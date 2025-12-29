Kouluranking 2025: "Välivuosi", kuittaa Suomen ykkönen Henri Ruoste

Suomalaisella kouluratsastuksella on ollut niin sanotusti välivuosi. Välivuotta ennustettiin jo viime vuoden lopulla, sillä vaikka EM-kisat olivatkin, niistä ei saanut kvaaleja. Välivuosi saatiin. Moni on pitänyt kisataukoa. FEI:ssä on tällä hetkellä listattuna vain 10 suomalaista kansainvälisissä GP-luokissa startannutta ratsastajaa. Ykkösenä ja Hevosurheilu Ratsastuksen ranking-ykkösenä on tietenkin Henri Ruoste, joka on kisannut Tiffanys Diamondillaan kuluneen vuoden aikana kuusissa eri kisoissa. Ruoste sanoo, että mitä häneen tulee, vuosi 2025 oli itse asiassa varsin hyvä."EM:issä nyt kävi niin kuin kävi. Tuli se kallis loppulinja specialissa, joka oli siihen asti mennyt todelle hyvin. Näitä lajissa sattuu", hän toteaa. EM-kilpailuissakin ratsukko aloitti hyvin, 72,1 prosentilla GP:ssä. Paras tulos grand prix'stä Ruosteella on 73 prosenttia Aachenissa heinäkuussa ja Aachenin kisat hänen mukaansa olivatkin kauden kohokohta. Ruoste aloittaa vuotensa 2026 näillä näkymin Dohassa, kuten on tehnyt aiempinakin vuosina. "MM:iin olisi pyrkimys joukkueena päästä, mutta kyllä kaikkien joukkueeseen havittelevien täytyy alkaa ratsastaa tuloksia jo varhaisessa vaiheessa vuotta", hän tuumailee. . Kakkosena rankingissa on Matilda Schmechel, joka nakutti 68 prosentin GP-tuloksia Zatal Azoresillaan koko alkukauden. Crozet'n EM-kisoissa oli grand prix'ssä tyytyminen 65,4 prosenttiin ja sijaan 48. Ratsukko ei ole startannut kansainvälisesti syyskuun jälkeen.Ranking-kolmosen, Terhi Stegarsin tulokset loppuvat toukokuuhun, jolloin hän luopui GP-hevosestaan ZapZapista. Hän kävi ruunalla kolmessa kilpailussa, kahdesti Itävallassa ja kerran Saksassa. Paras tulos tuli heti ensimmäisessä GP:ssä maaliskuussa, 68 prosenttia.Ranking-nelosta Joanna Robinsonia ei ole kansainvälisillä GP-radoilla palkintojenjaoissa nähty EM:ien jälkeen, joissa hän otti GP:ssä 64,1 prosenttia ja sijan 54, viimeisin startti marraskuun alussa Slovakiassa Glamouralinella päättyi keskeytykseen. Heinäkuussa Robinson ratsasti parhaan tuloksensa Deauvillessa 67,3 prosenttia.Rankingimme numero viisi, Anu Sironen ja Fioretto ottivat heinäkuussa Pärnussa 66,6 prosenttia. Tärkeitä nimiä puuttuu riveistäJoukkueena menestys ei vuonna 2025 ollut hääviä. Suomen koulujoukkue (Ruoste, Schmechel, Robinson) otti sijan 12 kilpailussa, johon osallistui 14 joukkuetta. Sija 12 oli viimeinen sija, jolle laskettiin tulos, sillä kaksi seuraavaa joukkuetta hylättiin.Emma Kanervan poissaolo radoilta näkyi vuonna 2025 kipeästi. Myös Stella Hagelstam on pitänyt välivuotta kansainvälisiltä GP-radoilta, samoin Ville Vaurio.Elisabet Ehrnroothin Daytona on sairastellut, ratsukko sai Tallinnasta lokakuun alussa 66,5 prosenttia grand prix'ssä, marraskuun alussa uutisoitiin, että se oli sairastunut vakavaan EHV-muotoon. Mikaela Soratie nostaa 10-vuotiaaksi kääntyvää La Vitaa GP-radoille, mutta toistaiseksi ollaan vielä juuri ja juuri 65 prosentin tuloksissa.. Hevosurheilu Ratsastuksen kouluranking TOP5, kauden kärkiprosentit GP:ssä1. Henri Ruoste 732. Matilda Schmechel 68,63. Terhi Stegars 684. Joanna Robinson 67,85. Anu Sironen 66,6.Stegars SRL:n ranking-ykkönenSuomen Ratsastajainliitto pitää omaa rankingiaan, jossa otetaan huomioon kaikki tulokset, kansainväliset ja kansalliset, mutta kirjaa pidetään myös muista, kuin GP-luokista. Itse asiassa kaikki luokat helposta B:stä lähtien kerryttävät pistesaldoa. SRL:n rankingin kärkisijaa pitää SRL:n U25 -valmentaja, kilparatsastaja Terhi Stegars. Tieto vaikuttaa ensi alkuun yllättävältä, sillä GP-startteja ei hänellä montaa ole, ja nekin kaikki alkuvuodelta, mutta se, mikä SRL:n listauksessa ei käy ilmi, on, että Stegarsilla on ratsastettavanaan useampi pikkukierrostason hevonen, jolla hän on kiertänyt Itävallan kansallisia luokkia erittäin hyvällä menestyksellä."En mä paljoa ole startannut, mutta melkein aina, kun olen osallistunut niillä johonkin luokkaan, olen voittanut", hän kertoo.SRL:n lista painottaa sijoituksia, kiinnittämättä huomiota prosentteihin. Vaativa A -luokan voitosta saa saman verran pisteitä (30) kuin GP-luokan neljännestä sijasta (29). Pistetaulukossa käytetään kertoimia kansainvälisissä kilpailuissa niin, että olympialaisissa sijoitus kerrotaan neljällä. Myös suomenmestaruusluokat ovat kertoimella 1,5."Ranking-pisteitä jaetaan alue- ja kansallisen tason kilpailuista, kun sijoittuu, saa pisteitä. Kansainvälisten kilpailujen sijoituksetkin huomioidaan pisteisiin mukaan. KIPA laskee ranking-pisteet, kun tulokset julkaistaan", SRL:n Minttu Kuusisto valottaa.Stegarsin pistehaihevoset ovat olleet Pramwaldhof Blomquist, D'Elegance, Shaolan ja Vagabund.Hän jatkaa ainakin osalla niistä. Nämä hevoset ovat tulevaisuuden lupauksia, mutta vielä menee pari vuotta, ennenkuin niiden kanssa ollaan GP:ssä."Koko ajan haetaan valmiimpaa kilpahevosta jonkinlaisella kilpailutus-myynti -sopimuksella, mutta hevosen löytäminen ei todellakaan ole helppoa", Stegars toteaa.