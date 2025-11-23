Kaj Maunula sai kultaisen ansiomerkin
Kultaisen ansiomerkin saanut Kaj Maunula peräänkuuluttaa talkoohenkeä

Ratsastajainliiton syyskokouksessa jaettiin liiton kultaisia ansiomerkkejä seitsemälle lajin ansioituneelle toimijalle.
