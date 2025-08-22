Kurinpitolautakunta määräsi opettajalle sakot ja toimintakiellon ontuvan tuntihevosen tapauksessa
Siirilän Ratsastuskeskuksessa keväällä 2025 tapahtunut hevosen sopimaton kohtelu on käsitelty Suomen Ratsastajainliiton kurinpitolautakunnassa. SRL:n hallitus on vastaanottanut tiedon epäillystä hevosen sopimattomasta kohtelusta SRL:n tallitoiminnan kehittäjältä, joka on saanut tiedon tapahtumista ratsastuskeskuksen yrittäjän, Sanna Lahdensuon aloitteesta. Epäily koski tilannetta, jossa ontuvaa hevosta ei ollut poistettu ratsastuskoulutunnilta tunnin opettajan toimesta.
Ratsastustunnilla Amiir-niminen hevonen hyppää viiden kavaletin radan, ja kolmannen esteen jälkeen hevonen alkaa näkyvästi ontumaan toista takajalkaansa. Hevonen pitää jalkaa ilmassa ”yhdestä neljään askelta”. Tapahtuma on videoitu. Selvityksen mukaan hevosta ei poistettu tunnilta eikä tehtävää keskeytetty hevosen tarkemmaksi tutkimiseksi.
Kurinpitolautakunta on päättänyt käynnistää kurinpitomenettelyn tunnin opettajaa kohtaan, mutta ei hevosen ratsastajaa tai talliyrittäjää kohtaan. Ratsastaja on alaikäinen ja vielä kokematon, eikä yrittäjä ole ollut tallialueella tapahtuma-aikana. Selvityksen mukaan tunnin tapahtumien ja hevosen havainnoin sekä asiaan puuttumisen vastuuasema on ollut tunnin opettajalla. Opettajalle on määrätty hevosen sopimattomasta kohtelusta ja FEI:n eettisten sääntöjen rikkomisesta yhden kuukauden toimintakielto ja 200 euron sakot.
Vastine
Vastineessaan opettaja kiistää hevosen sopimattoman kohtelun ja vetoaa siihen, että hän ei ollut tunnin aikana havainnut hevosen ontumista. Opettajan mukaan hän oli sijoittuneena videon kuvauspaikasta nähden maneesin vastakkaiseen kulmaan ja täysin keskittynyt ratsastajan ohjeistamiseen. Opettajan mukaan hevonen liikkui muun tunnin puhtaasti, ja hevoseen ei ole tunnin aikana kohdistettu painetta opettajan tai ratsastajan taholta. Lisäksi opettaja oli ohjeistanut ratsastajaa kiittämään hevosta. Vaikka pääosa opettajan ohjeistuksesta liittyy ratsastajan ohjaamiseen, selvityksen ja videon ääniraidan mukaan on kuitenkin havaittavissa, että opettaja kommentoi myönteisesti hevosen laukan etenemistä, mikä selvityksen mukaan viittaa siihen, että opettaja on havainnoinut myös hevosen liikettä.
Vastineessa opettaja vetoaa näkökentän esteellisyyteen. Kurinpitolautakunta katsoo, että vaikka opettajan näkökenttä olisikin ollut osittain peitetty, opettajan vastuulla on, että hänellä on tunnin tasoon ja olosuhteisiin nähden riittävä näköyhteys ratsukoihin. Jos maneesissa ratsastusalueella seisoo ulkopuolisia henkilöitä, jotka muodostavat näköesteen ratsukkoon tai ratsukoihin, on heitä pyydettävä tarvittaessa siirtymään. Vastineessa vedottiin myös siihen, että maneesin keskiosassa oli useita ihmisiä, joista kukaan ei ole ilmoittanut havainneensa poikkeavaa hevosen liikkumisessa tunnin aikana. Selvityksessä kuitenkin todetaan, että henkilöt ovat tunninpitoon nähden sivullisia ja iältään nuoria.
