Kouluratsastaja Emma Kanerva sai pienemmän apurahan - ainoana ratsastajana avustusta olympiakomitealta

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala on myöntänyt kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat. Uudistettujen kriteerien mukaisesti apurahat suunnataan ennen muuta kansainvälisen huipputason urheilijoille.

Urheilija-apuraha vuodelle 2026 on myönnetty 76:lle kesälajien urheilijalle. 26 urheilijaa saa 24 000 euron apurahan (joista 19 kaksivuotisina ja 7 yksivuotisina) ja 50 urheilijaa 12 000 euron apurahan. Apurahojen yhteissumma on 1 224 000 euroa.

Apurahajärjestelmään on tehty muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa Suomen kansainvälistä huippu-urheilumenestystä.

Apurahoja myönnetään varteenotettavimmille arvokisojen menestyjäehdokkaille. Apurahoille on tehty selkeä tasokorotus: iso apuraha kasvaa 24 000 euroon ja pienempi apuraha on 12 000 euroon. Uudistuksessa mahdollistetaan myös ensimmäistä kertaa urheilija-apurahan myöntäminen kahdeksi vuodeksi. Uudistusta valmisteltaessa on kuultu Suomen Olympiakomiteaa ja sen urheilijavaliokuntaa, ja huippu-urheilun asiantuntijaryhmää.

"Uudistetut apurahat tukevat urheilijan valmentautumista ja arkea entistä vahvemmin arvokisamitalien tavoittelussa. Nopeutin apurahojen aikataulua niin, että urheilijat saavat tiedon heti vuodenvaihteessa ja apurahojen ensimmäinen erä maksetaan tammikuun puolivälissä. Näin apurahojen maksuun ei tule katkosta aiempien vuosien tavoin", sanoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.

Esitykset apurahojen saajista tekee Suomen Olympiakomitea. Apurahaa haetaan kesälajeissa ja talvilajeissa eri ajankohtina: kesälajeissa loka-marraskuussa ja talvilajeissa maalis-huhtikuussa.

Urheilijoille myönnettävän harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa. Työssäolo tai opiskelu ei ole apurahan saamisen esteenä.

Kesälajien urheilija-apurahat



AMMUNTA

Antikainen Noora 12 000

Heinonen Marjut 12 000

Kallioinen Eetu 12 000

Leppä Aleksi 12 000

Mäkelä Juho 12 000

Nummela Sara 12 000

Palo Marianne 12 000

AUTOURHEILU

Taponen Tuukka 12 000

BEACH VOLLEY

Ahtiainen Niina 12 000

Lahti-Liukkonen Taru 12 000

JOUSIAMMUNTA

Forsberg Jere 12 000

JUDO

Saha Luukas 24 000 (kaksivuotinen)

Salonen Pihla 24 000 (kaksivuotinen)

Ihanamäki Eetu12 000

Krapu Emma 12 000

Puumalainen Martti 12 000

KEILAILU

Konsteri Peppi 24 000 (yksivuotinen)

Käyhkö Tomas24 000 (kaksivuotinen)

Pakarinen Essi 24 000 (kaksivuotinen)

Väänänen Luukas 24 000 (kaksivuotinen)

Palermaa Emma 12 000

MOOTTORIPYÖRÄILY

Salmela Rico 12 000

NYRKKEILY

Kaivo-oja Pihla 24 000 (kaksivuotinen)

Umar Ismail 12 000

PAINI

Kuosmanen Elias 24 000 (kaksivuotinen)

Savolainen Arvi 24 000 (yksivuotinen)

Hemiä Jenna 24 000 (yksivuotinen)

Mäenpää Konsta 12 000

Pada Oliver 12 000

Sarkkinen Jonni 12 000

PAINONNOSTO

Retulainen Saara 24 000 (yksivuotinen)

Ylisoini Janette 24 000 (kaksivuotinen)

Hormavirta Minni 12 000

PURJEHDUS

Keskinen Akseli 24 000 (yksivuotinen)

Mikkola Monika 24 000 (yksivuotinen)

Tapper Kaarle 12 000

Uusitalo Valtteri 12 000

PYÖRÄILY

Ahtosalo Anniina 12 000

PÖYTÄTENNIS

Tapola Aino 24 000 (kaksivuotinen)

Natunen Timo 12 000

RATSASTUS

Kanerva Emma 12 000

SOUTU

Naukkarinen Joel 12 000

SUUNNISTUS

Harju Venla 12 000

Heikkilä Tuomas 12 000

Kirmula Miika 12 000

Nurminen Inka 12 000

Ojanaho Olli 12 000

Punto Elli 12 000

Ruohola Akseli 12 000

TENNIS

Paldanius Oskari 12 000

UINTI

Kivirinta Veera 24 000 (kaksivuotinen)

Mattsson Matti 24 000 (yksivuotinen)

Örnkvist Natalie 24 000 (kaksivuotinen)

Aydin Ida 12 000

Kasvio Louna 12 000

Koski Tomas 12 000

Soini Aliisa 12 000

VOIMISTELU

Kirmes Robert 12 000

Reiman Joona 12 000

Tanskanen Kaia 12 000

YLEISURHEILU

Kosonen Silja 24 000 (kaksivuotinen)

Kotaja Amanda 24 000 (kaksivuotinen)

Kööpikkä Teijo 24 000 (kaksivuotinen)

Lounela Iida 24 000 (kaksivuotinen)

Manni Henry 24 000 (kaksivuotinen)

Tervo Krista 24 000 (kaksivuotinen)

Vainio Alisa 24 000 (kaksivuotinen)

Vanninen Saga 24 000 (kaksivuotinen)

Blomqvist Nathalie 12 000

Helander Oliver 12 000

Keränen Toni 12 000

Lampela Elina 12 000

Mikkola Ella 12 000

Mononen Ilona 12 000

Sainio Antti 12 000

Virjonen Enni 12 000

Lähde: Suomen Olympiakomitean tiedote