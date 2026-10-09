Tällä kertaa Kyvyt esiin -finaali järjestetään Lahden Jokimaalla koulutuskeskus Salpauksen ratsastustallilla 10.-11.10.
Tällä kertaa Kyvyt esiin -finaali järjestetään Lahden Jokimaalla koulutuskeskus Salpauksen ratsastustallilla 10.-11.10.Kuva: Toivasen arkisto
Ratsastusuutiset

Kyvyt esiin -finaali lähestyyy – viime vuoden voittajalta toivotaan hyvää tulosta 3-vuotiaiden luokassa

"Kesä meni parannellessa", omistaja toteaa.
Julkaistu
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Kyvyt esiin
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