Selvityksen mukaan on ristiriitaista ja epätarkkaa, kenen kautta sekä milloin ja miten tieto ontumisesta on kulkenut eteenpäin millekin taholle. Opettajan kertoman mukaan hän on ohjeistanut vaihtamaan hevosen seuraavalle tunnille, eli hevosen vaihtaminen seuraavalle tunnille oli annettu nyt kyseessä olevan ratsastustunnin loppupuolella. Vastineessa on vedottu siihen, että opettaja reagoi ontumiseen välittömästi sen tiedostettuaan. Opettaja ei kuitenkaan ole vastineessaan selvittänyt sitä, missä vaiheessa tarkalleen hän olisi saanut ontumasta tiedon tai tiedostanut sen. Myös yrittäjälle on ilmoitettu ontumisesta jo tunnin loppupuolella, eli tunnin aikana.
Opettajalle toimintakielto ja sakkoja
Kurinpitolautakunta katsoo videon perusteella, että opettajalla on ollut näköyhteys tehtävän ensimmäiselle kavaletille, ja sen jälkeiseen neljän askeleen ontumaan. Ontuma-askelten jälkeen hevonen tiputtaa raville ja ajautuu pois linjalta, jonka jälkeen opettaja ohjeistaa ratsastajaa jatkamaan seuraavalle esteelle. Koska opettaja on havainnut ontumisen, tämän olisi selvityksen mukaan pitänyt ohjata ratsastaja keskeyttämään tehtävä tilanteen selvittämiseksi. Koska näin ei ole toimittu, kurinpitolautakunta katsoo opettajan menettelyn moitittavaksi: opettaja on siten laiminlyönyt noudattaa hevosen sopivaa kohtelua ja laiminlyönyt varmistua hevosen kelpoisuudesta ratsukolle annettuun estetehtävään. Tehtävän suorituttaminen loppuun on kurinpitolautakunnan arvion mukaan aiheuttanut hevoselle tarpeetonta kipua ja epämukavuutta. Tunnin jatkaminen loppuun on aiheuttanut vähintäänkin uhan tarpeettomasta kivusta hevoselle.
Lahdensuon mukaan kyseisen ratsastustunnin pitänyt opettaja ei ole tapahtuman jälkeen toiminut opetustehtävissä tallilla. Yrittäjä on tutkituttanut hevosen keväällä eläinlääkärillä, ja selvityksen mukaan hevosesta ei löydetty huomautettavaa tai poikkeavuuksia. Hevosen todettiin voivan palata normaaliin ratsastukseen.
Yrittäjä on tapahtumien jälkeen selkiyttänyt työntekijöille, harjoittelijoille ja asiakkaille ohjeistusta puuttua vastaaviin tilanteisiin.
Facebookissa julkaistussa tiedotteessa Lahdensuo kirjoittaa näin:
Otimme heti tapahtuneen jälkeen avoimen tavan tuoda tapahtunut julki. Amiir -hevonen kävi laajamittaisessa eläinlääkärin tutkimuksessa, josta julkaisimme videota ja lausunto kokonaisuudessaan on edelleen luettavissa instagram -sivullamme. Amiir todettiin tarkastuksessa terveeksi, hyvin liikkuvaksi hevoseksi. Se on kilpaillut kesän aikana hyvin menestyen kouluradoilla, kuvassa Lakeus Dressage -kilpailussa.
Ratsastuskouluyrittäjälle ei kurinpitolautakunta antanut tapahtuneesta mitään seuraamuksia. Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu. Liitto on tehnyt tapahtuneen jälkeen tallille tarkastuskäynnin ja todennut kaiken olevan kunnossa. Opettajien kanssa on käyty asiat läpi, ettei vastaavanlaista tilannetta tai virhearviointia pääse käymään. Ko.ratsastustunnin pitänyt opettaja ei ole tapahtuman jälkeen toiminut opetustehtävissä tallillamme.
Pahoittelemme vielä tapahtunutta, meille hevosten hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää. Pyrimme huolehtimaan ja hoitamaan hevosemme niin hyvin kuin mahdollista, jolloin ne myös tekevät töitä hyväntuulisina.
Juttua päivitetään.