Koulutuomari Maria Colliander on kutsuttu ensi kesän MM-kilpailujen tuomariksi Aacheniin – ”Olen tavattoman iloinen”

Ensimmäistä kertaa Suomen ratsastusurheilun historiassa suomalainen koulutuomari on kutsuttu arvostelemaan MM-kilpailuihin. Sinnehän valitaan koko maailman arvostetuimmat koulutuomarit. Klassinen kysymys, miltä nyt tuntuu Mascha Colliander?"Olen tietenkin todella iloinen, että minut katsotaan riittävän hyväksi tähän tehtävään."MM-tuomareiden valinta on pitkä prosessi, jossa iso paino on FEI:n kouluratsastuskomitealla. Kilpailuihin nimitetään seitsemän tuomaria ja kaksi tuomaria varalle.Colliander on kokenut pitkän linjan kv-tuomari. Mitä arvelet, tuoko MM-kisojen arvostelu kovat paineet tuomarille?"Kyllä, siellähän on koko maailma, kyllä se luo painetta. Arvelisin kuitenkin, että olen nähnyt kaikki Aachenissa kilpailevat ratsukot tässä vuosien mittaan."Entä kouluratsastuksen yhä korkein lainein käyvä keskustelu, luuletko että se vaikuttaa tuomareihin?"Sanoisin, että ei vaikuta. Enhän voi tehdä muuta kuin mitä aina olen tehnyt. Mitä vähemmän miettii ulkopuolisia paineita, sen paremmin voi tehdä työnsä", päättää Colliander.