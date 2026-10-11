Kyvyt esiin -finaalissa tuomareiden mielestä kansainvälinen taso – kolmen kärjen keskiarvo 9,03

Askellajipuolen Kyvyt esiin -finaali hämmästytti tuomareita tasollaan. 3-vuotiaiden ikäluokassa korkeimmat pisteet ja voiton vei Gayana A -tamma (Gangster He'las 236 - Kom First Romance 3277 - Fürst Romancier). Tuomaripisteiden keskiarvo nousi 9,35 pisteeseen.”Tässä voisi olla tulevaisuuden olympiahevonen. Se riippuu vain siitä, kuka sen kouluttaa ja kuka sillä ratsastaa. Jos vaikka näkisin Henri Ruosteella tuon voittajan niin vau!” tuomari Anne-Mari Miss kehuu.FWB-tamman omistajat ja kasvattajat ovat Niko ja Alexandra Ahlqvist. Viime vuonna tamma voitti 2-vuotiaiden finaalin pistekeskiarvolla 8,75. Nyt tuomaristo kehui tammaa kaikissa askellajeissa:”Hyvin kehittynyt hevonen. Pitkäkaulainen ja -selkäinen. Vahva, lihaksikas ja energinen. Easygoing. Tämä on tulevaisuuden kouluhevonen.”Tuomaripisteitä FWB-tamma sai seuraavasti: käynnistä 9,60, ravista 9,60, laukasta 9,00, edellytyksistä kouluratsastukseen ja yleisesti 9,40 ja luonteesta 9,00, keskiarvon ollessa 9,35 pistettä..Toiseksi finaalissa sijoittui Viva Lux S -ruuna (Viva Vitalis - Lemon 3202 – Londontime). Hevosen omistaa Passion For Dressage Oy, kasvattaja on Mia Salonen. Tuomaripisteet menivät näin: käynti, 8,50, ravi 9,30, laukka 9,00, edellytykset kouluratsastukseen ja yleisesti 9,00, luonne 8,80 – eli keskiarvo 8,93 pistettä. ”Hyvin kehittynyt. Todella atleettinen rakenne, pitkä kaula”, tuomaristo arvioi..Kolmanneksi sijoittui Siiri Kyrön omakasvatti Kyrö Catch Me (Kjento - Kyrö Catleya 2860 - Pin Rock's Black Velvet). FWB-tamma sai tuomareilta seuraavat pisteet: käynnistä 9,20, ravista 8,80, laukasta 8,70, edellytyksistä kouluratsastukseen ja yleisesti 8,5 – keskiarvolla 8,50 pistettä.Kolmen kärjen yhteinen keskiarvo on 9,03 pistettä.”Tämä saattaa olla historiallisen korkea tulos. En ole aiemmin törmännyt näin korkeaan yhteiskeskiarvoon”, kuulutta Håkan Wahlman kertoo..Parempia nuoria kuin Ruotsissa?”Molempien ikäluokkien top kolme oli todella hyvä, laadukas. Se tietää hyvää ratsastuksen tulevaisuudelle”, kommentoi tuomariston Frenk Jespers.Jespers kehuu, että finaalissa kilpailleet hevoset ovat hyviä selästä ja ylälinjasta.”We didn't see one deep back, I didn't see one deep loin. Yleisesti näimme hyvää luonnetta ja energiaa. Jotkut olivat liian ”fresh”, mutta se ei niinkään kerro hevosen luonteesta vaan hevosen käsittelystä ja hallinnasta.”.Hollantilainen tuomari on aiemminkin ollut arvioimassa Kyvyt esiin -luokkien nuoria hevosia.”Verrattuna aiempiin vuosiin, FWB-hevoset ovat kehittyneet lähemmäs kansainvälistä tasoa. Samaa, mitä näkee Hollannissa, Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Modernia.”Miss painottaa, että tämän vuoden taso molemmissa ikäluokissa oli kansainvälistä.”Suomessa kasvatetaan huippuhienoja hevosia. ”Se, että suomalainen ratsastaja menestyisi maailmalla Suomessa kasvattelulla hevosella… se on mun unelma. Se olisi ihan mahtavaa.”Kansainvälinen näkyvyys vaatisi parempaa markkinointia.”Frenk ja monet muut ulkomaalaiset vieraat yleensä toteavat, että on ihme, kun näitä hevosia ei markkinoida tarpeeksi ulkomaille. Meidän markkinointimme vaatii kehitystä, vaikka toisaalta kasvattajat ovat muuten kartalla siitä, mitä tammoja ja oreja kannattaa valita.”.Mikä on Suomen ja Ruotsin kasvatuksen tasoero tällä hetkellä?”En nyt yritä vetää kotiinpäin, koska pyrin olemaan objektiivinen. Heillä on vähän vanhakantaisempi tammalinja, ja meillä on tänne tuotuja tammoja Saksasta ja Hollannista. Ruotsissa on panostettu kyllä kansainvälisiin oreihin mutta… kyllä nyt sanon, että meillä on hienommat hevoset!”Jäitkö Miss kaipaamaan jotain lisää tälle päivälle?”Lisää hevosia. Olen niin fanaattinen”, hän nauraa. ”Minä voisin katsoa tätä aina, tämä on niin hienoa. Totta kai sitä toivoisi, että täällä olisi enemmän yleisöä”, hän päättää..2-vuotiaissa voiton vei Viva Rock S (Viva Vegas - Esthet-Rose 2978 - Jetset D 145) keskiarvolla 9,06 pistettä. Ruunan omistaa Passion For Dressage Oy, kasvattaja Mia Salonen. .Katso finaalin tulokset täältä. .Estehevosten Kyvyt esiin -finaali huipentui tasapisteisiin – tuomarit kommentoivat tasoa kaksijakoiseksi.Kyvyt esiin -finaali lähestyyy – viime vuoden voittajalta toivotaan hyvää tulosta 3-vuotiaiden luokassa.Cassandra Orden valmiina Kyvyt esiin -finaaliin – "Tammalla on älytön nopeus"