Kouluratsastus alkaa – tiistaina suomalaisista areenalla nähdään Emma Kanerva 

Kouluratsastus alkaa Versaillesissa tiistaina grand prix –ohjelmalla.

Kahdelle päivälle jaetussa kilpailussa kilpaillaan joukkuekilpailussa sekä paikoista henkilökohtaiseen finaaliin. Suomalaisista ratsukoista mukana ovat tiistaina paikallista aikaa klo 14.06 kilpaileva Emma Kanerva ja Greek Air sekä keskiviikkona kilpailevat Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond sekä Joanna Robinson ja Glamouraline. Kilpailun 60 ratsukkoa on jaettu kuuteen ryhmään, ja lähtöjärjestys ja ryhmäjako muotoutuvat maailmanlistasijoitusten perusteella.

"Valmistautuminen on sujunut hyvin. Hevonen matkusti hyvin ja on sopeutunut kilpailuympäristöön tosi hyvin, ja tuntuu oikein pirteältä ja positiiviselta. Treenit on sujuneet mallikkaasti. Positiivisin mielin lähdetään huomiseen starttiin. Tavoite huomenna on säilyttää sama vire kuin valmisteluissa tähän mennessä ja tehdä toivottavasti virheetön suoritus. Älyttömän hienoahan olisi päästä joukkueena jatkoon. Olosuhteet on hyvät, on paljon tilaa ratsastaa ja verrytellä hevosia. Areena on aivan valtavan hieno. Hyvillä mielin voi lähteä tekemään starttia", Kanerva kertoo.



15.06 Kouluratsastus, GP-ohjelma, päivä 1: Emma Kanerva.

Lähde: Olympiakomitean tiedote