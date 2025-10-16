Koulutuomari Hanne-Mari Kiuttu: ”Opettele hyvin training scale, hanki hyvää valmennusta”

Hanne-Mari Kiuttu on tehnyt kaikki koearvostelut ja ne on hyväksytty, samoin tason 4 tuomarien työskentelyn seuraaminen.Loppukurssi ja loppukoe ovat maaliskuussa Italian Ornagossa. Kolmostasolle asti voi kouluttautua, siitä ylemmäs kutsutaan. Suomen ainoa tason 4 tuomari on Maria Colliander..Kiuttu piti viikonloppuna webinaarin, koska halusi jakaa oppimaansa niin ratsastajille kuin valmentajille. Mistä ajatus lähti?”Olin keväällä Kaliforniassa tuomarina ja siellä hevosten hyvinvointiin liittyen ratsastajat, tuomarit ja toimihenkilöt pitivät yhteisen palaverin ennen kisaa. Tuomarit olivat saaneet FEIn kautta ohjeita arvostelun uusista tarkennuksista, mutta ratsastajat olivat pimennossa ja epätietoisia siitä, mitä halutaan”, Kiuttu kertoo.Kiuttu ymmärsi, että ratsastajat tarvitsevat aivan saman informaation kuin tuomaritkin, ja siitä syntyi idea webinaarista.”Frankfurtissa esiteltiin joulukuussa 2024 hahmotelma arvosteluohjeiden uusista tarkennuksista. Puhuin itseni vielä tekemään koearvostelun kouluttajatuomari Hans-Christian Matthiessenille ja se olikin todella mielenkiintoista, koska hän on edelläkävijä uusien ohjeiden jalkauttamisessa, ja hän arvosteli näiden FEIn uusien tarkennusten mukaan.”Lähes 50 henkeä oli kokoontunut seuraamaan Hanne-Mari Kiutun webinaaria. Aluksi Kiuttu valotti kouluratsastuksen arvosteluperusteita yleisellä tasolla, kuten kertoen training scalesta ja siitä, millaisella suorituksella voi saada millaisen numeron.Sen jälkeen Kiuttu kertoi siitä, missä maailmalla mennään ja erityisesti Tanskan tilanteesta. Siellä arvostelun lopun yleisarvosanaan on lisätty 7 kohtaa, joissa painotetaan rentoutta, muotoa, tuntumaa ja hevosen positiivista asennetta.Suomessa kansallisissa kisoissa on vanhoissa ohjelmissa yleisarvosanassa 4 kohtaa, FEIn ohjelmissa vain 1. Tanska on lähtenyt tekemään isoja muutoksia, joita muualla seurataan..Kolmantena kohtana oli muodon ja tuntuman arvostelu, joita uudet arvosteluohjeet koskevat. Kiuttu kertoo, että tuomarin täytyy pystyä hahmottamaan ratsukon ongelman vakavuus ja sen mahdollinen syy, ja arvostella liike sen mukaan. Tyypillisin esimerkki on kieli, roikkuuko se ulkona pitkiä aikoja vai vilahtaako se vain nopeasti ulkona jossain liikkeessä. Siitä riippuu kuinka paljon pisteitä siitä vähennetään.Kiuttu painottaa, että tarkennetuissa tuomariohjeissa muistutetaan, että tuomari voi arvostella vain sen, mitä itse näkee. Tästä joskus seuraa, että kaksi tuomaria antaa liikkeestä arvosanan 5, kun yksi antaa 7. He ovat kaikki oikeassa. Yksi tuomari vain katsoo ratsukkoa eri suunnasta, josta kohtaa ei näe virhettä, jonka kaksi muuta tuomaria näkevät.Lopuksi käsiteltiin Kiutun sydämenasia training scale, eli ratsun koulutuksen portaat.”Yritän aina muistuttaa, että training scale on kaiken kouluratsastuksen ja sen arvostelun perusta, ja se asia ei ole muuttunut miksikään. Kun hevonen on koulutettu training scalen mukaan, sen pitäisi liikkua oikein. Training scale mittaa sitä, miten hyvin ratsukko saa pidettyä perusratsastuksen palikat kasassa tehtävien läpi. Kouluratsastuksessa ei mitata temppuja.”Kiuttu kertoo, että FEIn ohjeet ovat tarkentuneet erityisesti koskíen muotoa ja tuntumaa.”Suurin juttu on se, että näiden ohjeiden laatijat ovat itse lähteneet jalkauttamaan näitä ohjeita. Virheistä rangaistaan nyt vähän terävämmin kuin aiemmin. Kansainväliseltä tasolta tämä tieto valuu kansalliselle tasolle, ja sitä olen itsekin yrittänyt toteuttaa nyt tämän webinaarin muodossa, missä sain luvan käyttää FEIn meille jakamia materiaaleja. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että tilanne eri maissa poikkeaa suuresti.Mitkä ovat siis ohjeesi suomalaiselle kouluratsastajalle?”Opettele hyvin training scale, hanki paljon hyvää valmennusta. Hyvän valmentajan voi löytää katsomalla, ketkä valmentavat niitä jotka pärjäävät. Suomessa suuri heikkous on, ettei usein ymmärretä, mitä oikea kokoaminen on. Ja että opittaisiin ratsastaessa korjaamaan ongelmat ratsastamatta taaksepäin. Ennen kisoja, ratsasta hevonen kotona hyvin läpi, kevyeksi edestä, kevyellä kädellä, niin että ylälinja on pyöreä ja pehmeä”, Kiuttu päättää.Siinä on tavoitetta kaikille.