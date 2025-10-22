Kouluperiyttäjä Vivaldi on poissa

Vivaldi - yksi suosituimmista ja eniten kouluhevosten jalostukseen vaikuttaneista KWPN-kouluoreista on poissa. Hevonen oli eilen menehtyessään 23-vuotias. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Eurodressage.Vivaldin isä oli Anky van Grunsvenin kanssa kilpaillut Krack C ja emä Renate Utopia (Jazz - Ulft). Hollannin KWPN-kantakirjaan on kirjattu 1237 Vivaldin jälkeläistä, minkä lisäksi niitä on myös kirjattu muiden maiden kantakirjoihin. Vivaldi on KWPN-kantakirjassa sekä keur että preferent, "arvonimet" joita ansaitaan jälkeläisten menestyksen mukaan.Antoon Versantvoortin kasvattaman Vivaldin ostivat orinpitäjä Joop van Uytert ja hevoskauppias Ad Valk hevosen ollessa 2,5-vuotias. Se hyväksyttiin jalostukseen KWPN-oripäivillä 2005. Vivaldin oma kilpailu-ura jäi lyhyeksi sen kilpaillessa vain pikkukierrosta Hans-Peter Minderhoudin kanssa, mutta sen jälkeläiset ovat menestyneet. Orilla on KWPN-kantakirjassa 11 hyväksyttyä jälkeläistä ja Horsetelexin mukaan 73 hyväksyttyä jälkeläistä ympäri maailmaa, kuten Viva Gold, Van Vivaldi ja My Vitality. Myös huippuperiyttäjä Vitalis on Vivaldin jälkeläinen.Kilpakentillä sillä on ollut useita menestyneitä jälkeläisiä, kuten Emmelie Scholtensin ratsastama Desperado ja Hans-Peter Minderhoutin ratsastama Dream Boy. Suomessa tutuksi tullut, KWPN-orilautakunnassa yhdeksän vuotta toiminut hollantilainen Frenk Jespers totesi, että Vivaldi oli aluksi vähemmän suostittu kuin Johnson (Jazz - Flemmingh), sillä se ei kilpaillut GP-tasolla. Jespers kuvaili Vivaldia seuraavasti:"Ihmiset eivät alussa pitäneet Vivaldista, sitä pidettiin heikkona, ja näin sille ei annettu mahdollisuutta. Tänä päivänä Vivaldin verta arvostetaan, sillä se tuo mukanaan hyvän luonteen."Joop van Uytert kommentoi Vivaldin kuolemaa Facebookissa:"Se jättää suuren talliimme suuren tyhjyyden. Sitä mitä Vivaldi tarkoittaa kasvatukselle, ei voi selittää. Vivaldi oli kuningas tallissa ja kuningas kouluhevoskasvatuksessa maailmanlaajuisesti. Se sai viimeiset vuodet viettää luonamme eläkepäiviä ja oli aina täydessä kunnossa.".Hevosen hyvinvointi, megaoriit, kasvattajan työn yksinäisyys ja muita huomioita FWB-illassa