Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond Crozet'n EM:issä. Kuva: Arnd Bronkhorst
Kouluranking 2025: "Välivuosi", kuittaa Suomen ykkönen Henri Ruoste

Vuotta 2025 ei kirjata suomalaisen kouluratsastuksen historiaan huippuvuotena.
