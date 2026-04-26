Kultsin Kunkku tienasi satasen ja Wilma Leppäkangas päätti tuhlata sen samantien

Kakkosvaiheessa ratsukko Leppäkangas- Kultsin Kunkku (A.T. Ukko-Myrsky - Peltsin Kultsi, Kokeva) pujotteli jo todella ahtaan näköisistä väleistä, ja kun puomit pysyivät kannattimillaan, niin se tiesi voittoa.Voitontahtoinen ratsukko herätti ihailua suomenhevosoriinpitäjäkollegoissa."Siinä on ratsastaja mun makuun", totesi kisakatsomoon omalta ständiltään hetkeksi tullut Corleonen omistaja Petra Rantala. "Pitäisiköhän vielä sinne hevonen treeniin..."Linnea Haukilehto ratsasti Ypäjä Rokilla kakkoseksi ja kolmas oli Saskia Vanhalakka ja Jatkolan Jääkäri. Leppäkangas mietti lauantai-iltana, että onko järkeä lähteäkään Saarijärveltä ajelemaan Tampereelle, kun oli satanut kymmenen senttiä lunta ja autoissa jo kesärenkaat."Mietittiin, että onko järkee."Mutta kyllä hän sitten kuitenkin lähti."Pestiin ja laitettiin poni ja tuumattiin, että tämä on meillä kiva kevätretki."Toinen hevonen, Paletin Liekki oli suunniteltu samaan luokkaan, mutta sen kohdalla Leppäkangas mietti, että satasen ykköspalkinto on liian pieni raha häiritsemään valjakkotreeneihin tähtäävän ykköshevosen sunnuntairauhaa. Se jäi siis kotiin."Kultsi sai hyvän treenin, eikä tullut kiire, kun on vain yksi hevonen. Ja mä sain satasen, jonka lähden seuraavaksi saman tien tuhlaamaan täällä messuilla. Show shineä ainakin tarvitaan, ja riimuja", Leppäkangas kertoi.Vappuna on tiedossa jokkis-kisat, jossa Leppäkangas ajaa vanhalla oldsmobilella, jossa on V8-moottori ja 300 hevosta. Sitten on maajoukkueleiri valjakossa, ja sen jälkeen Seinäjoen estekisat, jonne ei ole vielä päätetty millä hevosilla mennään. Sen jälkeen alkaa ollakin aika ruveta miettimään Pärnun kisamatkaa, ja silloin laji on valjakkoajo. Tulokset täällä