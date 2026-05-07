Kun ulkokausi alkaa, Vekardon vastalaukka on betonia, mutta laukanvaihdot edelleen opettelematta

Huippusuomenruunan ratsastaja kertoo, että tänä vuonna kaudesta tuleekin pitkä, sillä se ei oikeastaan loppunut lainkaan, Helsinki International Horse Show'n ja siihen johtaneen hallisarjan takia. Aiemmin kausi loppui lokakuulle. Nyt lokakuun lopussa oli Dressage Challenge Ypäjällä ja tammikuun alussa käytiin voittamassa Stable Novassa, sillä tähtäimessä oli Helsinki Horse Show. "No, oli Veikolla (Herkko Hurmaus - Vestella, Vispok) HIHS:in jälkeen maaliskuussa kuukauden verran vähän kevyempää, sellaista, että kävin max kaksi kertaa viikossa ratsastamassa", Lehmusto kertaa."Mutta eihän se tarvitse, kun se osaa kaiken. Normaaliviikkona käyn kolme kertaa, en sen enempää silloinkaan."Mikä voisi olla tavoitteena, jos aiemmalla kaudella on voittanut aivan kaiken ja prosentit lähentelevät 76:tta? Voittoja tuli vuonna 2025 peräti 17 kappaletta, kun startteja oli 18. .Pohjola-sarjat alkavat toukokuussa molemmissa lajeissa . Talvitreenit ovat menneet hyvin, ja hevonen on entistä parempi. Voimaa alkaa olla kuin pienessä kylässä, ehkä enemmänkin, iso hevonen kun on kyseessä."Kantovoimaa on aika kivasti jo", Lehmusto sanoo, mutta ei sentään uskalla sanoa, että enempää voimaa ei tarvita. Niin ei ole yksikään kouluratsastaja tähän mennessä vielä sanonut, eikä sano Lehmustokaan. "En usko, että meidän kohdalla on niinkään", hän naurahtaa. "Mutta kotona tuntuu, että vielä kepeämmin se pysyy niillä jaloillaan ja sitä pystyy ratsastamaan vielä kevyemmillä avuilla."Laukanvaihdot jäivät sovinnolla harjoittelematta, sillä ne vaativat täysin oman aikansa, ovat sen verran hankalat enää tässä vaiheessa uraa saada ilman kuumumista."Eli ei ole opittu niitä."Lisäksi asiassa ei auta se, että ruuna loistaa vastalaukassa, joka on suomenhevosluokkien yksi kriteerikohdista. Tasapainoa horjuttamalla tämän hevosen laukkaa ei saa vaihdettua. Koska tasapaino ei horju."Mä voisin varmaan kaataa sen, ja se menisi maassa vielä sitä samaa vastalaukkaa", Lehmusto hymähtää. Käynnit kautta vaihdot ovat olleet se kohta, jossa virhe voi tulla, jos on tullakseen. Kotona ne sujuvat oikein mainiosti ja Lehmusto on miettinyt mistä niihin kuumuminen kisapaikalla johtuu.Voiko se johtua siitä, että ratsastaja itse ehkä kuumuu?"No mä ainakin yritän itse olla kuumumatta! Mutta voi olla osittain sitäkin, ja opittua siltä ajalta, kun ne olivat oikeasti hevosella vaikeampia."Lehmusto kertoo, että hevosen suuri kokoamiskyky on käynnin kautta vaihdoissa ratkaisevassa roolissa, sitä kun on oltava juuri sopivasti: "Ei saa koota liikaakaan, jolloin se tulee liian nopeaksi takajaloista, joka aiheuttaa vaihdoissa hämminkiä."Kysymykseen, osaako Vekardo piffata, Lehmusto sanoo, ettei sitä ole varsinaisesti yritetty, mutta asian kanssa on "leikitelty" ravin parantamiseksi. Hän kuitenkin arvelee, että hevonen piaffin oppisi, jos opetettaisiin. Vekardo on oikein terve, ja todennäköisesti ensimmäiseen starttiinsa vähän villi. Niin on käynyt ennenkin. "Mutta se on mikä on, en mä missään aluekisoissa enää tässä vaiheessa sen kanssa käy."Kysymykseen, olisiko vuosi 2026 kolmas ja viimeinen vuosi helppoa A:ta, ja joko seuraavalla kaudella otetaan uusi vaihde ja aletaan katsoa mihin rahkeet riittävät vaativassa, Lehmusto ei sano ei, mutta ei sano juukaan. Se on hevosen omistajan Kirsi Kainulainen-Nikulan päätös. "Se vaatii sitten koko talven harjoittelun. Vaativaa ei ruveta kilpailemaan kylmiltään."Lehmustolla on oma lämminverihevonen Fürstentanz Carrus (Fürstenball - Wolkentanz), jolla tähdätään jossakin vaiheessa pikkukierrokseen. Hän ajattelee startata sillä vielä Kangasalan avauskisoissa vaativan B:n ja Ypäjällä pykälän isompaa. "Kun se ei ole käynyt oikein missään. Jos ottaa liian ison harppauksen heti alkuun, se voi pilata paljon asioita." .Vekardo villitsi Horse Show -yleisön ja tuomarit.Vekardo - komea katsoa