Rivendell's First Hero osaa kaikenlaista. Kuten seistä pyydettäessä tällä lailla kahdella jalalla. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Kouluratsastaja ilman kenkiä ja suitsia – tavoitteena kansainvälinen mestaruustaso

Elokuun 20. päivä Maria Fraser-Baggström valmistautuu joukkueSM:iin.
