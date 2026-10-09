Kyvyt esiin -finaali lähestyyy – viime vuoden voittajalta toivotaan hyvää tulosta 3-vuotiaiden luokassa

Lauantaina ja sunnuntaina käydään Kyvyt esiin -finaali. Viime vuoden 2-vuotiaiden finaalivoittaja Successful Dear (Concreto 174 - Fiance Noir 135), eli Masa, starttaa tällä kertaa 3-vuotiaissa.”Menemme hyvillä mielin. Toivomme mukavaa suoritusta omalla tasolla”, kertoo hevosen omistaja Emilia Toivanen.Karsintojen jälkeen hevonen kohtasi terveyshuolia, ja se ruunattiin kesällä.”Siltä löytyi piilokives, kesä meni parannellessa. Mutta nyt se on voinut hyvin.”.Alun perin omistajien, Toivasen ja Tanja Kortelaisen, toiveena oli pitää Masa oriina, mutta toisin kävi.”Onhan ruunan kanssa elämä aina pikkuisen helpompaa.”Omistajat osasivat odottaa viime vuoden jälkeen paikkaa finaalissa, mutta he eivät silti odota ”sen kummempia”.”Nuorten kanssa voi aina tapahtua jotain. Nyt ei olla hirveästi ehditty valmistautua, kerran on käyty hyppyyttämässä maneesissa, ja se meni tosi hyvin.”Reissuun lähtevät omistajat sekä muutama tuttu, joista yksi lähtee avustajaksi.