Lähes seitsemäntuntisessa SRL:n syyskokouksessa puhetta riitti

Ratsastajainliitto piti syyskokouksensa Taitotalolla Helsingissä sunnuntaina. Kokoukseen osallitui 78 seuraa ja 26 yritystä. Viitisenkymmentä kokousedustajaa oli saapunut paikan päälle, muut osallistuivat verkon kautta.Lähes seitsemäntuntiseksi venynyt kokous puhutti jäsenistöä monesta eri aiheesta.Kokous alkoi liiton puheenjohtajan Marjukka Mannisen alkusanoilla. Hän kertasi vuoden monia onnistumisia ja painotti voimakkaasti ”haluan, että meillä on yhteinen ääni.”Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Wist. Kokousväkeä muistutettiin turvallisen tilan periaatteesta ja kerrottiin, että paikalla on myös häirintäyhdyshenkilö.Toiminnanjohtava Jukka Koivisto esitti laajan ja yksityiskohtaisen katsauksen vuoden 2025 toimintaan. Liiton talous on yhä haasteellinen, ja jäsenmäärä sekä muut tunnusluvut kuten kilpailuijen määrä yhä laskusuunnassa.Siirryttiin ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyyn. Molemmat herättivät runsaasti kriittistä keskustelua, esitettiin jopa epäilys, täyttääkö toimintasuunnitelma edes toimintasuunnitelman minimivaatimukset. Monessa puheenvuorossa suunnitelmaan kaivattiin kaivattiin konkreettisia tekoja, suunnitelmassa esitettyjän asioiden seurantaa ja niiden onnistumisen mittaamista.Toimintasuunnitelman ja hyväksymisestä tai palauttamisesta hallitukselle äänestettiin. Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan ja toimintasuunnitelma kokouksen esittämin monin muutoksin.Päätettiin pitää jäsenmaksut vuoden 2025 tasolla.Käytiin läpi jäsenistön esiin nostamia kysymyksiä, muunmuassa ehdotusta kieltää usemman kuin yhden jäsenen edustaminen kokouksessa valtakirjalla. Tästä äänestetiin ja vanha sääntö jäi voimaan, yksi henkilö voi edustaa kolmea eri jäsentä valtakirjalla.Mediassakin esillä ollut alv-asia jäi epäselväksi. Onko liitto osallistunut yrittäjän asianajokuluihin tässä tapauksessa? Valtteri Gundersby totesi, että liitto ei ole maksanut mitään hänen yritykselleen tai hänen ex-työnantajalleen BOWA Legalille. Jukka Koivisto ei muistanut miten asia meni.Käytiin keskustelua myös siitä, miksi jäsenistön kurinpitolautakunnalle osoitetut asiat kierrätetään hallituksen kautta, ja hallitus päättää mitkä asiat lähetetään kurinpitolautakuntaan.Kokouksen puheenjohtaja Tarja Wist, joka toimii myös kurinpitolautakunnan puheenjohtana totesi, että pitää tarkastella, miten liiton koko kurinpitokäytäntö pitäisi järjestää. Päätettiin perustaa työryhmä tätä pohtimaan.Hallituksessa oli kaksi erovuoroista jäsentä. Heidän tilalleen kaudelle 2026-2028 äänestettiin Salla Varenti, joka siis jatkaa hallituksessa, sekä Emilia Vättö. Kurinpitolautannan jäsenet Emma Lehtomäki ja Tarja Storbom äänestettiin jatkamaan lautakunnassa. .Kultaisen ansiomerkin saanut Kaj Maunula peräänkuuluttaa talkoohenkeä