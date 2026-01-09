Sekä "kukkahattutäti" että "hevosten rääkkääjä" – Katariina Cozmei yrittää hillitä someraivoa, usein turhaan

"Vihervasurihuora".Tällaisen kommentin Katariina Cozmei sai someensa postattuaan sinne videon, jossa leikkii koiran kanssa metsässä. Video ei ollut mitenkään erityisen raflaava, pikemminkin aivan tavallinen hetki elämästä. Siinä on talvinen metsä ja koira joka juoksentelee ees taas iloisen oloisena. Ketään ei häiritä, eikä kukaan häiriinny, sillä metsässä ei ole muita. Video lähti viraaliksi erilaisiin ryhmiin, joita Cozmei kutsuu kätevyyden kannalta viharyhmiksi, niin raivokasta palautetta niistä tuli. "Niin järjetöntä kuraa." Lopulta video oli otettava pois Facebookista.Cozmei sanoo, ettei pienistä hätkähdä, sillä "30 vuotta hevosalalla on kovettanut nahan". Hän yritti ensin moderoida keskustelua, poistaa ja estää pahimpia, mutta ei se auttanut. Oli laitettava kommentointi kiinni kokonaan. Siis Facebookissa, jossa ihmiset kirjoittavat omilla nimillään ja kuvillaan, tunnistettavilla henkilöllisyyksillään.Cozmei on käynyt jo pidemmän aikaa mahdotonta "sotaa", yrittäessään saada ihmisiä ajattelemaan ennen kuin he kommentoivat keskustelupalstoille. "Just postasin siitä omaan someen kun video lähti viraaliksi johonkin viharyhmiin Ja hevospuolelle postasin pari viikkoa sitten, kun sain osakseni sitä aivan järjetöntä kuraa syyttä suotta. Ilmiö tuntuu koskettavan kaikkia ja olevan pahenemaan päin", hän sanoo.Kyseinen koiravideo alla.. Estäminen on tätä nykyä ihmeellisen usein ainoa tapa ja Cozmei toteaa, että tuttujakin ihmisiäkin on ollut pakko estää. "Olen yrittänyt ymmärtää, mutta lopulta ei vaan voi."Cozmei on huomannut saman kuin kaikki muutkin, eli että raivokommentteja voi herättää melkein mikä tahansa. Kuka vain voi joutua kohteeksi, jos yleisö on sopiva. Että ihmisillä on tapana jättää teksti lukematta tai käsittää se tahallaan väärin, tarttua pieniin yksityiskohtiin ja ruveta vänkäämään niistä, jolloin alkuperäisestä keskustelusta ajaudutaan täysin sivuraiteille. "Monesti näyttää siltä, että raivokommentteja ja -reaktioita saavat julkaisut joiden julkaisijasta kommentoijilla on jokin ennakkoajatus: on ehkä enemmän väliä kuka kirjoittaa kuin että mitä hän kirjoitti", Cozmei arvelee. Mutta tiedä häntä. Ennakkokäsitys on muuntuva käsitys. Sillä tämän päivän ennakkokäsitys voi olla täysin vastakkainen eilisen päivän ennakkokäsitykselle. Yhdellä ja samalla ihmisellä, siis.Cozmei kertoo olevansa sujuvasti sekä "kukkahattutäti" että "hevosten rääkkääjä", riippuen päivästä, ja siitä mitä hän on ollut juuri tekemässä. Jos oli ratsastamassa ilman kuolaimia, on kukkahattu, jos kuolaimilla, on rääkkääjä. Jos hevosella ei ole loimea, on rääkkääjä, ja jos on, inhimillistää sitä ja on kukkahattu. Jos hevosen kanssa käydään kisoissa, välineellistää sitä ja on rääkkääjä, jos ei käy, on typerä kukkahattu. Ja niin edelleen. Loputtomasti.Tämä siis aikuisten ihmisten omassa somessa Facebookissa.. Ei mikään nuorisoilmiöDiginatiivit eivät juuri somepalstoilla riehu. Eivät ainakaan samoilla, joilla aikuiset viihtyvät. Cozmei huomauttaa, että ikävimmästä päästä kommentoijia ovatkin tukevasti aikuiset ihmiset, keski-ikäiset ja vanhemmat. Hän itse saa eniten raivopalautetta suurin piirtein omanikäisiltään miehiltä, jotka saattavat ohimennessään luokitella hänet myös mitäänymmärtämättömäksi, nätiksi tytönhupakoksi. Cozmei täyttää ensi vuonna 50. "Melkein jo tekisi mieli ottaa kohteliaisuutena noi pikkutytöttelyt, jos naisviha ei olisi niin vakava asia."Auttaako