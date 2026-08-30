Morna on kilpaillut kaikki suomenhevosluokkansa Kultapojalla.
Morna on kilpaillut kaikki suomenhevosluokkansa Kultapojalla. Kuva: Olivia Kytö /SRL
Ratsastusuutiset

Kultapojan voitto kasvattajakilpailuissa on "pitkän ja systemaattisen työn tulos"

Heli Rainion omakasvatti Kultapoika voitti Madis Morna selässään kasvattajakisat estepuolella.
Julkaistu
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