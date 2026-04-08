Kouluratsastajakato maailmancupin finaalissa Teksasissa

Kahden kerroksen väkeä maailmancupin finaalissa Teksasin Fort Worthissa. Kisat alkavat huomenna torstaina, mutta etenkin kouluratsastajien lista on elänyt viime viikot jatkuvaa muokkausta yhden jos toisenkin huippunimen ilmoitettua joko alun alkaen, ettei ole kiinnostunut tai jäädessä viime hetkellä pois ja suunnitellessa osallistumista Fontainebleaun viiden tähden kisoihin ensi viikolla sen sijaan.Jäljelle jäävistä korkeimmalle rankattu ja samalla myös ennakkosuosikki kisassa on britti Becky Moody Jägerbombilla (Dante Weltino - Jazz). Ratsukko on ollut viimeisissä starteissaan maailmancupin osakilpailuissa kakkosena ja kolmosena ja saanut freestylestä 85-86 prosenttia.Suomalaisittain kiinnostava osallistuja on ehkä Belgian Alexa Fairchild, jonka hevonen Fairplay on Ville Vaurion entinen G-Star, vaikkakaan belgialaisratsukko tuskin kilpailee kärkisijoista.Koulupuolen kisajärjestäjää ei käy kateeksi. Kun Moodyn maannainen ja hallitseva maailmancupin finaalivoittaja Glamourdalella, Charlotte Fry ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa jättävänsä USA:n matkan väliin ja keskittyvänsä MM:iin, se käynnisti suoranaisen ketjureaktion. Kovimmin kisajärjestäjään iskivät varmasti Justin Verboomenin ja Isabell Werthin poisjäännit, mutta mediahuomiota herätti erityisesti paluuta radoille tekevän Charlotte Dujardinin vetäytyminen, kun oli ensin saanut paikan lisäkiintiön kautta FEI-rankingin perusteella.Teksasista poisjääneet ratsastajat ovat viitanneet MM-vuoteen, johon he ensisijaisesti panostavat, ja pitkään lentomatkaan ja sen tuomiin rasituksiin.Fort Worthissa ratsastetaan torstaina grand prix ja varsinainen finaaliluokka on freestyle, jonka vuoro on lauantaina. Rahapalkinnot on luvassa kaikille, sillä finaaliluokan voittaja saa 60 tuhatta euroa, mutta numero 18:kin saa vielä 3300 euroa.Kisan lähtölistat täällä.Kouluratsastus16 ratsastajaa 13 eri maasta. AUS Serena Ireland Royalty RAUT Bettina Kendlbacher Broadmoars Don Alfredo AWOBEL Alexa Fairchild FairplayECU Julio Mendoza Loor Jewel's GoldstrikeFRA Morgan Barbançon Sir Donnerhall IIGBR Becky Moody JagerbombGER Raphael Netz DSP DieudonneGER Moritz Treffinger FiderdanceLTU Justina Vanagaite-Samuile NababMAR Yessin Rahmouni Kind of MagicNED Thamar Zweistra KingsdalePOL Sandra Sysojeva Maxima BellaSWE Patrik Kittel TouchdownUSA Benjamin Ebeling BellenaUSA Kevin Kohlmann DuenenseeUSA Christian Simonson Indian Rock. Estepuolella kato ei ole yhtä ankara kuin kouluratsastuksessa, mutta sielläkin on ollut nähtävissä osallistumiskiinnostuksen puutetta. Hallitseva finaalivoittaja, ranskalainen Julien Epaillard kävi loppuvuodesta 2025 ja alkuvuodesta 2026 hyppäämässä maailmancupin osakilpailuja, mutta jättää finaalin väliin. Kovia nimiä rankingin kärjestä silti riittää, kun mukana ovat maailmanlistan rankingkakkonen Kent Farrington ja kolmonen Richard Vogel, ja kärkikymppiä lähestyvä Steve Guerdat. Ja, kun maailmankolkkien eri liigat kokoavassa finaalissa ollaan, mukana on ratsastajia, kuten Turkin Necmi Eren ja Uzbekistanin Bekhod Kurbanov, joilla ei ole kärkeen kuin korkeintaan teoreettinen mahdollisuus. Estefinaalissa ratsastetaan klassinen kolmiosainen konsepti, jossa torstaina aikaluokka, perjantaina uusintaluokka ja sunnuntaina kahden kierroksen luokka, jossa ensimmäiselle kierrokselle otetaan 30 parasta ja toiselle kierrokselle 20.Ratamestari on meksikolainen Anderson de Moura Lima ja hänellä on apunaan useampi avustava ratamestari. Palkintorahaa on runsaasti, kun sitä jaetaan esteratsastuksessa yhteensä 550 tuhatta dollaria..Esteratsastus35 ratsastajaa 18 eri maasta. AUS Jamie Winning-Kermond Tulara Wat ColblenskyBEL Abdel Saïd Quaker Brimbelles ZBEL Jordy van Massenhove Verdiamo ZBEL Gregory Wathelet Double Jeu d'HonvaultBRA Yuri Mansur Vitiki, QH Alfons Santo AntonioESP Armando Trapote TornadoFRA Marc Dilasser Arioto du GevresFRA Kevin Staut Visconti du TelmanGEO Shalva Gachechiladze Modest vd VroenteGER Daniel Deusser Otello de GuldenboomGER Rene Dittmer CodyGER Patrick Stühlmeyer BaloutaireGER Richard Vogel Gangster MondesirHUN Péter Szuhai CorbluecentaIRL Jessica Burke Good Star du BaryIRL Daniel Coyle IncredibleJPN Eiken Sato Chadellano JraMEX Arturo Parada Vallejo LarettoNED Willem Greve Pretty Woman van't Paradijs N.O.P. NOR Johan-Sebastian Gulliksen Equine AMerica Harwich VDL NOR Oda Charlotte Lyngvaer Carabella vd Neyen ZNZL Julie Davey Lt Holst FredaSUI Martin Fuchs LordeSUI Steve Guerdat Albfuehren's Iashin SitteTUR Necmi Eren PSS Levilensky 1USA Kaitlin Campbell Cosm Castlefield Cornelious 1USA Katherine A Dinan Out of the Blue SCFUSA Kent Farrington Greya, ToulaynaUSA Mimi Gochman Inclen BHUSA Lillie Keenan Kick OnUSA Laura Kraut Tres Bien ZUSA Jacob Pope Highway FBHUSA Aaron Vale CarissimoUSA Skylar Wireman Barclino B, TornadoUZB Bekzod Kurbanov Matts V.G.