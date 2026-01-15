Kuka hyppää mitäkin? Maailmancupin osakilpailut lyöty lukkoon Göteborgiin asti

Niclas Aromaa hyppää viikonloppuna Leipzigissa.Jasmin Seppälä-Geerink hyppää viikon päästä Amsterdamissa. Aura Vasama hyppää helmikuun alussa Bordeaux'ssa, jos hänellä on viedä sinne maailmancupia hyppäävä hevonen. "Eletään tilanteen mukaan ja katsotaan, onko Auralla valmius osallistua maailmancupiin, joka on kuitenkin edellytyksenä menemiselle", kapteeni Mikko Mäentausta muotoilee. "Ratkeaa lähiaikoina."Neljäs maailmancup-halukas on Anna-Julia Kontio, joka sai viime viikonloppuna maailmancupin kautensa Cayadinalla aloitettua. Kontio haluaisi takoa rautaa kun se on kuumaa. "Se on positiivista, että ollaan käsi pystyssä valmiina lähtemään", Mäentausta kuittaa. Alkukaudella lähtijöitä maailmancupiin ei ollut tungokseksi asti. Nyt tilanne on muuttumassa, ja se on tietenkin vain positiivista. . Kontio on ilmoittanut kiinnostuksensa jäljellä oleviin osakilpailuihin. Suomella on maailmancup-luokkiin kuitenkin pääsääntöisesti vain yksi paikka, Helsinkiä lukuunottamatta, jonne kotimaan ratsukoita on mahdollista saada neljä, jopa enemmän."Joskus, kun itsekin hyppäsin, suomalaisia on ollut maailmancupissa jopa kuusi", Mäentausta muistelee. Hän harmittelee sitä, että osakilpailuja ei ole pystytty lyömään ratsastajakohtaisesti lukkoon aikaisemmin, mutta se johtuu siitä, että tätä tasoa varmuudella hyppääviä ei alkukaudesta vielä ollut. Bordeaux'n jälkeen on jäljellä vielä Göteborg viikkoa ennen Helsinkiä. Sinne ei ole vielä valittu ratsukoita, mutta kuten Mäentausta toteaa, sinne haluavat tietenkin kaikki. Teknisesti prosessi menee niin, että SRL ilmoittaa kisaan ratsukon, jolloin Suomelle on kiintiöpaikka varattuna. Tämän jälkeen ratsukon vaihtaminen johonkin toiseen suomalaiseen ei ole vaikeaa. HelsingissäHelsinkiin maailmancupiin kaavaillaan nelikkoa Aromaa, Kontio, Seppälä-Geerink, Vasama.Mäentausta kertoo, että suomalaishuippu Annina Nordström ei todennäköisesti hyppää isointa luokkaa Helsingissä, sillä hänen Fuzhounsa ei hyppää hallikaudella. Uusi hevonen Esquire Z on kuitenkin varsin hyvässä nousussa ja voitti kahden tähden GP:n viikonloppuna Neustadt-Dossessa. "Anninan kohdalla tilanne on auki", Mäentausta toteaa. "Jos hän valitsee maailmancupin, niin katsotaan sen mukaan tilanne sitten."Juniori-ikäiset suurlupaukset, tänä vuonna 18 vuotta täyttävä Hugo Kogelnig ja Jone Illi ovat kumpikin tulossa Helsinkiin. Ikää olisi Mäentaustan mukaan molemmilla suurimpaankin luokkaan, mutta ainakaan toistaiseksi ratsastajien taustajoukot eivät ole ilmaisseet halukkuutta osallistua maailmancupiin, muihin luokkiin, kuten GP:hen kylläkin.Päätös osallistumisesta täytyy tehdä kisan entryyn mennessä, joka on noin kuukausi ennen kilpailua, tammikuun lopulla. Sen sijaan kaikki muut luokat GP:stä alkaen ovat mahdollisia. Kansainvälisiin isoihin luokkiin, GP-linjalle, ovat tulossa myös Petra Heikkinen ja Anni Hjerpe.Maailmancup on erikoisasemassa varsinkin Helsingissä siksi, että siihen kohdistuu kansainvälisesti kiintiö. Maailmancup-luokkaan on asetettu tietty maksimimäärä lähtijöitä, 40, jota ei haluta ylittää, mutta ei myöskään alittaa. Maailmancupiin järjestetään toisinaan karsintaluokka, mutta Suomi on sen verran kaukana, että tänne ei voi kansainvälinen ratsastaja tulla riskeeraamaan sitä, että karsintaluokassa menee jotakin hetkellisesti pieleen niin, ettei hän pääsisikään maailmancupiin. Näin ollen Suomessa ei järjestetä oikeaa karsintaa, vaan luokkaan karsiudutaan maapaikan kautta etukäteen.