Olympiavoittaja Eric Lamaze on eläköitynyt, mutta hänet asetettiin silti kilpailukieltoon. Kuva: Leena Alérini

Ratsastusuutiset

Lamazelle FEI:stä neljän vuoden kilpailu- ja toimintakielto

FEI:n tietokannassa on Lamazen kohdalla punainen merkintä "suspended from 12/09/2023 to 11/09/2027. Brittilehti Horse&Hound kertoo, että jo eläköitynyt esteratsastaja aikoo valittaa päätöksestä.