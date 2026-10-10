Estehevosten Kyvyt esiin -finaali huipentui tasapisteisiin – tuomarit kommentoivat tasoa kaksijakoiseksi

Estehevosten osalta Kyvyt esiin -finaali päättyi historiallisesti jaettuun voittosijaan. Voitto jakautui 3-vuotiaiden FWB-orien Konstara (Konstantions KS 180 - Tara W - Emilion) ja Cornandus ZZH (Cornetino 231 - Tiffany For Joy 3282 - Diamant de Plaisir 17) välille.”Tämä on laadukas hevonen, joten ei tämä mitenkään puskista tullut. Mutta onhan tämä silti aina yllätys”, kertoo Konstaran omistajakasvattaja Jenni Peltoniemi.Ori sai tuomaripisteitä seuraavasti: laukasta 8,7 hyppytekniikasta 9 kapasiteetista ja yleisvaikutelmasta 8,2 ja luonne 8,7. Keskiarvoksi tuli 8,72 pistettä. Tuomarit kehuivat energisyyttä ja hyppytekniikkaa:”Hevosella oli hullu energia. Jopa vähemmällä pärjäisi. Teknisesti aivan korrekti hevonen, kaiken kaikkiaan. Hyppykykyä löytyy, joskin ehkä ei ihan niin paljon kuin aiemmin tänään nähdyissä hevosissa”, tuomari Ossi Backlund kuuluttaa.Oriin emä Tara W on ollut Peltoniemellä jo muutaman vuoden. Tammasta on tehty jo aiemmin kaksi varsaa.”Tuomarikommenteista jäi hyvä fiilis”, omistaja toteaa. ”Olin monta kertaa miettinyt, että haluaisin tehdä varsaa Konstantions KS 180 -oriista ja nyt oli sen aika. Etsin jäntevyyttä ja tasapainoista luonnetta. Emä on elastinen ja kuuma, joten toivoin että isä tasapainottaa sitä. Vaikka onhan tähän periytynyt sitä energiaa, mikä on ihan hyvä.”. Näillä näkymin Peltoniemi aikoo pitää hevosen itsellään. Seuraavaksi on luvassa sisäänratsastusta.Samoilla keskiarvopisteillä jaettuun voittoon päässyt Cornandus ZZH sai tuomaripisteitä seuraavasti: laukasta 8,5 hyppytekniikasta 9, kapasiteetista ja yleisvaikutelmasta 8,8 ja luonteesta 8,5.”Hevonen esitti hyvää hypykykyä ja isoa kapasiteettia. Tykkäsimme hevosen tekniikasta, vaikka totesimme samaan aikaan, että hevosen ponnistus maasta voisi olla vahvempi ja reaktiivisempi. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia sitten isoille radoille. Tässä tuli tilanne, jonka jälkeen tuli virhe, muta hevonen osoitti rohkeutta eikä kieltäytynyt. Se hyppy oli päivän paras yksittäinen hyppy”, tuomarit kehuvat.Oriin omistaa Melissa Tamminen, kasvattajana toimii Ab ZicZacHorse Oy.Tapahtuman selostaja Håkan Wahlman kuvaa tasapistetilannetta voittajan osalta historialliseksi.”En ole itse aiemmin todistanut tätä”, hän kertoo. .Tuomareilla kaksijakoiset tunnelmatOssi Backlund tuli mukaan Kyvyt esiin -prosessiin vasta finaaliin.”Olin ulkona karsintatuomareista, koska tälle vuodelle valmistui niiin paljon uusia tuomareita. Olin melkein samalla viivalla kuin ulkomaalaisvahvistuksemme Gordon Paulsen.”Backlundin mielestä kaikkien finalistien paikka ei välttämättä olisi ollut finaalissa asti.”Taso oli kaksijakoista. Kärki oli kivoja, mutta sitten oli muutama sellainen, jotka eivät olisi ehkä edes kuuluneet tässä vaiheessa tänne. Nuorten hevosten hommissa on se ongelma, että ne on voinut olla karsinoissa keväällä ja ihan erilaisessa kasvuvaiheessa. Ja nyt yhtäkkiä tulee huono vaihe tai huono päivä.”Saksalainen Paulsen kuvaa tasoa samalla lailla:”Täällä oli paljon erilaisia hevosia. Hevoset tulivat tänne hieman eri lähtökohdista. Paljon kaksijakoisuutta.Gordon on aiemmin tuomaroinut Suomessa oreja, ja hänen mielestään kahdeksassa vuodessa on ehtinyt tapahtumaan muutosta.”Kaikenkaikkiaan finaalin FWB-hevoset näyttivät irtohypytyksessä paremmilta, kuin muutama vuosi sitten Oripäivillä. Edistystä on tapahtunut.”