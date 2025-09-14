Coco Roineen sydän sykkii uusille jutuille ja lajeille, joissa on vauhtia.
Coco Roineen sydän sykkii uusille jutuille ja lajeille, joissa on vauhtia. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

"Kouluratsastus on kilpailumuotona vähän tylsä"

Kyra Kyrklundin vuosittainen kannustuspalkinto luovutettiin Ruskeasuolla Coco Roineelle.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi