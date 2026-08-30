Kultapojan voitto kasvattajakilpailuissa on "pitkän ja systemaattisen työn tulos"

Madis Morna ja Kultapoika (Valtteri Valloitus - Helan Går - Lastun Leka) voittivat suomenhevosten kasvattajakilpailun esteratsastuksessa. Perjantaina ratsukko selvisi radasta yhdellä puomilla, lauantain ensimmäisestä radasta puhtaalla tuloksella. Uusinnassa Morna ja Kultapoika sekä Linnea Haukilehto ja Ylväs (Lastun Leka - Ypäjä Upea - Kelmi) ottivat mittaa toisistaan."Tein alkuradasta virheen, tämä ei ollut niin vielä mun hallussa. Vähän erilainen luokka. Päätin silloin, että nyt ei auta muuta kuin olla nopeampi. Lopputulema oli tosi hyvä", Morna kertoo.Myös hevosen omistaja Heli Rainio on tyytyväinen tulokseen. "On huikea fiilis! Pelkäsin pudotuksia derbykentällä, sillä on kilpailtu kuitenkin kenttää. Tiesin, että hevosella riittää kuntoa ja rohkeutta, mutta pelkäsin niitä hipaisupuomeja. Mutta Madis hoiti hommansa viimeisen päälle."Kultapoika on Rainion omakasvatti toisessa polvessa. Rainio osti isänisän, eli Hermelin (Samuli - Merri - Uski) ja E. Esterin (Etteri - E. Laatu - Lippo) 90-luvulla."Esteri oli mun eka suomenhevonen. Ravihevonen, koska hain sellaista. EN tiennyt vielä silloin mitään suokeista. Nyt kaikissa tonttini kahdessatoista hevosessa on Esteriä."Hermeli on ikuisesti Rainion suosikkiori. "Se vain on paras kaikista. Se on isojen luokkien hyppääjä, taitaa helpon A:n ja B:n koulussa, se karisma ja kaikki. Se on mun numero ykkönen aina, toisena sitten Lastun Leka (Pilven Poika - Akuli - Vekkuli)."Hermelistä ja E.Esteristä syntyi Valtteri Valloitus. Kultapojan emää, Helan Gåria (Lastun Leka - Helan Hoppu - Jeppo) tarjottiin omistajalle sattuman kautta."Ostin sen sillä ajatuksella, että teen siitä varsan Valtterilla. Se jalostusarvosteltiin ja lisäksi se oli hyvä kisatamma, hyväsukuinen: Lastu-Lekalla on hyviä valioperiyttäjiä suvussa, kuten Valtterillakin."Oriista on syntynyt tänä kesänä ainakin yksi varsa Pihlavan Vanupallo -emästä (Pette – Kipusisko - Tuska-Poika). Tänä kesänä oriilla on ollut kaksi tammaa. Rainio toivoo itselleen jälkeläistä Kultapojasta, mutta hän ei halua vielä keskittyä jalostusuraan. "En ole vielä orientoitunut oriasemalla käymiseen, kisaura on nyt tärkeämpi. Tämä voitto oli pitkän ja systemaattisen, huolellisen työn tulos. Kultapoika on käynyt ratsuhevosen urapolun: laatuarvostelun ja jalostusarvostelut, kaikki kisat mitä on tehty tätä ennen, tehtiin kasvattajakilpailuja varten. .Morna lopettaa "suomenhevosuransa" huipullaTavallisesti Morna kilpailee puoliverisillä, ja huomattavasti korkeampia esteitä. "En ole kauheasti hypännyt suomenhevosluokkia. Kultapoika on sellainen harvinaisuus, että olen käynyt sillä aiemmin jopa kolmet kisat. Tänne lähtiessä, en oikein tiennyt millaisia hevosia muilla on, ja miten muut hyppäävät", ratsastaja kertoo. Hevosen omistaja on Mornan valmennettava. Kolme vuotta sitten Rainio pyysi Mornaa kilpailemaan Kultapojalla kasvattajakisat sitten, kun sen aika on. "Heli asuu aika lähellä meitä, ja oli todella joustava aikatauluasioissa ja kilpailusuunnitelmissa. Hän tarkisti, ettei tässä ole päällekkäin puoliveriskisoja.""Joo kysyin kolme vuotta sitten, että onko sinulla kolmen vuoden päästä aikaa" Rainio nauraa. Aikooko Morna sitten jatkaa suomenhevosilla kilpailua?"Ajattelin lopettaa nyt huipulla", ratsastaja vitsailee ja jatkaa:"Mutta oikeasti, jos lähipiiristä kysytään apua jatkossa, olen valmis auttamaan. Tämä oli hauska kisa, jossa on oma fiilis ja paljon katsojia. Mutta jätän nämä kisat niille, jotka tuntee nämä asiat."Rainio aikoo jatkaa hevosella kilpailua itse kentässä sekä pienissä esteluokissa. Ystävä Maija Heikkinen kilpailee koulupuolta. Ratsukko sijoittui kouluratsastuksen kasvattajakilpailussa viidensiksi. "Olisi kiva tehdä tulevaisuudessa tämän kanssa kenttä- ja koulumestaruudet. Aion jatkaa sillä vielä ensi vuonnakin", Rainio päättää..Toiseksi sijoittuneen Ylväs-ruunan omistaa Reetta Ahtila ja sen on kasvattanut Laura Kajanto. Kasvattajakilpailussa kolmanneksi sijoittui Valon Aatos (Rapin Aatos - Valon Ihana - Ponuveikko). Ruunalla kilpaili hevosen omistajakasvattaja Heidi Aapakari. Kilpailun paras tamma oli Turkan Islatar (Ponuveikko - Katin Purjetar - Suikun Ero). Hevosella kilpaili Neea Koskiniemi, hevosen omistajakasvattajat ovat Arto ja Satu Turkka..Katso luokan tulokset täältä. .Wäinämöinen suomenhevosten kasvattajakilpailun koulupuolen voittoon – "Kiitollinen olo omistajana".Oripäivät 3: Madis Morna testasi ja piti ratsastamistaan – oma suosikkikin löytyi.Myrkyssä selviää suomenhevosten estemestaruus – Linnea Haukilehto havittelee jälleen kultamitalia