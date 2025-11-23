Kultaisen ansiomerkin saanut Kaj Maunula peräänkuuluttaa talkoohenkeä

Yksi heistä oli Kaj Maunula Turusta. Hänelle kultaista ansiomerkkiä oli ehdottanut useamman turkulaisen ratsastusseuran yhdistävä Metsämäki Ratsastus Masters.”Tulihan tämä huomionosoitus mukavana yllätyksenä”, kertoo Maunula ja jatkaa:”Kilpailujen järjestäminenhän on ollut lähellä sydäntä.”Kaj Maunula ja myös veljensä Kristian Maunula muistetaan Suomen esteratsastuksen huippuniminä 1970-80-luvuilta. Kaj Maunula on toiminut paitsi Auran ratsastajissa, myös muissa turkulaisessa ratsastusseurassa monessa merkittävässä roolissa. Hän on ollut mukana järjestämässä Metsämäen kilpailuja vielä 2020-luvun alussa.Maunula teki työuransa vaate-alalla, mm Rönkä Oy:ssä ja Oratop Oy:ssä. Hän kuuluu samaan ikäpolveen esimerkiksi Raimo Aatosen ja Peik Andersinin kanssa. Maunulan tytär Stina kilpaili esteratsastuksessa vielä 2000-luvulla, poika sen sijaan valitsi lajikseen jääkiekon.Milloin olit viimeksi hevosen selässä?”No on siitä jo vuosia, viisitoista ehkä... Kristian”Kicki” Nyman järjesti aina vuosittain meille ratsastusretken Ypäjällä, keitä meitä nyt olikaan, Henrik Arle, Kaarle Stewen, Jukka Lindström, juuri edesmennut Ossi Sopen-Luoma ainakin.”Mikä oli hevosistasi eniten mieleesi jäänyt?Kyllä se varmasti oli irlantilainen Mr. Kilmacthomas.Mitä ajattelet nykyajan ratsastusmaailmasta?”Peräänkuulutan talkoohenkeä. Että ihmiset näkisivät, miten hienoa on tehdä työtä lajin eteen. Lisäksi vähän ihmettelen, miksi hevosalan yrittäjien pitää kuulua ratsastajainliittoon, sehän on urheiluliitto.”Toivotamme lämpimästi onnea pitkän linjan hevosalan vaikuttajalle, ja kaikille kultaisen ansiomerkin saaneille.Muut kultaisen ansimerkin saajat:Marja-Terttu KatilaSoile LappalainenTiina LoisaMarkku PulliIiris ViialaSirpa Viiala .Ratsastusfoorumissa pohdittiin niin huippu-urheilua kuin nuorten urapolkua – ”Lapsilla tulee olla kivaa ja motivoivaa”