Olympiaratsastaja Emma Kanerva sai 12 000 euroa.
Kouluratsastaja Emma Kanerva sai pienemmän apurahan - ainoana ratsastajana avustusta olympiakomitealta

Uudistettujen kriteerien mukaisesti apurahat suunnataan ennen muuta kansainvälisen huipputason urheilijoille.
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala on myöntänyt kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat. Uudistettujen kriteerien mukaisesti apurahat suunnataan ennen muuta kansainvälisen huipputason urheilijoille.

Urheilija-apuraha vuodelle 2026 on myönnetty 76:lle kesälajien urheilijalle. 26 urheilijaa saa 24 000 euron apurahan (joista 19 kaksivuotisina ja 7 yksivuotisina) ja 50 urheilijaa 12 000 euron apurahan. Apurahojen yhteissumma on 1 224 000 euroa.

Apurahajärjestelmään on tehty muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa Suomen kansainvälistä huippu-urheilumenestystä.

Apurahoja myönnetään varteenotettavimmille arvokisojen menestyjäehdokkaille. Apurahoille on tehty selkeä tasokorotus: iso apuraha kasvaa 24 000 euroon ja pienempi apuraha on 12 000 euroon. Uudistuksessa mahdollistetaan myös ensimmäistä kertaa urheilija-apurahan myöntäminen kahdeksi vuodeksi. Uudistusta valmisteltaessa on kuultu Suomen Olympiakomiteaa ja sen urheilijavaliokuntaa, ja huippu-urheilun asiantuntijaryhmää.

"Uudistetut apurahat tukevat urheilijan valmentautumista ja arkea entistä vahvemmin arvokisamitalien tavoittelussa. Nopeutin apurahojen aikataulua niin, että urheilijat saavat tiedon heti vuodenvaihteessa ja apurahojen ensimmäinen erä maksetaan tammikuun puolivälissä. Näin apurahojen maksuun ei tule katkosta aiempien vuosien tavoin", sanoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.

Esitykset apurahojen saajista tekee Suomen Olympiakomitea. Apurahaa haetaan kesälajeissa ja talvilajeissa eri ajankohtina: kesälajeissa loka-marraskuussa ja talvilajeissa maalis-huhtikuussa.

Urheilijoille myönnettävän harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa. Työssäolo tai opiskelu ei ole apurahan saamisen esteenä. 

Kesälajien urheilija-apurahat


AMMUNTA 
Antikainen Noora 12 000
Heinonen Marjut 12 000
Kallioinen Eetu 12 000 
Leppä Aleksi 12 000
Mäkelä Juho 12 000
Nummela Sara 12 000
Palo Marianne 12 000

AUTOURHEILU
Taponen Tuukka 12 000

BEACH VOLLEY
Ahtiainen Niina 12 000
Lahti-Liukkonen Taru 12 000

JOUSIAMMUNTA
Forsberg  Jere 12 000

JUDO
Saha Luukas 24 000 (kaksivuotinen)
Salonen Pihla 24 000 (kaksivuotinen)
Ihanamäki Eetu12 000
Krapu Emma 12 000
Puumalainen Martti 12 000

KEILAILU
Konsteri Peppi 24 000 (yksivuotinen)
Käyhkö Tomas24 000 (kaksivuotinen) 
Pakarinen Essi 24 000 (kaksivuotinen)
Väänänen Luukas 24 000 (kaksivuotinen)
Palermaa Emma 12 000

MOOTTORIPYÖRÄILY
Salmela Rico 12 000

NYRKKEILY
Kaivo-oja Pihla 24 000 (kaksivuotinen)
Umar Ismail 12 000

PAINI
Kuosmanen Elias 24 000 (kaksivuotinen)
Savolainen  Arvi 24 000 (yksivuotinen)
Hemiä Jenna 24 000 (yksivuotinen)
Mäenpää Konsta 12 000
Pada Oliver 12 000
Sarkkinen  Jonni 12 000 

PAINONNOSTO
Retulainen  Saara 24 000 (yksivuotinen)
Ylisoini  Janette 24 000 (kaksivuotinen)
Hormavirta Minni 12 000

PURJEHDUS
Keskinen  Akseli 24 000 (yksivuotinen)
Mikkola Monika 24 000 (yksivuotinen)
Tapper Kaarle 12 000
Uusitalo Valtteri 12 000

PYÖRÄILY
Ahtosalo  Anniina 12 000

PÖYTÄTENNIS
Tapola  Aino 24 000 (kaksivuotinen)
Natunen Timo 12 000

RATSASTUS
Kanerva Emma 12 000

SOUTU
Naukkarinen Joel 12 000
SUUNNISTUS
Harju Venla  12 000
Heikkilä Tuomas 12 000
Kirmula Miika 12 000
Nurminen Inka 12 000
Ojanaho Olli 12 000
Punto Elli 12 000
Ruohola Akseli 12 000

TENNIS
Paldanius Oskari 12 000

UINTI
Kivirinta Veera 24 000 (kaksivuotinen)
Mattsson Matti 24 000 (yksivuotinen)
Örnkvist Natalie 24 000 (kaksivuotinen)
Aydin Ida 12 000
Kasvio  Louna 12 000
Koski Tomas 12 000
Soini Aliisa 12 000

VOIMISTELU
Kirmes Robert  12 000
Reiman  Joona 12 000 
Tanskanen Kaia 12 000

YLEISURHEILU
Kosonen Silja  24 000 (kaksivuotinen)
Kotaja Amanda 24 000 (kaksivuotinen)
Kööpikkä Teijo 24 000 (kaksivuotinen)
Lounela Iida 24 000 (kaksivuotinen)
Manni Henry 24 000 (kaksivuotinen)
Tervo Krista 24 000 (kaksivuotinen)
Vainio Alisa 24 000 (kaksivuotinen)
Vanninen Saga 24 000 (kaksivuotinen)
Blomqvist Nathalie 12 000
Helander Oliver 12 000
Keränen Toni 12 000
Lampela Elina  12 000
Mikkola Ella 12 000
Mononen Ilona 12 000
Sainio Antti  12 000
Virjonen Enni 12 000

Lähde: Suomen Olympiakomitean tiedote

