Vapun Voima oli sunnuntaina suomenhevosluokan paras Lohjalla.
Vapun Voima oli sunnuntaina suomenhevosluokan paras Lohjalla. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Kumipallo on nyt valmis

Karkkilan musta ori on noussut "kunnon luokkiin" jäädäkseen. Ratsastaja Elina Kuru kutsuu sitä kumipalloksi ja se on valmis pomppimaan kohti mestaruuksia.
Julkaistu
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