keskusteleminen? Joskus auttaa, yleensä ei. "Olen yrittänyt olla yritys-somessani kärsivällinen ja kohtelias ja oikoa väärinkäsityksiä, mutta monesti se ei auta laisinkaan vaan kaikki mitä sanot käytetään sinua vastaan. Usein on melkein parasta joko unohtaa koko juttu tai poistaa häirikkö."Aiemmin hevosalan ammattilaiset saivat huutia lähinnä kaikkien tuntemassa HTnetissä. Enää ei ole näin. "Ihmiset suoltavat käsittämättömiä kommentteja myös ihan omalla nimellään." Tätä Cozmei ihmettelee, sillä pohtii, että harvalla olisi kuitenkaan pokeria sanoa samat asiat kasvotusten. Mielipiteenvapaus ei tarkoita sitä että voi käydä vapaasti huutelemassa ilman mitään vastuuta. Käytännössä se kuitenkin näyttää sitä tarkoittavan. Nykyisin someryhmissä voi kommentoida anonyymisti ja jopa postata anonyymisti. Tarve tällaiseen on "huomiotalouden" jättiyrityksissä huomattu, ja siihen on vastattu mahdollistamalla nimetön huutelu."Se on kyllä vaarallista."Kun Cozmei postasi someen oman hevosen koulutuksesta, tuntematon ihminen kommentoi. "Noin taitamattomalta ämmältä pitäisi ottaa eläimet pois", oli kommentti. Hän täsmensi, että kuolaimien käyttö on eläinrääkkäämistä, ja lisäksi kertoi, että Cozmein hevonen, suomenhevostamma Köyhien Ilo (Köyhien Ystävä - Henrin Hely, Henri) on ruma, liekö edes puhdasrotuinen."Näille ei voi kyllä enää kuin nauraa, mutta muuten olen saanut myös jopa uhkauksia ja aivan hulluja yksityisviestejä joissa uhataan minun tai eläinteni turvallisuutta."Jokaisella jokin mielipide on. Mikään ei ole tavallisempaa ja luonnollisempaa. "Se on vähän kuin alasti olo. Ihan luonnollista mutta pitäisi vähän harkita missä ja miten se on sopivaa", Cozmei naurahtaa. Hän pohtii, että järkkymätön usko omien motiivien oikeutukseen, ja siihen, että muut ovat vastaavasti aina väärässä, jopa jollain lailla "pahoja ihmisiä", näyttää olevan yhteistä heille, jotka "käyvät kiusaamassa ihmisiä netissä". Mutta miksi se oma vihainen ja halveksiva, usein jonkinlaiseksi maailmanparantamiseksi naamioitu mielipide täytyy välttämättä kertoa jollekin ihmiselle, on ratkaisematta oleva kysymys. Etenkin, kun mielipidekin saattoi viime viikolla olla lähes päinvastainen. "Muutetaan kelkkaa joka viikko jonkun uuden gurun ja artikkelin perässä ja sitten ne kaikki muut on taas väärässä.". Koiranäyttelyvideo löi kaikki ennätyksetViime vuonna kerrottiin ensin ex-aviomiehen Mihai Cozmein elämänmuutos, kun tämä muutti luostariin Romaniaan. Sen jälkeen, että Katariina oli rakastunut naiseen, jolta oli ostanut aiemmin koiran. Koirarotukin on erikoinen, tsekkiläinen susikoira ceskoslovenský vlčiak, joka paitsi näyttää sudelta, myös omaa suden perimää geeneissään. Ehkä juuri se on joillekin syy raivoon ja oikeutus kirjoittaa Cozmein sivulle "munahilkka ja valtion rakki". Ennätyskatsojamäärä koitui kuitenkin koiranäyttelyn ryhmäkehässä, jonne pääsevät rotunsa parhaat, otetulle videolle, yli 700 000. Kommettejakin tuli satamäärin. 600. kommentin kohdalla Cozmei ei jaksanut enää moderoida, vaan sulki kommentoinnin. Koira oli syyskuussa Kihniössä ensimmäinen rotunsa edustaja Suomessa ja koko näyttelyn best in show. Sitä osattiin arvostaa vime itsenäisyyspäivänä myös Messukeskuksen kansainvälisessä koiranäyttelyssä, jossa se oli rotunsa paras ja Junior Voittaja. "Erittäin komea näyttävä uros, joka ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt. Komea pitkä pää. Erinomainen korvien mitta. