Vekardo!
Vekardo!Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

"Kuumahan se on, välillä tulee harmaita hiuksia" – Lassi Lehmusto Vekardolla suomenhevosten hallimestariksi

Vekardon emäsuku on puhdasta ravijalostusta, joten hevosesta olisi voinut tulla myös juoksija.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi