Daniel Bachmann Andersenin valmennuksia on nähty aiemmin Ypäjällä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Kun Daniel Bachmann Andersen valmentaa ja ratsastaa, klinikkaratsastaja Ville Vauriolla on "110-prosenttinen luotto"

Kansainvälisessä GP:ssä Bachmann Andersenia ei nähdä, mutta ratsastustamineissa kuitenkin.
