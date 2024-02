"Lajimme on vaarassa" - Kouluratsastajien kansainväliset yhdistykset lähestyvät kattojärjestö FEI:tä

Kolme kouluratsastuksen kansainvälistä yhdistystä lähetti ystävänpäivänä 14. päivä helmikuuta Kansainvälistä ratsastajainliitto FEI:n pääsihteeri Sabrina Ibanezille ja hallituksen puheenjohtaja Ingmar de Vosille alla olevan avoimen kirjeen (suomennos on Hevosurheilu Ratsastuksen):

Hyvät Sabrina ja Ingmar,

On surullista, että koko maailma on nyt nähnyt hyvinvointiongelmia ja kauhistuttavaa julmuutta upeassa urheilussamme. Tämä on sydäntäsärkevää, mutta myös "herätyssoitto" haavoittuvaisuudesta kaikille sidosryhmillemme ja koko lajille.

On oikein, että julmuudet paljastetaan, ja sosiaalinen media tekee paljastumisesta välittömän. Sosiaalinen media myös voimistaa negatiivista vaikutusta. Tämä vaikutus on käännettävä positiiviseksi.

Tosiasia on, että urheilumme on nyt asetettu vakavaan vaaraan. Pienen ihmisryhmän käyttäytyminen on ollut suoranainen lahja urheiluamme arvosteleville tahoille. Tämä käyttäytyminen on loukannut kaikkia niitä ihmisiä, jotka suhtautuvat eläimiin elävinä olentoina, rakkaudella ja kunnioituksella. Eläimet tulevat ensin, ei joidenkin henkilöiden ego tai raha.

Mielikuva urheilusta on vahingoittunut, ja meidän on ponnisteltava yhteisesti sen korjaamiseksi. Riski on niin merkittävä, että se voi vaarantaa kouluratsastuksen ja pararatsastuksen tulevaisuuden olympialajina. Ratsastus saattaa olla olympialajina tiensä päässä, jos emme huolehdi asiasta.

On aivan eri asia joutua pois olympialaisista siitä syystä, että uusille lajeille tarvitaan tilaa, kuin tulla heityksi sieltä ulos julmaksi ja sopimattomaksi koetun käytöksen vuoksi.

Sidosryhminä olemme yksimielisiä toiveessamme ja vaatimuksessamme, että FEI tekee kaikkensa korjatakseen tilanteen ja että maailma myös näkee sen tekevän niin.

Tarvittavan lainkäyttövallan käytännön kysymykset on voitettava, jotta FEI:n, lajin kansainvälisen hallintoelimen, vaikutuksella on hampaat ja jotta se myös puree. Lahjakkaita ja kokeneita juristeja on, he löytävät kyllä keinot.

Toivomme, että FEI voi vaikuttaa yksittäisiin jäsenmaihin ja ajaa niissä asianmukaista valvontaa.

Ulkopuolinen maailma arvoselee urheilulajiamme ja meitä kaikkia arvostellaan ulkomaailman sen käsityksen perusteella, mitä hallintoelimemme tekee - kilparadoilla, kilparatojen ulkopuolella ja päivittäisessä harjoittelussa.

Me tuemme yhdessä FEI:tä ja sen aloitteita ja vahvistamme halumme ja odotuksemme työskennellä kanssanne parantaaksemme kauheaa tilannetta mahdollisimman nopeasti ja niin tehokkaasti kuin pystymme.

Parhain terveisin, David Hunt, puheenjohtaja, International Dressage Trainers Club, IDTC

Isabell Werth, puheenjohtaja, International Dressage Riders Club, IDRC

Hans-Christen Matthiesen, puheenjohtaja, INternational Dressage Officials Club, IDOC

Avoin kirje englanniksi täällä