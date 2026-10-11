Finaalin voittajan pisteet ovat 9,35.
Finaalin voittajan pisteet ovat 9,35. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Kyvyt esiin -finaalissa tuomareiden mielestä kansainvälinen taso – kolmen kärjen keskiarvo 9,03

Finaalin voittajasta povataan – oikeissa olosuhteissa – olympiahevosta.
Julkaistu
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Kyvyt esiin
Kyvyt esiin -finaali
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