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea rintakehän muoto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu pitkällä joustavalla askeleella. Erinomainen talvikarva. Miellyttävä käytös", luki tuomaripapereissa. Syyksi raivoon Cozmei arvelee rodun. Koira näyttää liiaksi sudelta. .Kukkahatut valmistukseenSe, että Cozmei muutti viime elokuussa ruotsinkieliselle rannikolle Närpiöön rakkauden perässä voi olla liikaa, jos oma elämä on pelkkää negatiivisuutta. "Silti se ei anna oikeutta raivota ja vittuilla mun yrityssomesivuilla. Näin ollen, vaikka mä tietäisin, että jollakin ihmisellä olisi kuinka säälittävällä tavalla oma elämä hukassa, mä nykyään ihan kylmästi vaan estän sen ihmisen."Cozmei elää elämäänsä, kasvattaa koiria ja pitää hevosiaan ja omaa hevoskoulutustoimintaa, jossa vanhoilla ranskalaisilla klassikoilla kuten Francois Robichon de la Guerinierellä on iso rooli."Samat hepat kuin aiemminkin, viisi kappaletta joista yksi on varsa. Pistin pystyyn Närpes Hästakademin tänne, pienimuotoista toimintaa kotona, ja muuten jatkan kiertolaisen elämää autossa opettamassa."Cozmei sanoo hieman sarkastisesti miettivänsä, "pitäisikö kerätä koko sarja", ja hommata vielä se "lämppäriravurikin". Ruveta kouluttamaan sitä, ehkä kilpailemaankin - välillä kankikuolaimella, välillä kaulanarulla. "Pitää ehkä ottaa ihan asiakseen", hän miettii ensin ja toteaa kohta: "Tästä projekti!"Kukkahattuja on tulossa ensi kesänä myyntiin hänen verkkokauppaansa. Tarvikkeet on jo tilattu ja mallikappale koekäytetty viime kesänä. KohtaloKatariina Cozmei koki suoranaisen järkytyksen huomatessaan, kuinka maailma on pieni ja kuinka lähellä uusi koti Närpiössä on ollut hänen sukuaan. Kyllä Cozmei sen tiesi, että hänen isänsä on kotoisin Kristiinankaupungista, joka on aivan Närpiön lähellä ja sekin oli tiedossa, että isoisä K. E. F. Albrecht oli pitkään Närpes kommunaldjurläkare, kunnaneläinlääkäri. Mutta se, että hänen isoisänsä äiti Frida Karolina Ersfolk on kotoisin nykyisen kodin edessä olevan pellon toiselta puolelta, oli jo lähes käsittämätön yhteensattuma. Kuin kohtaloa. "Ihan oikeasti, minkä todennäköisyyden tuollaiselle voi edes laskea?" Cozmei nauraa. .KommenttiÄlä sotke viestiäsi huonolla emojillaHuutonauru-hymiö on vihakommentoinnin luottotyökalu, toisaalta Cozmei sanoo vierastavansa vielä enemmän tavallista vihailme-emojia, sitä punaista. Se aina jotenkin hätkähdyttää läsnäolollaan, etenkin vieraan ihmisen kommentissa. Sarkasmi on vaativa laji, ja verkossa se epäonnistuu useammin kuin onnistuu. Emoji ei myöskään tee ohutta perusajatusta paremmaksi. Päinvastoin.Emojit eivät ole koristeita vaan osa viestiä. Kun viestin sisältö on kielteinen ja perään lisätään huutonauru, syntyy nolo ristiriita. Se ei ole nokkelaa sarkasmia vaan ihan vaan kömpelöä kaksoisviestintää, joka ainoastaan hämmentää. Verkosta löytyvä hymiöiden tulkkaussivusto kertoo, että huutonauru "välittää puhtaan hilpeyden ilmaisun, joka kuvaa naurusta lattialla pyörivää henkilöä. Jokin on niin uskomattoman hauskaa, että naurua on vaikea hillitä. Se ilmaisee kyvyn nauraa muiden kanssa humoristisille tilanteille ja jakaa näitä ikimuistoisia hetkiä".Vihaiset kasvot -emoji kuvastaa "järkyttynyttä, vihaista ja täysin raivoissaan olevaa henkilöä". "Se on reaktio johonkin epämiellyttävään tai merkki siitä, että on tullut hylätyksi. Sinun kannattaa pysyä kaukana tämän henkilön tieltä." Jep jep. Viimeksi sanottu on helpommin sanottu kuin tehty, mutta onneksi henkilön estäminen ja kommentoinnin sulkeminen on somessa mahdollista - ainakin toistaiseksi.Cozmei huomasi viimeksi, että Yle on ottanut kommentoinnin pois sääkartoista. Ne ovat ilmeisesti liian provosoivia. Päivitys 9.1. klo 17.20: Korjattu koiranäyttelytietoja. Koira ei päässyt voittajakehään, vaan sai Junior Voittaja -tittelin ja kilpaili rotunsa parhaiden ryhmäkehässä.