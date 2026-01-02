Kouluratsastaja Emma Kanerva sai pienemmän apurahan - ainoana ratsastajana avustusta olympiakomitealta
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala on myöntänyt kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat. Uudistettujen kriteerien mukaisesti apurahat suunnataan ennen muuta kansainvälisen huipputason urheilijoille.
Urheilija-apuraha vuodelle 2026 on myönnetty 76:lle kesälajien urheilijalle. 26 urheilijaa saa 24 000 euron apurahan (joista 19 kaksivuotisina ja 7 yksivuotisina) ja 50 urheilijaa 12 000 euron apurahan. Apurahojen yhteissumma on 1 224 000 euroa.
Apurahajärjestelmään on tehty muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa Suomen kansainvälistä huippu-urheilumenestystä.
Apurahoja myönnetään varteenotettavimmille arvokisojen menestyjäehdokkaille. Apurahoille on tehty selkeä tasokorotus: iso apuraha kasvaa 24 000 euroon ja pienempi apuraha on 12 000 euroon. Uudistuksessa mahdollistetaan myös ensimmäistä kertaa urheilija-apurahan myöntäminen kahdeksi vuodeksi. Uudistusta valmisteltaessa on kuultu Suomen Olympiakomiteaa ja sen urheilijavaliokuntaa, ja huippu-urheilun asiantuntijaryhmää.
"Uudistetut apurahat tukevat urheilijan valmentautumista ja arkea entistä vahvemmin arvokisamitalien tavoittelussa. Nopeutin apurahojen aikataulua niin, että urheilijat saavat tiedon heti vuodenvaihteessa ja apurahojen ensimmäinen erä maksetaan tammikuun puolivälissä. Näin apurahojen maksuun ei tule katkosta aiempien vuosien tavoin", sanoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.
Esitykset apurahojen saajista tekee Suomen Olympiakomitea. Apurahaa haetaan kesälajeissa ja talvilajeissa eri ajankohtina: kesälajeissa loka-marraskuussa ja talvilajeissa maalis-huhtikuussa.
Urheilijoille myönnettävän harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa. Työssäolo tai opiskelu ei ole apurahan saamisen esteenä.
Kesälajien urheilija-apurahat
AMMUNTA
Antikainen Noora 12 000
Heinonen Marjut 12 000
Kallioinen Eetu 12 000
Leppä Aleksi 12 000
Mäkelä Juho 12 000
Nummela Sara 12 000
Palo Marianne 12 000
AUTOURHEILU
Taponen Tuukka 12 000
BEACH VOLLEY
Ahtiainen Niina 12 000
Lahti-Liukkonen Taru 12 000
JOUSIAMMUNTA
Forsberg Jere 12 000
JUDO
Saha Luukas 24 000 (kaksivuotinen)
Salonen Pihla 24 000 (kaksivuotinen)
Ihanamäki Eetu12 000
Krapu Emma 12 000
Puumalainen Martti 12 000
KEILAILU
Konsteri Peppi 24 000 (yksivuotinen)
Käyhkö Tomas24 000 (kaksivuotinen)
Pakarinen Essi 24 000 (kaksivuotinen)
Väänänen Luukas 24 000 (kaksivuotinen)
Palermaa Emma 12 000
MOOTTORIPYÖRÄILY
Salmela Rico 12 000
NYRKKEILY
Kaivo-oja Pihla 24 000 (kaksivuotinen)
Umar Ismail 12 000
PAINI
Kuosmanen Elias 24 000 (kaksivuotinen)
Savolainen Arvi 24 000 (yksivuotinen)
Hemiä Jenna 24 000 (yksivuotinen)
Mäenpää Konsta 12 000
Pada Oliver 12 000
Sarkkinen Jonni 12 000
PAINONNOSTO
Retulainen Saara 24 000 (yksivuotinen)
Ylisoini Janette 24 000 (kaksivuotinen)
Hormavirta Minni 12 000
PURJEHDUS
Keskinen Akseli 24 000 (yksivuotinen)
Mikkola Monika 24 000 (yksivuotinen)
Tapper Kaarle 12 000
Uusitalo Valtteri 12 000
PYÖRÄILY
Ahtosalo Anniina 12 000
PÖYTÄTENNIS
Tapola Aino 24 000 (kaksivuotinen)
Natunen Timo 12 000
RATSASTUS
Kanerva Emma 12 000
SOUTU
Naukkarinen Joel 12 000
SUUNNISTUS
Harju Venla 12 000
Heikkilä Tuomas 12 000
Kirmula Miika 12 000
Nurminen Inka 12 000
Ojanaho Olli 12 000
Punto Elli 12 000
Ruohola Akseli 12 000
TENNIS
Paldanius Oskari 12 000
UINTI
Kivirinta Veera 24 000 (kaksivuotinen)
Mattsson Matti 24 000 (yksivuotinen)
Örnkvist Natalie 24 000 (kaksivuotinen)
Aydin Ida 12 000
Kasvio Louna 12 000
Koski Tomas 12 000
Soini Aliisa 12 000
VOIMISTELU
Kirmes Robert 12 000
Reiman Joona 12 000
Tanskanen Kaia 12 000
YLEISURHEILU
Kosonen Silja 24 000 (kaksivuotinen)
Kotaja Amanda 24 000 (kaksivuotinen)
Kööpikkä Teijo 24 000 (kaksivuotinen)
Lounela Iida 24 000 (kaksivuotinen)
Manni Henry 24 000 (kaksivuotinen)
Tervo Krista 24 000 (kaksivuotinen)
Vainio Alisa 24 000 (kaksivuotinen)
Vanninen Saga 24 000 (kaksivuotinen)
Blomqvist Nathalie 12 000
Helander Oliver 12 000
Keränen Toni 12 000
Lampela Elina 12 000
Mikkola Ella 12 000
Mononen Ilona 12 000
Sainio Antti 12 000
Virjonen Enni 12 000
Lähde: Suomen Olympiakomitean tiedote