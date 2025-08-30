Lassi Lehmusto ottaa suomenhevosten kuninkaalliset viikonlopputreeninä

”Meille molemmille kuuluu hyvää”, Lassi Lehmusto aloittaa kertoessaan kuulumisistaan.Ratsastaja tuli tekemään Vekardon (Herkko Hurmas - Vispok) viikonlopputreenit Ypäjälle kansallisen tason helpossa A:ssa. Ratsukko voitti luokan ylivoimaisesti prosentein 70,715.”Haimme hyvän mielen rataa ja siinä onnistuttiin. Tullaan aina saman tien tänne, kun on kotikisat ja pitää joka tapauksessa ratsastaa hevonen. Suoritus oli tasainen, ehkä hivenen varovainen. Ei otettu mitään riskejä”, Lehmusto kertoo.Kauden alussa ratsukko teki Woikoskella Pohjola tourin ensimmäisessä osakilpailussa tavallista enemmän virheitä. Kuitenkin elokuun alussa Lehmusto ja Vekardo veivät finaalissa voiton:”Kuski ja hevonen olivat liian villejä keväällä, siksi varmaan meni niin huonosti. Mutta ollaan koko ajan tultu paremmiksi ja kesä on sujunut hirveen hyvin”, ratsastaja iloitsee..Myös aiemmin haasteita tuonut käynti on alkanut sujumaan.”Vekardo on alkanut tuntumaan jo varmalta käyntiosioissa, joskus se rikkoi sitä. Nyt pääsen jopa ratsastamaan sitä käynnissä.”Ypäjä-viikonlopun jälkeen ratsukko starttaa kouluratsastuksen mestaruuksissa Hattulassa.”Sen jälkeen Vekardo jää talvitauolle. Mietitään sitten keväällä, mitä seuraavaksi. Pitää vielä jutella hevosen omistajan kanssa”, Lehmusto päättää.Sunnuntaina ratsukko kilpailee Kelmi küria..Luokassa toisiksi sijoittuivat Irina Kokko ja Hiljalan Fantom (Ilo-Ilmari - H.R. Vihuri) tuloksella 68,214 prosenttia. Ratsukko vei voiton vaativassa B:ssä prosentein 68,417. Helpossa A:ssa kolmansiksi sijoittuivat Anna Johansson ja Unetun Elmo (Silvolan Hemminki - Hermeli) prosentein 67,143.Katso helpon A:n tulokset täältä.Katso vaativan B:n tulokset täältä.