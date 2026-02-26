Kun Daniel Bachmann Andersen valmentaa ja ratsastaa, klinikkaratsastaja Ville Vauriolla on "110-prosenttinen luotto"

Tanskalainen olympiaratsastaja Daniel Bachmann Andersen pitää kolme klinikkaa Messukeskuksessa.Daniel's Training System torstaina klo 19 Mukana ovat klinikkaratsukot:Anna von Wendt – Fiona 8 (Foundation – BH Hotline) kasvattaja Anna von Staff-ReitzensteinSiiri Kyrö – Scarlett O'´Limelight, 6, (Secret – BH Romanov) kasvattaja Anne PorevirtaStella Hagelstam – Hagels Prince Nassak, 9, (Pin Rock´s Black Velvet – Fernet) kasvattaja Heidi HagelstamVille Vaurio – Merry Francis, 10, (Pin Rock´s Black Velvet – Duendecillo P) kasvattaja Raisa Francis.Olympiahopeamitalisti36-vuotias Bachmann Andersen, aloitti ratsastuksen 10-vuotiaana, ja siirtyi pian tanskalaisen olympiaratsastaja Morten Thomsenin valmennukseen. Hän on ratsastanut ja kouluttanut hevosia Saksassa, Andreas Helgstrandin tallissa sekä Blue Hors siittolassa. Vuonna 2020 hän perusti oman yrityksensä.Hän on kilpaillut menestyksellisesti useilla hevosilla Tanskan mestaruuksissa, kouluratsastuksen maailmancupissa, EM-kilpailuissa, MM-kilpailuissa sekä 2024 Pariisin olympialaisissa, jossa Tanskan joukkue ratsasti olympiahopealle. Hän on menestynyt useilla hevosilla, joista tunnetuimpia ovat ehkä Vayron (Vitalis – Gloster), Blue Hors Zack (Rousseau – Jazz) ja Marshall Bell (Blue Hors Don Romantic – Michellino).Bachmann Andersen on käynyt useita kertoja Suomessa pitämässä valmennuksia, ja suomalaisia kouluratsastajia on ollut ja on tälläkin hetkellä hänen tallillaan treenaamassa.."110-prosenttinen luotto"Tavoitimme yhden klinikan ratsastajista, Ville Vaurion, myöhään keskiviikkoiltana. Hän on juuri saanut nuorimman lapsensa nukkumaan, ja lukenut hänelle kaksi iltasatua.Millä mielellä ratsastat areenalle torstai-iltana?”Innostuneena ilman muuta. Puitteet näyttävät todella hienoilta ja hevonen on hyvässä kunnossa. Se osaa jo kaikki yksittäiset GP-liikkeet muttei tietenkään tee kokonaista ohjelmaa vielä. Eikä se ole kovin kokenut kisakävijä, niin että tämmöiset tilaisuudet tarjoavat loistavan mahdollisuuden koulutukseen.”Kenttis, eli Merry Francis, on Bachmann Andersenille entuudestaan tuttu.”Joo, on käyty Danielin valmennuksissa varmaan siitä asti kun Kenttis hädin tuskin osasi vaihtaa. Arvostan erittäin paljon hänen tapaansa kouluttaa hevosia ja valmentaa. Hän on todella suora ja rehellinen, muttei ikinä lannistava. Erittäin tarkka kaikista perusasioista.”Vaurio totetaa, että jos ratsastajalla on sellainen meriittilista kuin Bachmann Andersenilla, niin hän kyllä luottaa ”110%:sti” siihen, mitä tämä valmentaja sanoo.Alkutalvi on ollut poikkeuksellisen kylmä, erityisesti kylmässä maneesissa. Miten olette pärjänneet?”Aika viileähköä on ollut, pakko myöntää”, naurahtaa Vaurio ja jatkaa: ”Aika paljon, tai siis tosi paljon päällä, monta villapaitaa ja lampaankarvasaappaat, hevosella ratsastusloimi jossa myös kaulakappale. Mutta kyllä sää viime kädessä on kuitenkin asennekysymys”, hän päättää ja kertoo siirtyvänsä nukkumaan itsekin.. Mini Clinic perjantaina noin klo 14.40Miniklinikassa Daniel Bachmann-Andersen ratsastaa Elisabet Ehrnroothin nuorella hevosella.Dressage Young Horses lauantaina klo 16.30Myös lauantaina Bachmann-Andersen kipuaa satulaan.Mukana areenalla ovat Siiri Kyrö ja Scarlett’O Limelight. Kati Nuutinen ja 5-vuotias Dazzling Diamond eli ”Schnappi” (So Unique - Florencio). Kasvattaja on Christina Pilger ja omistaja Kati Nuutinen. Camilla Verkkoniemi ja 6-vuotias May Day´s Domino (Fasino - Quarz). Kasvattaja ja omistaja on Camilla Verkkonniemi. .Daniel Bachmann Andersenin mielestä paras ja suorin kommunikaatiotapa hevosen kanssa on ratsastaa sitä .Daniel Bachmann Andersen haluaa, että hevosessa on swingiä: "Siirtymiset ovat väline hevosen läpiratsastamiseen"