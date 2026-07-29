Kumipallo on nyt valmis

Sunnuntaina Lohjan suomenhevosluokassa tuomaripisteissä oli paljon hajontaa, mutta voittajaksi kuoriutui kuitenkin selkeästi Vapun Voima (Valon Veikka - Venlan Vappu, Ponuveikko), joka on tehnyt tuloaan huipulle jo koko kuluneen vuoden. Yksi tuomareista näki ratsukon tosin vasta sijalla 9 ja yksi näki ykkösenä peräti kolme ratsukkoa. Voittoprosentit olivat lopulta kuitenkin selvät, 67,1 prosenttia vastaan 66,6, jotka menivät kakkoselle, Laura Pelkosen ratsastamalle ja Titti Finnen ja Jorma Uotilan kasvattamalle tamma Haitille (Hullumies - Cameron).Minna ja Jukka Hietasen kasvattama ja omistama musta ori on myös rakennekukkanen ja kantakirjattu 42 rakennepisteellä käyttösuunnalle.Yritys on kova", kuittasi ratsastaja Elina Kuru. "Tuli kyllä parhaita ratoja koko kaudella ja itsekin muisti ratsastaa tarpeeksi eikä vaan ajellut mukana toivoen parasta", hän totesi."Tämä on kuitenkin vasta eka vuosi näissä kunnon luokissa", Kuru kuittaa. Ori on pieni, muttei pienhevosmitoissa, vaan 150 ja risat. Se on vielä nuori, vasta 8-vuotias. Tämä vuosi on kuitenkin suunniteltu paitsi Pohjolan finaalivuodeksi, myös suomenhevosten mestaruusvuodeksi."Näin me ollaan ajateltu!"Kür täytyy mestaruuskisoissa olla. Se ei ole vielä valmis, mutta hyvässä vauhdissa. Musiikki on jo valittu ja päätetty. Sen Kuru haluaa pitää vielä salaisuutena, mutta paljastaa sen verran, että "se on periaatteessa suomalaista musiikkia". Mikä on tämän oriin salaisuus?"Hän on kumipallo. Joustava, elastinen ja kaikki askellajit ovat hyvät. Heikkoutena sellainen, että jos on huono päivä, se ei syty radalla millään. Tänään ei ollut sellainen päivä."Se johtui todennäköisesti ainakin osittain siitä, että ori sai pissattua juuri sopivasti ennen starttia. Tämä aiheuttaa joskus päänvaivaa, sillä pitää saada tehtyä ennen starttia, eikä mikä tahansa alusta aina kelpaa - ori on tarkka siitä. Laakspohjan vehreydessä oli kuitenkin helppoa. "Ruohikolle pissaaminen on mieluisinta ja täällähän ruohoa riittää!". Omistaja Minna Hietasella riitti puuhaa, sillä hän kuljetti oriin suoraan kilpailuista tamman luokse Vihtiin."Sieltä tuli tänään soitto, että tulkaa heti", Hietanen nauraa. Kyse oli Martti Kantolan tallilla olevasta tammasta. Kantolan oma tamma, Suomen ensimmäinen mustanpäistärikkö pitkään aikaan, Kuuran Helmiina (Silvolan Hemminki - Taikabarbi, Lokson Taikahaave) on tästä oriista jo tiine. "Se uusittiin Voimalla, koska viime kesäinen varsa Kuuran Karl on niin sairaan hieno ja Martti haluaa tammavarsan", Hietanen kertoo. Hietasella riittää hommaa. Kantolalle he arvelivat ehtivänsä ennen iltakymmentä, mutta siinä menee aikansa, sillä hyvä ystävä ja pienhevosspesialisti Katja Kannisto hälytetään aina paikalle oritta taluttamaan tamman luo."Haluan, että ori mieltää sen tilanteen aina samaksi, niin se homma hoituu nopeasti ja näpsäkästi. Ja näyttää toimivan, sillä aina kun Vappu näkee Katjan se tietää selvästi mitä on tulossa."Hietasella on ollut tammojen kanssa epäonnea. Vapun Voiman emä Valon Venla (Pikku-Peto - N.P. Valo, Pysteri) kuoli vuonna 2024 ja tänä kesänä hän menetti varsomiseen sen tyttären, nelivuotiaan Vapun Vuokon, joka on siis Vapun Voiman sisko eri isästä, Lavilan Viljosta. Varsa, ori Vuokon Valo (SIlvolan Hemminki) onneksi jäi henkiin"Saatiin sijaistamma keinoemopalvelun kautta. On se upeeta, että on olemassa tuollainen huippupalvelu!"Kesä on hevosihmiselle kiireaikaa. Hietanen hankkii elantonsa oman siivousyrityksen kautta. Niinpä hän pystyy jonkin verran joustamaan työajoissa, mutta huimalta kesävuorokaudet kuulostavat."Jos saan ensi yönä kolme tuntia nukuttua, niin hyvä on."Aamutalliin hän herää muutenkin aamuneljältä.Maanantaina hän oli lupautunut hakemaan hakemaan "yhdelle toiselle tammalle vielä siementä, koska se ovuloi kans nyt". Helsinki-Lahti-Hyvinkää-Helsinki -roundtrip oli luvassa.Hietanen katsoo parhaaksi olla avaamatta tässä haastattelussa työtuntejaan sen enempää, ettei tule leimatuksi työnarkomaaksi."Mä teen niin paljon töitä, etten kehtaa sanoa."Tulokset täällä.Pikkumusta, hyvä tyyppi.Mustanpäistärikkö suomenhevonen on virallisesti totta.Tarvittaessa kanget käytössä – kaulanaruratsastajan kaksoisvoitto Lohjan interissä