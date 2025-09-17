Lassi Lehmusto suomenhevosten koulumestaruuksien alla: "Onhan meidän kür aika vaikea"

Suomenhevosten koulumestaruudet kisataan tulevana viikonloppuna Wesundan ratsastuskeskuksessa. Pääluokkaan on ilmoittautunut kokonaista 25 ratsukkoa.Tällä kaudella kaiken voittaneet Lassi Lehmusto ja 13-vuotias ruuna Vekardo (Herkko Hurmaus – Vispok) ovat yksi ennakkosuosikeista. Melkein kaiken, sillä ykkösiä on 10 peräkkäin, mutta Woikoskella ratsukko jäi toukokuussa kuudenneksi Jenna Hiltusen ja Pörnä-Loiston ottaessa ykkössijan. Lassi, millä mielellä lähdet viikonloppuun, miltä Vekardo on tuntunut?”Se on aika ok, olen ratsastanut sitä nyt aina vähän, tänään kyllä viimeksi ja se tuntui oikein hyvältä. Meillä on se vanha kür, sillä mennään tämä kausi.”Oletko ajatellut startata vaativaa hevosella?”Kyllä se välillä mun mielessä on käynyt, mutta kun hevoselle on alettu opettaa vaihtoja vanhana, niin sillä on vähän liiankin hyvä tasapaino, vaikea horjuttaa sitä. Mutta hevosen ehdoilla mennään, en väkisin rupea tekemään.”Wesundaan ovat tulossa koulusuomenhevosten kärkiratsukot. Mitkä ovat pahimmat kilpakumppanisi?”Kyllähän Johannan (Vainio) Loiste Priimus (Säkkärän Sälli – Pilven poika) on onnistuessaan todella hieno. Ja Irina Kokon Hiljalan Fantom (Ilo-Ilmari – H.R.Vihuri) myös. Siiri Kyrön Japella (Jalopeno – Turo) puolestaan on ehdottomasti tulevaisuuden hevonen.”Mitkä ovat Vekardon vahvuuden viikonloppuna?”Hevosen perusliikkuminen on hyvää, se kantaa hyvin itseään, sivuttaisliikkeet ja sulut ovat myös hienot. Tänä kesänä se on esittänyt parempaa käyntiä kuin koskaan aikaisemmin. Ja onhan meidän kür aika vaikea.”Mikä on haastavaa Vekardon kanssa?”Ollaan menty niin paljon samoja ohjelmia hevosen kanssa tänä kesänä, että se osaa ne liiankin hyvin, saattaa pyrkiä ennakoimaan asioita.”Ensimmäisen päivän lähtölista täällä.KorKin klinikka 2: "Mä menisin tällä grand prix'hin" – Terhi Stegars rakastui suomenoriin.Juuri sopivasti kikkeliskokkelista: Pörnä-Loisto on äidin ja tyttären yhteinen projekti.Irina Kokko tuntee hyvät suomenhevoset