Ville Vaurio ja Mads Hendeliowitch.
Ville Vaurio ja Mads Hendeliowitch. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Koulu-GP meni Ruotsiin: "Muutama kiva askel piaffissa"

Paras suomalainen oli Anu Sironen Fioretolla: "Jos ja kun hevonen pysyy niin rentona kuin tänään, voin pyytää siltä enemmänkin tulevaisuudessa", ratsastaja lupaili.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi