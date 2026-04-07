Kun kaksi hevosrekkaa lähtee kisoihin, aikataulutus on kaiken A ja O

Tätä voi jo sanoa urakkatyöksi: Jasmin Seppälä-Geerink oli kaksi viikkoa kilpailemassa Toscanan Arezzossa neljän tähden kansainvälisissä estekilpailuissa. Kilpailut olivat varsin isot, sillä ratsastajia oli mukana yli 700, ja hevosia yli 1000.Isosti oli mukana suomalaisratsastajakin. ”Meillä on mukana 17 hevosta”, kertoo paluumatkalta hevosauton ratista tavoitettu Seppälä-Geerink. ”Mun lisäksi meidän tallin ratsuttaja ja kaksi groomia. Sekä tietenkin mies Sander Geerink sekä hänen isänsä Peter Geerink.”Kuten muistetaan, Peter Geerink on entinen maailmancup-tason ratsastaja.”Oli erittäin hyvä reissu", Seppälä-Geerink iloitsee."Meidän nuoret suoritti hyvin, ja pari 8-vuotiasta nosti hienosti tasoaan. Isommat luokat nurmikentällä oli kyllä haaste, varsinkin näin kauden alussa. Oli rakennettu ihan kunnolla haastavia ratoja, sitä sanoivat kaikki huippuratsastajatkin. Mutta toki niin pitää ollakin neljän tähden tasolla. GP-kvaaliluokassa oli 120 ratsukkoa, joista 50 pääsi GP-luokkaan.”Huippuratsastajia paikalla olikin useita aloittamassa ulkokautta: Christian Ahlmann, Denis Lynch, Shane Breen, Harrie Smolders ja Jur Vrieling, jos muutamia mainitsee. Seppälä-Geerinkin isompien luokkien hevosia Arezzossa olivat Attention Z (Atomic Z – Zirocco Blue VLD), Kerel van het Sterrebos (Quasimodo Vd Molendreef – Oklund) ja Chapper (Chap II - Asti Spumante), joilla hän nappasikin sijoituksia 140- ja 145 -luokissa.Vaatii varmasti paljon organisointia noin monen hevosen kanssa, eikä taida olla halpaakaan?”Saimme aikatauluttaa ihan joka hetken tosi tarkasti. En ole aiemmin ollut Arezzossa ja Sanderkin vain joskus vuosia sitten. Mutta nuoria hevosia täytyy näyttää kisoissa ja ylipäätään opettaa kisoihin. Menestys kisoissa nostaa niiden arvoa, ja on hyvä saada niille näkyvyyttä, kun on isoja nimiä katsomassa. Halpahan tämmöinen kisareissu ei todellakaan ole.”Joko saitte hevosista ostotarjouksia?”Kiinnostusta oli kyllä paljonkin, mutta kyllä meillä tässä kyydissä on kaikki menossa vielä kotiin.”Hyppäsit kahden viikon aikana joka päivä monta luokkaa, ensimmäisellä viikolla yhtenä päivänä 11 luokkaa. Miten se onnistuu?”Ai hyppäsinkö 11 luokkaa? Niin varmaan sitten”, naurahtaa Seppälä-Geerink. ”Aikataulutus, se on kaiken A ja O. Ehdin verkkaamaankin kaikki hevoset hyvin.”Minkälainen on kisakalenterisi tästä eteenpäin?”Kuun lopussa on yhdet kisat Puolassa, sinne mennään, ja toki Tanskan Martofteen nations cupiin toukokuussa."Seppälä-Geerink kertoo, että yrityksen hevosia on ratsastajilla eri puolilla Eurooppaa. "Katsotaan, mitkä ehkä tulee kotiin ja mitä niiden kanssa tehdään. Mutta hirveän hyvä ja opettavainen kisareissu tämä oli.”Reissua onkin vielä jäljellä hyvä tovi. Matka Italiasta kotiin Hollannin Diepenheimiin kestää 18 tuntia, ja perhe Geerink ajaa koko matkan pysähtymättä.”Meillä on kummassakin autossa kaksi kuskia, jotka vuorottelevat, ja nyt kun on pyhäpäivä niin liikennettä on vähemmän. Niin että kyllä tämä hyvin sujuu.”Jasmin Seppälä-Geerinkin Italian ratsastettavat näet täältä.