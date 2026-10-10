Jaetut voittajat: Konstara ja Cornandus ZZH.
Jaetut voittajat: Konstara ja Cornandus ZZH.Kuvat: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Estehevosten Kyvyt esiin -finaali huipentui tasapisteisiin – tuomarit kommentoivat tasoa kaksijakoiseksi

”En ole itse aiemmin todistanut voittajien tasatilannetta näissä kisoissa”, kommentoi Håkan Wahlman.
Julkaistu
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esteratsastus
Kyvyt esiin
Kyvyt esiin -finaali
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