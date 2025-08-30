Lehmuston ja Vekardon kilpailumenestys on ollut nousujohteista Woikosken kommellusten jälkeen.
Lehmuston ja Vekardon kilpailumenestys on ollut nousujohteista Woikosken kommellusten jälkeen. Kuva: Anu Leppänen
Lassi Lehmusto ottaa suomenhevosten kuninkaalliset viikonlopputreeninä

Ypäjä-viikonlopun jälkeen ratsukko starttaa kouluratsastuksen mestaruuksissa Hattulassa.