.Backlund painottaa, että nuorten hevosten kanssa urheilua ei pidä ottaa vielä liian vakavasti.”Kun päästään hevosen selkään, on helpompi antaa sopivasti painetta tai pidettä, säädellä hevosta.”Tuomari ei vielä osaa sanoa, mitä hän toivoo näkevänsä ensi vuonna. Se riippuu siitä, haetaanko kv-kisojen huippu-urheiluhevosta vai kansalliseen kilpailuun sopivampaa harrastehevosta.”Kasvatetaanko suoritushevosia vai sellaisia, joita niin sanotut markkinat kaipaavat. Vaikka osa ei nyt pärjännytkään täällä, niillä voi olla mukava tulevaisuus edessä käyttöhevosina. Ei ehkä huippu-urheiluun, mutta urheiluun ja pienempiin luokkiin. Tämmöisissä kilpailuissa kuuluu pärjätä niiden, joista näkee, että ne pääsevät pitkälle.”Löytyykö tämän päivän voittajista tulevaisuuden huippu-urheiluhevosia?”Eihän näistä voi koskaan tietää. Molemmissa ikäluokissa kärkikolmikolla on kapasiteettia siihen”, Backlund päättää. .2-vuotiaiden voittaja Lisbeth Friend ei yllättänyt omistajaansa2-vuotiaiden voiton vei Lisbeth Friend (Diablue PS - Love Girl Friend - Chaccoon Blue). FWB-tamman omistaa Veera Lintula ja RatsuReipas Oy.”Aamu lähti käyntiin ihan hyvin. Puunaamista riitti, hevoset asuvat pihatossa. Mutta olosuhteisiin nähden meni ihan okei”, omistaja Anna Viljakka toteaa.Pisteitä tamma sai seuraavasti: laukasta 8,70, tekniikasta 8,70, kapasiteetista ja yleisvaikutelmasta 7,80 sekä luonteesta 8,70. Pisteiden keskiarvoksi tuli 8,55.”Tuomarit kehuivat hevosen asennetta, yhteistyökykyä, laukkaa ja hyppykykyä. Kaikin puolin saatiin hyvät ja asianmukaiset kommentit. Olen heidän kanssaan samoilla linjoilla.”.Tamman emä Love Girl Friend ja kantaemä Lovely Friend löytyvät Lisbethin kanssa samasta pihasta. Lovely Friend -mummu on tällä hetkellä omistajan ratsastuksessa. Lisäksi Lyyliltä löytyy vuosikas sisko. Orivalinnan, Diablue PS, kautta haluttiin hevoseen enemmän keveyttä ja nopeutta tasapainottamaan raskaampaa tammalinjaa.”Lisbethin eli Lipsun estesilmä ja estekyky tulevat luonnostaan. Sitä tarvinnut opettaa hyppäämään, se tuli luonnostaan. Vaikka tamma ei tänään ollut ihan parhaimmillaan, se on tavallisesti tasainen ja varma suorittaja.”Tamma laitetaan satulaan tulevana keväänä, ellei joku ehdi ostamaan sitä ennen sitä.”Kyllähän varsojen kasvatus on sitä, että myydään jos on oikea hinta. Kyllä minä mielelläni sisäänratsastaisin sen itse, mutta tässä maailmantilanteessa myyntirahoilla saa monta asiaa eteenpäin. Rahan saa aina uppoamaan johonkin.”Lopuksi Viljakka kiittelee kasvattajaa, Veera Leskelää.”Tämä on hänen kantalinjansa. Hänellä on hyvät tammat ja hyvin valitut oriit. Suurkiitos Veeralle. Tästä samasta linjasta on tulossa 2-vuotias ensi vuonna, joten pystytään rakentamaan sitä ainakin ensi vuodelle näihin karkeloihin.".Sunnuntaina seurataan askellajihevosten Kyvyt esiin -finaalia. Katso lauantain tulokset täältä. .Kyvyt esiin -finaali lähestyyy – viime vuoden voittajalta toivotaan hyvää tulosta 3-vuotiaiden luokassa.Kyvyt esiin -tapahtuma tiukentaa vaatimuksia: Finaaliin vaaditaan kahdeksan keskiarvo.Cassandra Orden valmiina Kyvyt esiin -finaaliin – "Tammalla on älytön nopeus"