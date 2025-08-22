Kurinpitolautakunta määräsi opettajalle sakot ja toimintakiellon ontuvan tuntihevosen tapauksessa

Vastine

Vastineessaan opettaja kiistää hevosen sopimattoman kohtelun ja vetoaa siihen, että hän ei ollut tunnin aikana havainnut hevosen ontumista. Opettajan mukaan hän oli sijoittuneena videon kuvauspaikasta nähden maneesin vastakkaiseen kulmaan ja täysin keskittynyt ratsastajan ohjeistamiseen. Opettajan mukaan hevonen liikkui muun tunnin puhtaasti, ja hevoseen ei ole tunnin aikana kohdistettu painetta opettajan tai ratsastajan taholta. Lisäksi opettaja oli ohjeistanut ratsastajaa kiittämään hevosta. Vaikka pääosa opettajan ohjeistuksesta liittyy ratsastajan ohjaamiseen, selvityksen ja videon ääniraidan mukaan on kuitenkin havaittavissa, että opettaja kommentoi myönteisesti hevosen laukan etenemistä, mikä selvityksen mukaan viittaa siihen, että opettaja on havainnoinut myös hevosen liikettä.

Vastineessa opettaja vetoaa näkökentän esteellisyyteen. Kurinpitolautakunta katsoo, että vaikka opettajan näkökenttä olisikin ollut osittain peitetty, opettajan vastuulla on, että hänellä on tunnin tasoon ja olosuhteisiin nähden riittävä näköyhteys ratsukoihin. Jos maneesissa ratsastusalueella seisoo ulkopuolisia henkilöitä, jotka muodostavat näköesteen ratsukkoon tai ratsukoihin, on heitä pyydettävä tarvittaessa siirtymään. Vastineessa vedottiin myös siihen, että maneesin keskiosassa oli useita ihmisiä, joista kukaan ei ole ilmoittanut havainneensa poikkeavaa hevosen liikkumisessa tunnin aikana. Selvityksessä kuitenkin todetaan, että henkilöt ovat tunninpitoon nähden sivullisia ja iältään nuoria.

Selvityksen mukaan on ristiriitaista ja epätarkkaa, kenen kautta sekä milloin ja miten tieto ontumisesta on kulkenut eteenpäin millekin taholle. Opettajan kertoman mukaan hän on ohjeistanut vaihtamaan hevosen seuraavalle tunnille, eli hevosen vaihtaminen seuraavalle tunnille oli annettu nyt kyseessä olevan ratsastustunnin loppupuolella. Vastineessa on vedottu siihen, että opettaja reagoi ontumiseen välittömästi sen tiedostettuaan. Opettaja ei kuitenkaan ole vastineessaan selvittänyt sitä, missä vaiheessa tarkalleen hän olisi saanut ontumasta tiedon tai tiedostanut sen. Myös yrittäjälle on ilmoitettu ontumisesta jo tunnin loppupuolella, eli tunnin aikana.