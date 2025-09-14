"Kouluratsastus on kilpailumuotona vähän tylsä"

Junioriratsastaja Coco Roine sai Terhi Stegarsin ja Emma Kanervan klinikan yhteydessä KorKin ja Kyra Kyrklundin kiertopalkinnon ansioituneimmalle ikäluokkaratsastajalle. Palkinto jaettiin nyt 12. kerran.Palkinnossa otetaan huomioon kauden kolme parasta tulosta ja näiden suurin keskimääräinen prosenttimäärä ratkaisee voittajan. Kiertopalkinto on Kyrklundin itsensä aikoinaan voittama. Roineen vuosi on ollut aikamoinen. Hän voitti perheen omakasvatilla London Eyellä (London Baron – Converter) kaikki junnujen kansalliset kilpailut tänä vuonna, SM-kultaa, oli PM-finaalissa ja edusti Suomea EM-kisoissa ja nyt tämä palkinto. Perinteinen kysymys urheilijalle, miltäs nyt tuntuu?”Eihän sitä itse aina tajua kun hevosten kanssa aamusta iltaan tässä kotona touhuaa, että mitä kauden aikana on tapahtunut. Erityisesti oli mahtavaa päästä edustamaan Suomea EM-kisoihin ja nähdä se kaikki. Meidän hevoset on aivan riittävän hyviä, ei ne mitalistit olleet mitään hirveän flashy hevosia, ne ratsastajat vaan ratsasti ihan supertarkasti ja hyvin.”Sinua on aina valmentanut äitisi, pitkän linjan hevosammattilainen Sara Maattola?”Juu, äiti on opettanut minua alusta asti. Onhan meillä välillä ollut keskustelua, kun äiti ei ole mikään myötäkarvaan silittäjä.”Mitä on edessä ensi vuonna?”Katsotaan noita nuorten juttuja, mutta kyllä mun sydän sykkii ehkä enemmän valjakkoajolle. Siirryn U25-ikäluokkaan valjakoissa. Siinä hommassa on riittävästi adrenaliiniä! Koska pakkohan se on myöntää, että vaikka kouluratsastus on tietenkin kaiken perusta, niin on se kilpailumuotona vähän tylsä. Jos olisi sopiva hevonen, niin menisin varmasti kenttää ja esteitä. Ja Ranskassa näin semmoista lajia kuin hevospallo (horseball)! Se on vähän niinkuin koripalloa hevosten selässä. Niissä otteluissa oli ihan mieletön tunnelma ja vauhti!”Olet nyt 18-vuotias, onko hevosala tulevaisuuden suunnitelmissasi?”Ei. Vaikka hevoset on mulle tosi tärkeitä, ja arvostan pitkiä suhteita niiden kanssa, ja arvostan sitä että joku tekee itse omat hevosensa, en itse halua hevosista ammattia. Unelmani on päästä lentäjäksi, liikennelentäjäksi. Mutta ensin ylioppilaskirjoitukset. Onneksi Leppävaaran urheilulukiossa on ymmärretty kisaamisen takia syntyneitä poissaoloja.” .Kyra Trophy -pokaalin voittajat2012: Riikka Kuosmanen2013: Susanna Therman2014: Ella Tanhuanpää2015: Ida-Lotte Peltoniemi2016: Amudha Huttunen2017: Jenni Silventoinen2019: Johanna Similä2022: Roosa Salo2023: Roosa Salo2024: Peppi Kokko