rentona kuin tänään, voin pyytää siltä enemmänkin tulevaisuudessa.”Ville Vaurio kertoi, että Dante (De Niro – Alantas xx) oli hänen kanssaan, mutta ”meille tuli muutama kallis virhe jotka pudottivat pisteitä.” Päivän tulos jäi 65,6 prosenttiin.Luokan tuomareina toimivat portugalilainen Carlos Lopes, tanskalainen Susanne Baarup, saksalainen Knut Danzberg ja suomalaiset Paula Nysten ja Hanne-Mari Kiuttu.Huomenna lauantaina Horse Show´ssa on vuorossa kouluratsastuksen kür-luokka.. GP:n tulokset täällä