Lamazen vastoinkäymiset jatkuvat eri oikeusasteissa, viimeisin tuomio Floridassa määrää 5,5 miljoonan korvauksiin hevoskauppahuijauksessa

Olympiaratsastaja Eric Lamaze määrättiin Floridan Palm Beachin käräjäoikeudessa maksamaan 5,5 miljoonan dollarin korvaukset Rein-perheelle hevoskauppoihin liittyvästä petoksesta. Perheen katsottiin maksaneen useista hevosista Lamazelle liikaa. He olivat lähteneet Lamazen kanssa yhteistyöhön vuonna 2020 ja omistaneet useita hevosia tämän kanssa. Yksi näistä hevosista oli Nikka vd Bisschop (Emerald – Nabab de Rêve), jonka Lamaze yrityksensä Torrey Pinesin nimissä omisti yhdessä Lorna Guthrien ja Jeffrey Brandmaierin kanssa. Hän myi hevosen ilman näiden suostumusta Tara Dow-Reinille ja Mark Reinille, jotka ovat merkittäviä hevosenomistajia Kanadassa. Perheen naispuoliset jäsenet, äiti ja kaksi tytärtä, ratsastavat ja kilpailevat esteratsastuksessa itsekin ja Taran isä Carl Dow on ollut aktiivinen kenttäkilpailija, jota ehdotettiin vuoden 1964 Tokion olympialaisiin, mutta hän kieltäytyi hevosensa nuoren iän takia. Reinit valittiin Kanadassa vuonna 2021 Vuoden hevosenomistajiksi ja heillä on tallit Kanadan Raleighissa, USA:ssa ja Hollannin Valkenswaardissa. FEI:n tietokannan mukaan Nikka on yhä Rein-perheen omistuksessa. Nikka annettiin ratsastettavaksi Erynn Ballardille, joka edusti Kanadaa Pariisin 2024 olympialaisissa, sijoittuen henkilökohtaisessa kilpailussa sijalle 37. Guthrie ja Brandmaier ovat väittäneet saaneensa hevosesta liian vähän, kun taas Rein-perhe arvioi maksaneensa siitä liikaa. Nikan osalta tuomio määräsi Lamazen maksamaan 1,17 miljoonaa dollaria korvauksia harhaanjohtamisesta Guthrien ja Brandmaierin osuuden salaamisen vuoksi. Lisäksi 3,04 miljoonaa dollaria katsottiin ylimaksuiksi viidestä hevosesta yhteensä, mukaan lukien Nikka. Olympialaisten jälkeen Nikka siirtyi 25-vuotiaalle ranskalaiselle ratsastajalle Nina Mallevaeylle, joka voitti tammalla Ranskan seniorimestaruuden vuonna 2025. Vain neljä kuukautta ennen tätä tuomiota Lamaze oli voittanut oikeudessa 1,4 miljoonan dollarin velkomusjutun osittain samoja osapuolia vastaan. Lamaze oli valittanut tuomiosta ja Floridan valitustuomioistuin kumosi marraskuussa 2023 annetun käräjäoikeuden päätöksen, jossa tuomarina toimi sama Maxine Cheeseman kuin tässä viimeisimmässä Rein-tuomiossa. Kumoamisen perusteena oli se, että Lamazella ei ollut mahdollisuutta puolustautua, koska hänen asianajajansa vetäytyi tehtävästään juuri ennen istuntoa. Tuomioistuinta moitittiin myös siitä, että se keskeytti Lamazen vastauksia ja hyväksyi todisteita, joita olisi voitu vastustaa, jos hänellä olisi ollut asianajaja. Jo aiemmin paljon huomiota saanut väite Lamazen syövästä ei valitustuomioistuimen mukaan vaikuttanut itse tapauksen ydinkysymyksiin.Ei ole tiedossa, onko Lamaze valittanut viimeisimmästä tuomiosta. Jutusta on uutisoinut The Chronicle of the Horse.Olympiavoittaja Eric Lamazen sotku syvenee - kanadalaisratsastaja sai jo toisen neljän vuoden kilpailukiellon.Eric Lamaze rikkoo hiljaisuuden ja kiistää syytökset sairauden teeskentelystä