Tukes:  Kypärä on pääasia – ratsastuskypärän käyttö suojaa vakavilta päävammoilta

Oikean kokoinen ja hyvin kiinnitetty kypärä on tärkein keino suojata päätä vakavilta vammoilta. Kypärää kannattaa käyttää ratsastuksen lisäksi myös muissa riskialttiissa tilanteissa, kuten hevosen juoksuttamisessa tai irtohypytyksessä.

Ratsastuskypärän tehtävä on vähentää päähän kohdistuvan iskun voimaa. Jos ratsastaja putoaa ja lyö päänsä esimerkiksi maahan, kiveen tai aidantolppaan, kypärä vaimentaa päähän kohdistuvaa iskua.

Kypärän käyttö on tärkeää paitsi ratsastaessa, myös muissa tilanteissa, joissa hevosen kanssa toimimiseen liittyy tavallista suurempi tapaturmariski. Kypärää kannattaa käyttää esimerkiksi hevosta juoksuttaessa ja irtohypytyksessä, sillä hevosen äkilliset liikkeet tai yllättävät tilanteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita myös maasta käsin työskenneltäessä.



Tukes suosittelee kypärän käyttöä myös hevosen hoito- ja varustamistilanteissa.

"Hevosta hoidettaessa ja varustettaessa voi tulla yllättäviä tilanteita, joissa päähän kohdistuu isku. Hevonen voi esimerkiksi säikähtää tai reagoida äkillisesti kipuun tai hyönteisiin. Tällöin hevonen voi liikkua nopeasti, potkaista tai heilauttaa päätään. Kypärä voi vähentää päähän kohdistuvan iskun seurauksia", avaa ylitarkastaja Kielo Erkko.



Kypärä on kuitenkin vain yksi osa ratsastuksen ja hevosen kanssa toimimisen turvallisuutta. Tapaturmia voidaan ehkäistä myös hyvillä hevostaidoilla, ratsastajan tasapainolla ja kehonhallinnalla sekä ennakoimalla hevosen käyttäytymistä.

Uuden standardin mukaisille kypärille tiukemmat turvallisuusvaatimukset

Ratsastuskypärien standardi uudistui vuonna 2023. Standardi määrittelee, millaiset turvallisuusvaatimukset tuotteen on täytettävä ja miten niitä testataan. Uuden standardin (EN 1384:2023) mukaisille kypärille on aiempaa tiukemmat vaatimukset, muun muassa teräväreunaisia iskuja vastaan. Ratsastajan pudotessa hevosen selästä, voi pää osua esimerkiksi kiveen tai siihen voi kohdistua hevosen kavion isku. Uuden standardin testeillä arvioidaan aiempaa kattavammin kypärän kykyä vaimentaa erilaisia iskuja ja suojata päätä.

Huolehdi kypärän istuvuudesta ja kunnosta

Kypärä suojaa parhaiten, kun se on oikean kokoinen, kunnolla kiinnitetty ja hyvässä kunnossa. Hyvä kypärä istuu päässä napakasti, eikä heilu tai liiku. Kypärässä ei pidä olla kasvunvaraa. Leukahihna ja muut säädöt tulee säätää valmistajan ohjeiden mukaisesti niin, että kypärä pysyy paikallaan myös äkillisessä tilanteessa.

Kypärän alle ei kannata laittaa paksua pipoa, sillä silloin kypärä ei välttämättä asetu päähän oikein. Kylmällä säällä kypärän alla voi käyttää siihen sopivaa ohutta kypärähuppua.

Myös kypärän kuntoa on tärkeää seurata koko sen käyttöiän ajan. Jos kypärään kohdistuu voimakas isku esimerkiksi putoamisen yhteydessä, se tulee vaihtaa uuteen. Kypärän rakenteeseen voi syntyä vaurioita, vaikka niitä ei näkyisi ulospäin. Kypärän materiaalit vanhenevat, minkä seurauksena kypärän suojausominaisuudet heikkenevät ajan myötä. Noudata siksi valmistajan ohjeita kypärän käyttöiästä, säilytyksestä ja huollosta. Kypärä kannattaa säilyttää kuivassa ja suojassa auringonvalolta.

Ratsastuskouluissa ja muissa ratsastuspalveluissa samat periaatteet koskevat myös lainakypäriä. Lainakypärien kunto tulee tarkistaa säännöllisesti, ja ratsastajia tulee opastaa sopivan kypärän valinnassa, kiinnittämisessä ja oikeassa käytössä.

Muistilista ratsastuskypärän käyttöön ja hankintaan:

Käytä kypärää sekä ratsastaessa että käsitellessäsi hevosta.

Uusi kypärä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kypärien suositeltu käyttöikä on yleensä 3-5 vuotta, tarkista oman kypäräsi käyttöikä valmistajan ohjeesta.

Osta ratsastuskypärä uutena! Muita varusteita voi kierrättää, mutta kypärä kannattaa hankkia aina uutena.

Uutta kypärää ostaessa:

Valitse oikean kokoinen kypärä. Kypärän tulee istua päässä napakasti eikä se saa heilua tai liikkua.

Varmista, että kypärässä on CE-merkintä, valmistajan ja/tai maahantuojan tiedot sekä kypärän koko senttimetreinä. Lisäksi kypärän mukana pitää olla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai linkki verkkosivuille, mistä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy. Kun nämä asiat ovat kunnossa, valmistaja on todennäköisesti perehtynyt kypäriä koskeviin turvallisuusvaatimuksiin.